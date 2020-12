Come noto, il franchise disi appresta ad andare avanti con un nuovo film attualmente in sviluppo ambientato nello stesso mondo della saga principale, ma con protagonista Margot Robbie . Questo anche e soprattutto perché, a causa dei suoi guai legali ( che gli sono costati il posto in Animali Fantastici 3 ), Johnny Depp non è stato più preso in considerazione per un eventuale sesto film della saga principale e difficilmente farà un cammeo nella pellicola con la Robbie (nonostante l’insistenza del produttore Jerry Bruckheimer).

Chi però sostiene che Depp non potrà mancare nel cast di un possibile sesto episodio è Kevin McNally, il volto di Mr Gibbs.

Intervistato da Greg Ellis (che ha interpretato Theodore Groves in tre film della saga) nel suo podcast The Respondent, McNally ha spiegato:

Il mio sogno è che creino una sorta di collegamento tra quello che c’è stato prima e qualsiasi versione bizzarra della saga vorranno fare. Ma sinceramente penso che il mio destino sia intrinsecamente legato a quello di Johnny Depp, e credo che lo seguirò, se davvero dovesse lasciare il franchise. […] La mia risposta semplice è: sì, dovrebbe far parte del cast. Ho dei pensieri molto complessi su questa vicenda, perché ovviamente ho la sensazione che la saga si sia esaurita, quindi un reboot sarebbe un’idea ragionevole. Ma non credo che un reboot incentrato su personaggi più giovani dovrebbe escludere Jack Sparrow. Ho avuto un’idea, per esempio: un giovane è alla ricerca di Jack Sparrow, e Mr Gibbs lo aiuta a trovarlo. E alla fine troviamo Jack Sparrow. Non lo coinvolgerebbe più di tanto. Ma chissà. Ormai ho un po’ di esperienza, eppure non so perché prendono le decisioni che prendono.

Essere presenti quando qualcuno crea una leggenda moderna come lui è assolutamente straordinario. Chiunque voglia mandarlo via, a mio avviso, è un criminale. Moltissime persone non andranno al cinema a vedere un film su Pirati dei Caraibi senza Johnny. Io farei molta fatica, mi sembrerebbe strano. E perché farlo, poi? Non è meglio creare un nuovo franchise?