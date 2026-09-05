Pinocchio, New York celebrerà i 200 anni di Collodi con un evento a tema cinema italiano

Pubblicazione: 05 settembre alle 14:52

New York si prepara a celebrare uno dei personaggi più iconici della cultura italiana con una rassegna di tre giorni dedicata a Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Dall'8 al 10 settembre, la Grande Mela ospiterà "The Carlo Collodi Legacy", un progetto che attraversa cinema, animazione, illustrazione e ricerca accademica per esplorare l'eredità dello scrittore fiorentino che ha dato vita al burattino più famoso al mondo.





Poster di Pinocchio di Matteo Garrone, fonte: Rai

L'iniziativa rappresenta la seconda parte di "Spotlight: Italy on Screen Today New York - Viaggio tra Carlo Collodi e la Campagna Oscar", ideata e diretta artisticamente da Loredana Commonara. L'obiettivo è, capace di. Come sottolinea la stessa Commonara, "Pinocchio è nato in Italia, ma ormai appartiene al mondo. Ogni generazione lo riscopre e ogni artista gli restituisce una nuova voce".alla Sullaluna NYC, libreria indipendente di Brooklyn che è diventata un punto di riferimento per la cultura italiana nella città.i: "Il Burattino e la Balena" di Roberto Catani e "Pinocchio" di Beatrice Pucci. A introdurre l'incontro sarà Vanessa Roghi, storica e Tiro a Segno Visiting Fellow presso la New York University, che contestualizzerà l'opera di Collodi nel panorama culturale italiano e internazionale.

Il 9 settembre il cuore pulsante della rassegna si sposterà alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, dove si terrà il panel accademico "Le Molte Vite di Pinocchio". L'incontro riunirà studiosi di calibro internazionale come Larry Wolff, Perri Klass e David Forgacs, impegnati a discutere la longevità del personaggio e le sue continue metamorfosi. È un'occasione unica per riflettere su come un testo nato nel 1881, pubblicato a puntate sul "Giornale per i bambini", sia riuscito a mantenere una rilevanza culturale così potente attraverso quasi un secolo e mezzo di storia.



