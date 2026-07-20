Pretty Princess 3, dopo anni di attesa Anne Hathaway condivide finalmente buone notizie sul film

Pubblicazione: 20 luglio alle 09:00

I fan di Princess Diaries possono tirare un sospiro di sollievo misto a una certa apprensione. Anne Hathaway, durante una recente apparizione su SiriusXM's Radio Andy, ha condiviso aggiornamenti importanti sull'atteso terzo capitolo della saga che ha incantato milioni di spettatori nei primi anni 2000. La notizia principale: il film ha avuto una "svolta narrativa", ma solo dopo aver dovuto ricominciare da capo con la sceneggiatura.

"Credo che stiamo andando nella direzione giusta. La sceneggiatura su cui stavamo lavorando, be', abbiamo dovuto più o meno ricominciare da zero con questa nuova direzione". Un aggiornamento che, come ha ammesso candidamente la stessa Hathaway, probabilmente non è quello che i fan volevano sentire. Ma c'è un lato positivo: "Ci sentiamo tutti davvero bene sul fatto che questa sarà la versione giusta". - Anne Hathaway

"Penso che abbiamo avuto una svolta nella storia", ha

Anne Hathaway in Pretty Princess, fonte: Walt Disney

La produzione del, un percorso più lungo e tortuoso del previsto. Nelè stata ufficializzata la scelta della regista:, nota per il suo lavoro sue il film d'animazione Disney Raya e l'ultimo drago. Lim aveva già anticipato a maggio scorso, durante il Gold Gala, l'importanza di "fare la storia nel modo giusto, perché si tratta di un franchise amato da così tante persone".

Le dichiarazioni della regista assumono ora un significato ancora più chiaro alla luce delle rivelazioni di Hathaway. Evidentemente, il primo tentativo di sceneggiatura non soddisfaceva gli standard qualitativi che cast e produzione si erano imposti. Una decisione coraggiosa, quella di ripartire da zero, che dimostra rispetto verso una fanbase devota e verso l'eredità dei primi due film. Princess Diaries uscì nel 2001, introducendo il mondo a Mia Thermopolis, una timida adolescente newyorkese che scopre di essere l'erede al trono del piccolo regno europeo di Genovia.

Il sequel, Princess Diaries 2: Royal Engagement, arrivò nel 2004. Insieme, i due film hanno incassato 300 milioni di dollari in tutto il mondo, trasformandosi in veri e propri cult per una generazione cresciuta tra il nuovo millennio e gli anni del liceo. Nel terzo capitolo, Hathaway riprenderà il ruolo di Mia Thermopolis, ora Regina di Genovia. Lim ha accennato che i fan possono aspettarsi "molti ritorni divertenti" da parte di altri membri del cast originale, alimentando le speculazioni su chi potrebbe riapparire sullo schermo. Julie Andrews, che interpretò l'indimenticabile Regina Clarisse, nonna di Mia, rimane il nome più desiderato, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Quanto ai tempi di produzione, Hathaway ha spiegato che al momento è impegnata con la sua terza gravidanza, fattore che ha inevitabilmente influenzato la timeline del progetto. "Sto facendo il bambino numero tre, e questo ha in qualche modo preso il posto di sapere esattamente quando potrò girare Princess Diaries 3", ha detto con il suo caratteristico mix di sincerità e ironia. La regista Lim aveva confermato a maggio che il programma delle riprese e della produzione era ancora in fase di definizione, e a oggi non è stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Pretty Princess, fonte: Disney

Considerando che la sceneggiatura è stata completamente riscritta e che la protagonista sta attraversando un momento personale importante, è probabile che i tempi si allunghino ulteriormente rispetto alle aspettative iniziali. Le parole di Anne Hathaway lasciano intendere che il team creativo preferisca prendersi tutto il tempo necessario piuttosto che riportare Mia Thermopolis sul grande schermo con una storia che non convinca fino in fondo. In un periodo in cui sequel e revival sono sempre più frequenti, la decisione di accantonare una sceneggiatura già avviata e ripartire da zero racconta la volontà di proteggere un franchise che continua a occupare un posto speciale nel cuore di un'intera generazione di spettatori.

Quindi l'attesa potrebbe allungarsi ancora, ma l'obiettivo sembra essere quello di realizzare un film all'altezza dell'eredità lasciata dai primi due capitoli. Del resto, anche Meg Cabot, autrice dei romanzi da cui è nata la saga, ha ribadito tutta la sua fiducia nel progetto, spiegando di essere convinta che il terzo film saprà rispettare lo spirito originale della storia. Un'ulteriore conferma che, dietro le quinte di Pretty Princess 3, nessuno sembra avere intenzione di accontentarsi di un semplice sequel nostalgia.