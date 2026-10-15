Sylvester Stallone e la rivincita che nessuno voleva, in questo film in tendenza su Prime Video

Pubblicazione: 15 ottobre alle 14:30

C'è un momento, negli spogliatoi, subito dopo il verdetto. Apollo Creed e Rocky Balboa si guardano, sudati, tumefatti, consapevoli di aver appena vissuto qualcosa che trascende lo sport. Le battute salaci volano, ma sotto la superficie scorre una verità lampante: quella sfida non è finita. Non può essere finita. E proprio da quell'ultima scena del primo Rocky prende il via questo secondo capitolo, uscito nel 1979, che segna un momento cruciale non solo per il personaggio ma per la carriera stessa di Sylvester Stallone, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Rocky II, in tendenza su Prime Video, non è semplicemente un sequel confezionato per cavalcare il successo clamoroso del film precedente. È una dichiarazione d'intenti, un'opera che Stallone plasma a sua immagine, assumendo contemporaneamente i ruoli di protagonista, sceneggiatore e regista. Una scommessa rischiosa, per un attore che fino a quel momento aveva costruito la sua fortuna su un personaggio diventato icona popolare, ma che ora voleva controllarne ogni aspetto narrativo e visivo.





La trama riprende esattamente dove eravamo rimasti.. Ha dimostrato al mondo di non essere solo un raccoglitore di crediti per strozzini, ma un pugile vero, capace di tenere testa al campione del mondo per quindici round devastanti. Ma la vita dopo la gloria effimera si rivela più difficile del previsto. Rocky sposa Adriana, la timida commessa del negozio di animali che ha conquistato il suo cuore, e i due aspettano un figlio.. Rocky sperperà il denaro guadagnato dall'incontro, trasformando la sua breve fortuna in acquisti impulsivi e vizi per la famiglia. Quando si troverà a cercare un lavoro normale, scoprirà che il mondo non ha molto spazio per un pugile semi-analfabeta con danni permanenti all'occhio. La vita fuori dal ring, quella vera, si rivela un avversario più duro di qualsiasi campione del mondo.. I tifosi lo accusano di aver truccato il match, la stampa insinua che non sia più il migliore, che Rocky lo abbia smascherato. Per un campione abituato a dominare, questa è un'umiliazione intollerabile. L'unica soluzione è organizzare la rivincita, un incontro che dimostri una volta per tutte chi sia il vero numero uno. Non sarà un semplice match: sarà una guerra, come promette lo stesso Stallone nella costruzione drammaturgica del film.. La figura di Adriana, interpretata da Talia Shire, diventa centrale: è lei a opporsi fermamente al ritorno sul ring di Rocky, terrorizzata all'idea di perderlo. Questa tensione tra amore e ambizione, tra sicurezza familiare e desiderio di riscatto, costituisce il motore emotivo del film.

Un'emergenza improvvisa, che coinvolge proprio Adriana, costringerà Rocky a sospendere gli allenamenti con Mickey, il burbero allenatore interpretato da Burgess Meredith. La vittoria, già difficile contro un avversario della caratura di Creed, diventa un'impresa quasi impossibile. Ma è proprio in questi momenti di crisi che il personaggio di Balboa rivela la sua essenza: non è la tecnica sopraffina o la strategia raffinata a renderlo speciale, ma la capacità di resistere, di rialzarsi, di trovare motivazione nell'amore e nel desiderio di dimostrare il proprio valore. Il cast si conferma all'altezza. Carl Weathers restituisce ad Apollo Creed una complessità che va oltre lo stereotipo dell'antagonista: è un uomo orgoglioso, spaventato dall'idea di non essere più al top, disposto a tutto pur di riconquistare il rispetto perduto. Burt Young nei panni di Paulie, il cognato alcolizzato e amareggiato, offre un contraltare grottesco ma profondamente umano alla narrazione eroica di Rocky.



