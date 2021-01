Ormai annunciato come originale Disney+, il remake live action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis è in fase di casting e così iniziano a rincorrersi le prime voci su chi interpreterà i vari personaggi del film al fianco di Tom Hanks, che già sappiamo sarà Geppetto.

Il sito The Illuminerdi afferma che la Disney sarebbe interessata a coinvolgere Oakes Fegley per un ruolo chiave: quello di Lucignolo.

L’attore ha partecipato a film come Il Drago Invisibile (era il protagonista Pete), Il Cardellino, The War With Grandpa e la serie tv Person of Interest. Ancora non sappiamo chi invece dovrebbe interpretare Pinocchio.

Zemeckis si occuperà di scrivere la sceneggiatura insieme a Chris Weitz, già autore della prima bozza. Andrew Miano e Weitz produrranno il film attraverso la Depth of Field. Jack Rapke e Jackie Levine saranno invece i produttori esecutivi.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021.

Prodotto dai Walt Disney Studios, Pinocchio è tratto dal romanzo del 1883 scritto da Carlo Collodi e già portato sul grande schermo dalla Disney nel 1940 con il classico film d’animazione. E recentemente lo abbiamo visto al cinema anche nella versione di Matteo Garrone.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film animato del 1940:

C’era una volta un falegname di nome Geppetto. Aveva costruito un burattino di legno e l’aveva chiamato Pinocchio. “Come sarebbe bello se fosse un bambino vero!” sospirò quando finì di dipingerlo. Quella notte, una buona fatina esaudì il suo desiderio. “Pinocchio, dimostrati bravo, coraggioso, disinteressato,” disse la Fata, “e un giorno sarai un bambino vero!”

