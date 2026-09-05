Pinocchio, New York celebrerà i 200 anni di Collodi con un evento a tema cinema italiano
New York celebra Pinocchio per i 200 anni di Collodi con una rassegna che confronta i film di Garrone e Comencini dall'8 al 10 settembre 2025.
New York si prepara a celebrare uno dei personaggi più iconici della cultura italiana con una rassegna di tre giorni dedicata a Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Dall'8 al 10 settembre, la Grande Mela ospiterà "The Carlo Collodi Legacy", un progetto che attraversa cinema, animazione, illustrazione e ricerca accademica per esplorare l'eredità dello scrittore fiorentino che ha dato vita al burattino più famoso al mondo.
La manifestazione si aprirà l'8 settembre alla Sullaluna NYC, libreria indipendente di Brooklyn che è diventata un punto di riferimento per la cultura italiana nella città. In programma due proiezioni: "Il Burattino e la Balena" di Roberto Catani e "Pinocchio" di Beatrice Pucci. A introdurre l'incontro sarà Vanessa Roghi, storica e Tiro a Segno Visiting Fellow presso la New York University, che contestualizzerà l'opera di Collodi nel panorama culturale italiano e internazionale.
Il 9 settembre il cuore pulsante della rassegna si sposterà alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, dove si terrà il panel accademico "Le Molte Vite di Pinocchio". L'incontro riunirà studiosi di calibro internazionale come Larry Wolff, Perri Klass e David Forgacs, impegnati a discutere la longevità del personaggio e le sue continue metamorfosi. È un'occasione unica per riflettere su come un testo nato nel 1881, pubblicato a puntate sul "Giornale per i bambini", sia riuscito a mantenere una rilevanza culturale così potente attraverso quasi un secolo e mezzo di storia.
La versione proposta a New York sarà quella cinematografica dello sceneggiato di Comencini, sottotitolata in inglese, con il cast storico che ha fatto la storia della televisione italiana: Andrea Balestri nel ruolo del burattino, Nino Manfredi come Geppetto, Gina Lollobrigida nella parte della Fata Turchina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come il Gatto e la Volpe, Vittorio De Sica nei panni del giudice e Lionel Stander in quelli di Mangiafuoco. Un cast stellare che da solo rappresenta un pezzo di storia del cinema e della televisione italiana.
Garrone parteciperà alla serata con un contributo video dedicato al suo film, mentre Francesca Comencini ricorderà l'opera del padre. Il dialogo tra le due testimonianze offrirà un confronto ideale tra generazioni del cinema italiano, mostrando come Pinocchio continui a essere terreno fertile per nuove letture artistiche e narrative. Da un lato la visione dark e fiabesca di Garrone, fedele alla durezza del testo originale di Collodi, dall'altro la versione più rassicurante ma non meno efficace di Comencini, che ha accompagnato intere generazioni di bambini italiani nella scoperta del celebre burattino.