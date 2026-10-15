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Da thriller psicologico a massacro: questo film su Prime Video deve tutto a Scream e a Kevin Williamson

Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nel sequel che collega il massacro del 1997 a una nuova generazione.

di Alba Rossi
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So cosa hai fatto, il nuovo capitolo del franchise diretto da Jennifer Kaytin Robinson disponibile su Prime Video porta con sé non solo la nostalgia di un'epoca d'oro dello slasher, ma anche la promessa di collegare passato e presente in un unico, sanguinoso arco narrativo. Questo non è un semplice reboot, né una riproposizione sterile di dinamiche già viste. È un sequel che riprende esattamente dove il primo film si era fermato, riportando sullo schermo Julie James e Ray Bronson, interpretati ancora una volta da Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. I due sopravvissuti del massacro del 1997 diventano figure chiave per una nuova generazione di vittime, cinque amici che hanno commesso lo stesso identico errore: dopo aver investito un uomo e gettato il corpo in mare, hanno giurato di non parlarne mai più. Ma il passato, come sempre accade in questo universo narrativo, non perdona.

La trama riprende uno schema consolidato ma efficace. Un anno dopo l'incidente, il gruppo di protagonisti - Ava Brucks, Danica Richards, Milo Griffin, Teddy Spencer e Stevie Ward, interpretati rispettivamente da Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers e Sarah Pidgeon - scopre che qualcuno conosce il loro segreto. E quel qualcuno indossa un impermeabile, impugna un uncino affilato e ha un solo obiettivo: vendetta. Quando le morti iniziano a susseguirsi, i ragazzi capiscono di non essere i primi. La loro storia è già stata scritta decenni prima, nel sangue versato a Southport. A lavorare sulla sceneggiatura è stato chiamato anche Sam Lansky, che ha collaborato con Robinson partendo dalla prima stesura di McKendrick. L'obiettivo dichiarato era chiaro: continuare la storia del secondo film, riportando in scena i protagonisti originali e integrando elementi dal romanzo di Lois Duncan del 1973, fonte d'ispirazione del franchise.

Nel giugno 2024 sono stati annunciati i primi membri del cast, anche se alcune defezioni - come quella di Camila Mendes, impegnata sul set di Masters of the Universe - hanno portato a riassestamenti dell'ultima ora. In autunno 2024, dopo lunghe trattative, è arrivata la conferma del ritorno di Love Hewitt e Prinze Jr., notizia accolta con entusiasmo dai fan della prima ora. Le riprese si sono svolte tra ottobre 2024 e marzo 2025 nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, con la direzione della fotografia affidata a Elisha Christian e le musiche composte da Chanda Dancy. Il look del Pescatore è stato aggiornato, ma mantiene gli elementi iconici che lo hanno reso riconoscibile: l'impermeabile, l'uncino, quella presenza minacciosa che incarna il senso di colpa trasformato in furia omicida.

Le modifiche apportate alla storia furono contestate dalla stessa Duncan, che ammise pubblicamente di non aver apprezzato la svolta sanguinaria impressa al film. Eppure, proprio quella deviazione dal testo originale permise a So cosa hai fatto di diventare un piccolo cult generazionale, capace di incassare oltre 125 milioni di dollari in tutto il mondo. Il pubblico voleva vedere sangue, suspense e un killer iconico. E il film glieli diede, seguendo la lezione di Scream. Ora, 27 anni dopo, il franchise torna con l'ambizione di fare i conti con quella eredità. Il nuovo So cosa hai fatto non rinnega le scelte del passato, ma le integra, cercando di costruire una mitologia più ampia. I sopravvissuti del 1997 diventano testimoni, guide, figure che portano il peso di un trauma mai davvero superato. Julie e Ray non sono semplici comparse nostalgiche: sono il filo rosso che lega due tragedie, due generazioni che hanno scoperto quanto possa essere letale nascondere la verità.

Il cast si arricchisce di volti noti come Billy Campbell, Sarah Michelle Gellar (che interpreta Helen Shivers), Austin Nichols, Brandy Norwood, Isaiah Mustafa e Nicholas Alexander Chavez. La presenza di attori già affermati si alterna a quella di giovani promesse, in un mix che riflette l'approccio narrativo del film: un dialogo costante tra passato e presente, tra errori già commessi e nuove vittime inconsapevoli. Il ritorno di icone come il Pescatore e di volti storici come quelli di Love Hewitt e Prinze Jr. rappresenta una scommessa: dimostrare che certe storie, certi incubi, non invecchiano mai davvero. Rimangono lì, in attesa, pronti a riemergere quando meno te lo aspetti. E in fondo, non è forse questo il segreto degli slasher migliori? La certezza che il passato tornerà sempre a bussare alla porta, uncino alla mano, per chiedere il conto. So cosa hai fatto è il ritorno di un incubo familiare, che sa esattamente dove colpire.

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