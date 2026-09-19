Pluribus 2 si avvicina: Vince Gilligan ha finalmente un importante aggiornamento sulla nuova stagione

Pubblicazione: 19 settembre alle 08:45

L'attesa per la seconda stagione di Pluribus rischia di essere ancora piuttosto lunga, ma almeno adesso sappiamo che Carol Sturka si sta preparando davvero a tornare. Dopo mesi trascorsi quasi interamente nella writers' room, Vince Gilligan ha infatti finalmente svelato quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi della serie Apple TV. E manca decisamente meno del previsto.

Il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul ha confermato chedovrebbe partire tra, segnando così il ritorno sul set di Rhea Seehorn a quasi un anno dalla conclusione della prima stagione. Ma prima di accendere nuovamente le telecamere c'è ancora parecchio lavoro da fare, visto che contrariamente ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la seconda stagione

Gilligan ha chiarito la situazione dopo la cerimonia degli Emmy, spiegando che lui e gli sceneggiatori hanno però superato quella che considera la parte più complicata del processo: capire esattamente cosa succederà. “Ci abbiamo messo un po', ma abbiamo capito la seconda stagione”, ha spiegato Gilligan. I primi due episodi sono già stati scritti, mentre le sceneggiature successive si trovano in diverse fasi di lavorazione.

Pluribus, fonte: Apple TV+

La differenza è importante, visto che gli autori non devono più decidere dove portare Carol e gli altri personaggi: l'intera struttura della stagione è stata definita e il team conosce già la trama di tutti gli episodi. Adesso resta da trasformare quella struttura nei copioni definitivi. Gilligan aveva già anticipato ad agosto che il lavoro sulla storia era praticamente concluso e che le riprese sarebbero iniziate nel giro di uno o due mesi. Il nuovo aggiornamento restringe ulteriormente la finestra: la troupe dovrebbe tornare al lavoro tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.

Una notizia particolarmente importante considerando quanto tempo era servito per realizzare la prima stagione.era entrata i, per poi arrivare su Apple TV soltanto nel. La lavorazione particolarmente lunga e complessa aveva già fatto capire che il secondo capitolo difficilmente sarebbe arrivato in tempi brevi. Per il momento, infatti,

In compenso la seconda stagione non ha mai corso il rischio di essere cancellata. Apple aveva ordinato direttamente due stagioni della serie ancora prima del debutto della prima, una dimostrazione di fiducia decisamente importante nei confronti del nuovo progetto di Gilligan. Una scommessa che, almeno finora, ha dato i suoi frutti. Pluribus si è trasformata rapidamente in uno dei titoli più importanti del catalogo Apple TV e agli Emmy ha portato a casa riconoscimenti pesantissimi, compresi quelli assegnati proprio a Gilligan per la sceneggiatura e a Rhea Seehorn per la sua interpretazione di Carol Sturka.

Pluribus, fonte: Apple TV+

Invece per quanto riguarda il contenuto dei nuovi episodi, il creatore continua comprensibilmente a mantenere il massimo riserbo. La prima stagione si era conclusa lasciando Carol davanti a una situazione completamente nuova nella sua lotta contro l'Unione, aprendo una quantità enorme di possibilità per il futuro della storia. Gilligan sa già quali di queste strade verranno percorse, ma non tutti gli attori vogliono scoprirlo subito.

Il creatore ha raccontato infatti che alcuni membri del cast preferiscono conoscere in anticipo ciò che accadrà ai propri personaggi, mentre altri vogliono ricevere le informazioni poco alla volta.dovrebbe presto poter leggere almeno i primi due copioni,. Non resta quindi che capire quanto dureranno le riprese e, soprattutto, quanto lavoro richiederà ancora una volta la post-produzione.

Pensare a un ritorno immediato di Pluribus su Apple TV sarebbe probabilmente troppo ottimistico, e al momento qualsiasi finestra d'uscita rimane soltanto una previsione. Ma la buona notizia è che dopo mesi trascorsi a costruire la seconda stagione sulla carta, dopo i premi agli Emmy, Gilligan è finalmente pronto a riportare Carol davanti alla macchina da presa. E questa volta sa già esattamente dove vuole portarla.