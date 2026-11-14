Prey – La grande caccia, spiegazione del finale: Andrew troverà una via di fuga dagli animali?

Pubblicazione: 14 novembre alle 21:30

Il finale di Prey – La grande caccia porta a compimento il percorso di Andrew, un uomo che si ritrova a lottare per la propria vita in un territorio dove ogni errore può essere fatale. Dopo l'incidente aereo, il gruppo di superstiti si divide nella speranza di raggiungere un villaggio e trovare aiuto. La situazione precipita progressivamente, gli animali della riserva non sono l'unica minaccia e le decisioni prese durante il viaggio finiscono per avere conseguenze drammatiche. La conclusione del film chiarisce anche quale prezzo dovrà pagare Andrew per riuscire a sopravvivere.

Uno degli elementi che cambiano la prospettiva della vicenda riguarda Grun. Andrew scopre che il pilota trasportava illegalmente corni di rinoceronte, nascondendo il proprio coinvolgimento nel traffico di animali. Il carico clandestino assume un'importanza decisiva perché il suo commercio aveva sottratto risorse alla missione medica nella quale Andrew lavorava. Il medico collega la condotta di Grun alla morte di un bambino del villaggio, che non aveva potuto ricevere le cure necessarie. La tragedia dell'aereo non è più soltanto il risultato di un incidente, dietro quella fuga si nasconde una serie di comportamenti irresponsabili.

Anche gli altri personaggi pagano le conseguenze della permanenza nella riserva. Sue viene uccisa dai leoni mentre è ancora vicino ai resti del velivolo, mentre Max finisce per separarsi dal gruppo e non riesce a salvarsi. Thabo, la guida che aveva cercato di aiutare i superstiti, muore durante lo scontro con alcuni uomini armati interessati ai corni di rinoceronte. Andrew e Grun restano gli ultimi due a proseguire il cammino. La possibilità di raggiungere un luogo sicuro sembra ormai lontana, soprattutto perché entrambi sono provati fisicamente e non possono contare su un aiuto immediato.

Il momento decisivo arriva quando i due cercano protezione in una zona rocciosa, ma i leoni riescono comunque a raggiungerli. Andrew è troppo debilitato per affrontare un'altra fuga e Grun comprende che non riuscirebbero a salvarsi insieme. Decide allora di attirare gli animali lontano dal compagno, sacrificando la propria vita. Il suo comportamento rappresenta un cambiamento radicale rispetto all'uomo egoista e opportunista mostrato nella prima parte del film. Prima di morire, cerca di dare ad Andrew una possibilità di continuare a lottare, invitandolo a non arrendersi.

Prey-La grande caccia fonte: Youtube

Rimasto senza nessuno, Andrew attraversa un ultimo tratto di deserto prima di crollare per la stanchezza. Le iene si avvicinano e l'uomo raccoglie un ramo nel tentativo di difendersi, consapevole di non avere praticamente più energie.. Andrew perde nuovamente i sensi e immagina di vedere Sue accanto a sé. Poco dopo la salvezza diventa reale, due abitanti del luogo lo trovano e lo soccorrono.

La conclusione mette al centro il tema della redenzione e della possibilità di cambiare anche dopo aver commesso errori gravi. Grun non può cancellare le conseguenze delle proprie azioni, ma il suo ultimo gesto dimostra una presa di coscienza che arriva quando tutto sembra perduto. Andrew sopravvive senza poter recuperare la vita che aveva prima della partenza. La sua salvezza non viene presentata come una vittoria personale sulla natura, ma come un evento inatteso che gli concede una seconda possibilità. La visione di Sue rafforza il legame con la moglie e con il futuro che avevano immaginato insieme.