Prey – La grande caccia è una storia vera? La verità sul thriller ambientato nel deserto africano

Pubblicazione: 14 novembre alle 20:00

Il thriller diretto da Mukunda Michael Dewil porta sullo schermo una vicenda in cui la sopravvivenza diventa una sfida sempre più difficile. Un viaggio che avrebbe dovuto condurre due giovani volontari lontano da una situazione pericolosa si trasforma in una corsa contro il tempo, tra territori selvaggi e minacce imprevedibili. Ma gli avvenimenti raccontati nel film hanno un legame con fatti realmente accaduti?

La storia non deriva da un episodio di cronaca né dalla testimonianza di persone coinvolte in una vicenda reale., costruita per il cinema attraverso una trama che combina tensione, azione e paura dell'ignoto. Il regista Mukunda Michael Dewil sceglie il genere survival thriller

I protagonisti sono Andrew e Sue, due volontari statunitensi che si trovano nel deserto del Kalahari per svolgere una missione religiosa. La loro permanenza in Africa viene sconvolta da una situazione sempre più rischiosa, legata alla presenza di un gruppo estremista. Per allontanarsi dal pericolo, la coppia sale a bordo di un piccolo aereo insieme ad altri passeggeri. La fuga, però, non va come previsto e un incidente li lascia in una zona isolata, senza un riparo sicuro.

Da quel momento, il problema non è soltanto riuscire a trovare una strada per tornare alla civiltà. I superstiti devono affrontare un ambiente nel quale ogni spostamento può nascondere un rischio. La presenza di predatori come leoni e iene rende il territorio ancora più insidioso, mentre la minaccia rappresentata dagli uomini che li stanno cercando impedisce loro di sentirsi al sicuro. Il pericolo arriva da più direzioni e ogni decisione può avere conseguenze decisive.

Il Kalahari non è un luogo inventato per il film.La scelta di questo scenario contribuisce a dare alla storia un'atmosfera particolare, anche se le riprese non sono state effettuate direttamente nel deserto africano, l. La geografia reale fa da sfondo a una vicenda immaginaria.

Nel cast figurano Ryan Phillippe, Mena Suvari ed Emile Hirsch, protagonisti di un racconto che mette alla prova la resistenza fisica e psicologica dei personaggi. Conosciuto anche con il titolo originale Kalahari, il film dura circa 86 minuti e punta su una combinazione di minacce naturali e violenza umana. Non bisogna cercare nella pellicola la ricostruzione di un fatto realmente accaduto, il suo punto di partenza è una situazione inventata, sviluppata per esplorare la paura di trovarsi senza protezione in un territorio ostile.