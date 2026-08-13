“Più che in tutta la mia carriera”: Jessie Cave svela quanto guadagna su OnlyFans dopo Harry Potter

Pubblicazione: 13 agosto alle 09:30

Jessie Cave, l'attrice britannica che ha interpretato Lavender Brown negli ultimi tre capitoli della saga di Harry Potter, ha rivelato di aver trovato in OnlyFans una stabilità economica che la sua carriera cinematografica non le ha mai garantito. In un'intervista al Times pubblicata venerdì, Cave ha aperto una finestra su una realtà che molti attori conoscono bene ma raramente ammettono pubblicamente: recitare, anche in franchise miliardari, non significa necessariamente sicurezza finanziaria.

La confessione arriva diretta, senza giri di parole. Nel, Cave ha guadagnato. In un singolo giorno ha incassato, circa. "Pensavo di fare cinquemila sterline, restare qualche mese e guadagnare tempo per capire cosa fare. Ma ora è passato più di un anno e mezzo e ci ha letteralmente salvato la vita",

Il suo account OnlyFans, lanciato nel marzo 2025, non propone contenuti espliciti come ci si potrebbe aspettare dalla piattaforma nota principalmente per ospitare creator del settore adult. Cave pubblica quello che definisce "hair content", contenuti dedicati ai capelli: video ASMR con "i migliori suoni di capelli" e "materiale molto sensuale". Gli abbonati pagano 6 dollari al mese per accedere a questo universo alternativo, con entrate supplementari generate da messaggi a pagamento.

"C'è uno stigma perché la piattaforma ospita principalmente contenuti pornografici. Ma ci sono anche video di cucina, letture dei tarocchi, personal training, tutto fatto con un'angolazione sexy. Si tratta di desiderare un certo tipo di sguardo". - Lavender Brown

Harry Potter star Jessie Cave says she makes more on OnlyFans than from her entire acting career



Cave, who played Lavender Brown, says she earns money on OnlyFans by posting videos of herself brushing and styling her hair pic.twitter.com/ilsIBYcl3V — non aesthetic things (@PicturesFoIder) August 11, 2026

La scelta ha sollevato sopracciglia e polemiche.

L'attrice sottolinea come il suo approccio sia lontano dagli stereotipi: magliette larghe sul palco, nessuna foto in bikini, occhialoni vistosi. "Per così tanto tempo sono stata questa figura eccentrica. Dopo quattro figli e dopo essermi sentita invisibile per così lungo tempo, questo mi ha davvero attirato." La carriera post-Potter di Cave include apparizioni in serie di prestigio come Black Mirror e Industry, ma evidentemente non abbastanza frequenti o remunerate da garantire quella sicurezza che ogni genitore cerca.

Nel suo post su Substack dello scorso anno, quando ha annunciato l'apertura dell'account OnlyFans, Cave era stata chiara sugli obiettivi: mettere in sicurezza la casa, coprire la carta da parati contenente arsenico e piombo, costruire un nuovo tetto, uscire dai debiti. "Sto strappando il manuale della brava attricina", aveva scritto con determinazione dopo anni di frustrazioni accumulate. La storia di Jessie Cave solleva interrogativi scomodi sull'industria dell'intrattenimento.

Come può un'attrice apparsa in una delle saghe cinematografiche più redditizie della storia trovarsi in difficoltà economiche? Il fenomeno non è isolato: altri nomi affermati come Cardi B, Lily Allen, Amber Rose e Drea de Matteo hanno fatto scelte simili, cercando su OnlyFans i soldi che le royalties, i contratti televisivi o i ruoli occasionali non garantiscono più. La piattaforma, nata nel 2016, è diventata un paradosso contemporaneo: da un lato porta il peso dello stigma legato ai contenuti per adulti, dall'altro rappresenta una delle poche opportunità di monetizzazione diretta per creator di ogni tipo.

Harry Potter, fonte: Warner Bros.

Nel caso di Cave, l'assenza di nudità rende la sua presenza ancora più interessante dal punto di vista sociologico: dimostra che esiste un mercato disposto a pagare per contenuti alternativi, nicchie che il mainstream ignora completamente. L'attrice ha parlato anche di empowerment personale, di voler dimostrare a chi l'ha giudicata in passato che non è così dolce come sembra, di investire finalmente nell'amor proprio, cercando in questo modo di donare il futuro migliore ai suoi quattro figli.

In tutto questo Jessie Cave continua a recitare, continua a creare contenuti teatrali e a portare avanti la sua carriera artistica, ma oggi può farlo senza l'ansia costante del conto in banca in rosso. E mentre per lei l'esperienza nel mondo di Hogwarts sembra ormai appartenere al passato, Harry Potter si prepara a tornare con la nuova serie TV di HBO, che ripartirà da zero con un cast completamente nuovo. Cave, quindi, non tornerà nei panni di Lavender Brown, personaggio che nella serie avrà inevitabilmente un nuovo volto. Una nuova generazione è pronta a entrare a Hogwarts, mentre per l'attrice britannica il futuro sembra ormai passare attraverso strade molto diverse.