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Pirati dei Caraibi: trovato il nuovo attore che sarà Jack Sparrow (ma non in un nuovo film)

In attesa del prossimo capitolo cinematografico, Pirati dei Caraibi tornerà in una nuova veste come produzione teatrale immersiva, e hanno annunciato anche il nuovo attore che interpreterà Jack Sparrow.

di Vincenzo Buresta
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Ciurma tutti sull'attenti. Il mondo dei Pirati dei Caraibi sta per accogliere un nuovo capitano Jack Sparrow, e questa volta non si tratta di un sequel cinematografico ma di un'esperienza completamente diversa. George Maguire, attore inglese di 35 anni vincitore di un Laurence Olivier Award, è stato scelto per interpretare l'iconico personaggio reso immortale da Johnny Depp in una produzione teatrale immersiva che debutterà a Londra nel 2027.

L'annuncio arriva da Variety e riguarda Disney's Pirates of the Caribbean: The Immersive Adventure, uno spettacolo prodotto da Secret Cinema e TodayTix che promette di trasportare il pubblico direttamente nel mondo dei pirati. Non si tratta di un semplice musical o di una piece tradizionale: questa produzione fonde clip dal film originale del 2003, La maledizione della prima luna, con scenografie esplorabili dal pubblico, attori in carne e ossa con cui interagire, una band dal vivo e sequenze di acrobazie. Il tutto nell'arco di due ore di pura immersione.

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - Disney

Ma chi è esattamente George Maguire e cosa lo rende degno di raccogliere il testimone da uno degli attori più riconoscibili del cinema contemporaneo? La sua carriera teatrale parla chiaro: ha vinto il prestigioso Olivier Award come Miglior Attore Protagonista in un Musical per la sua interpretazione in Billy Elliot, un riconoscimento che nel Regno Unito equivale a un Tony Award americano. Sul piccolo schermo è apparso in 13 episodi della popolare soap opera britannica EastEnders, mentre al cinema ha partecipato a titoli come Boogeyman 3 del 2009. Un curriculum solido, costruito principalmente sul palcoscenico, dove la capacità di comandare la scena senza il supporto di riprese multiple e montaggi è fondamentale.

La scelta di Maguire segnala una direzione precisa: Disney e Secret Cinema cercano un performer capace di sostenere un personaggio fisicamente e vocalmente impegnativo per due ore consecutive, con l'energia e il carisma necessari a coinvolgere un pubblico che non sarà semplicemente seduto in poltrona. Lo spettacolo, che inizierà le anteprime il 16 febbraio 2027 per poi aprire ufficialmente il 10 marzo al teatro di Secret Cinema nella penisola di Greenwich, ha già aggiunto sei settimane alla sua programmazione iniziale, segno che la domanda è alta e le aspettative elevate.

La maledizione della prima luna - Disney

L'iniziativa arriva in un momento particolare per il franchise dei Pirati dei Caraibi, con il sesto film che resta in fase di sviluppo indefinito, così come lo spinoff che avrebbe dovuto vedere protagonista Margot Robbie. Entrambi i progetti sembrano bloccati in quello che a Hollywood viene definito development hell, un limbo creativo dove le idee circolano ma non si concretizzano mai. In questo vuoto cinematografico, le esperienze dal vivo come quella di Secret Cinema assumono un ruolo cruciale. Mantengono vivo l'interesse per un brand che ha generato miliardi di dollari al botteghino e che continua a essere una delle attrazioni più popolari nei parchi Disney di tutto il mondo.

Se lo spettacolo londinese dovesse rivelarsi un successo, potrebbe dimostrare alla Casa di Topolino che esiste ancora un pubblico affamato di avventure piratesche, magari spingendo qualcuno a dare finalmente il via libera a uno dei progetti cinematografici in standby. La sfida per George Maguire è enorme. Replicare quello che ha reso iconico il personaggio interpretato da Johnny Depp dal vivo, senza la possibilità di una seconda ripresa, richiede talento, coraggio e una buona dose di follia creativa. Ma è proprio questa la magia del teatro: ogni sera è unica, irripetibile, e il pubblico diventa parte integrante dell'esperienza.

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