Pirati dei Caraibi: trovato il nuovo attore che sarà Jack Sparrow (ma non in un nuovo film)

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:20

Ciurma tutti sull'attenti. Il mondo dei Pirati dei Caraibi sta per accogliere un nuovo capitano Jack Sparrow, e questa volta non si tratta di un sequel cinematografico ma di un'esperienza completamente diversa. George Maguire, attore inglese di 35 anni vincitore di un Laurence Olivier Award, è stato scelto per interpretare l'iconico personaggio reso immortale da Johnny Depp in una produzione teatrale immersiva che debutterà a Londra nel 2027.

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - Disney

L'annuncio arriva da Variety e riguarda, uno spettacolo prodotto da Secret Cinema e TodayTix che promette di trasportareNon si tratta dio di una piece tradizionale: questa produzione, La maledizione della prima luna, con, attori in carne e ossa con cui interagire,. Il tutto nell'arco di due ore di pura immersione.

Ma chi è esattamente George Maguire e cosa lo rende degno di raccogliere il testimone da uno degli attori più riconoscibili del cinema contemporaneo? La sua carriera teatrale parla chiaro: ha vinto il prestigioso Olivier Award come Miglior Attore Protagonista in un Musical per la sua interpretazione in Billy Elliot, un riconoscimento che nel Regno Unito equivale a un Tony Award americano. Sul piccolo schermo è apparso in 13 episodi della popolare soap opera britannica EastEnders, mentre al cinema ha partecipato a titoli come Boogeyman 3 del 2009. Un curriculum solido, costruito principalmente sul palcoscenico, dove la capacità di comandare la scena senza il supporto di riprese multiple e montaggi è fondamentale.

La scelta di Maguire segnala una direzione precisa: Disney e Secret Cinema cercano un performer capace di sostenere un personaggio fisicamente e vocalmente impegnativo per due ore consecutive, con l'energia e il carisma necessari a coinvolgere un pubblico che non sarà semplicemente seduto in poltrona. Lo spettacolo, che inizierà le anteprime il 16 febbraio 2027 per poi aprire ufficialmente il 10 marzo al teatro di Secret Cinema nella penisola di Greenwich, ha già aggiunto sei settimane alla sua programmazione iniziale, segno che la domanda è alta e le aspettative elevate.

La maledizione della prima luna - Disney

L'iniziativa arriva inper il franchise dei Pirati dei Caraibi, con il sesto film che resta, così comeche avrebbe dovuto vedereEntrambi i progettiin quello che a Hollywood viene definito, un limbo creativo dove le idee circolano ma non si concretizzano mai. In questo vuoto cinematografico, le esperienze dal vivo come quella di Secret Cinema assumono. Mantengonoper un brand che ha generato miliardi di dollari al botteghino e che continua a esserenei parchi Disney di tutto il mondo.

Se lo spettacolo londinese dovesse rivelarsi un successo, potrebbe dimostrare alla Casa di Topolino che esiste ancora un pubblico affamato di avventure piratesche, magari spingendo qualcuno a dare finalmente il via libera a uno dei progetti cinematografici in standby. La sfida per George Maguire è enorme. Replicare quello che ha reso iconico il personaggio interpretato da Johnny Depp dal vivo, senza la possibilità di una seconda ripresa, richiede talento, coraggio e una buona dose di follia creativa. Ma è proprio questa la magia del teatro: ogni sera è unica, irripetibile, e il pubblico diventa parte integrante dell'esperienza.