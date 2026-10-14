The Traitors Italia 2, quando esce su Prime Video? La nuova stagione nasconde una sorpresa che cambia tutto

Pubblicazione: 14 ottobre alle 08:15

The Traitors Italia è pronto a tornare su Prime Video e questa volta la sfida tra leali e traditori promette di diventare ancora più imprevedibile. Dopo la prima edizione, il reality game condotto da Alessia Marcuzzi si prepara a riaprire le porte del suo castello con quattordici nuovi concorrenti famosi, alleanze da costruire e sospetti destinati a moltiplicarsi. La seconda stagione ha finalmente una data d'uscita ufficiale, ma c'è un dettaglio importante da conoscere: i nuovi episodi non arriveranno tutti insieme, e una novità nelle regole potrebbe cambiare completamente gli equilibri del gioco. The Traitors Italia 2 debutterà venerdì 6 novembre 2026, in esclusiva su Prime Video.

La, distribuiti. Il giorno del debutto saranno disponibili, mentre. Per conoscere il vincitore bisognerà invece, data scelta per il gran finale. Una programmazione che permetterà agli spettatori di seguire l'evoluzione delle strategie senza dover aspettare un'intera settimana tra ogni singola puntata.

A tornare alla conduzione sarà Alessia Marcuzzi, ancora una volta chiamata a guidare un gruppo di celebrità attraverso un gioco nel quale la fiducia può trasformarsi rapidamente nell'errore più grande. Il meccanismo alla base del programma resta quello che ha contribuito al successo internazionale del format: alcuni partecipanti vengono scelti come traditori, mentre gli altri, i leali, devono cercare di individuarli prima di essere eliminati. Ogni concorrente è quindi costretto a osservare attentamente gli altri, interpretare comportamenti e dichiarazioni e decidere di chi fidarsi. I traditori, invece, devono riuscire a mantenere segreta la propria identità, manipolando le alleanze e cercando di non attirare sospetti.

Il cast di The Traitors Italia 2, fonte: Amazon Prime Video

Il risultato è una competizione nella quale anche un gesto apparentemente innocente può assumere un significato completamente diverso. Ma la seconda stagione introduce un elemento destinato a rendere tutto ancora più complicato. Il trailer ufficiale ha infatti anticipato la presenza di un traditore segreto, una novità che potrebbe mettere in discussione le strategie dei concorrenti e rendere ancora più difficile distinguere gli alleati dagli avversari. I dettagli sul funzionamento di questa nuova figura non sono stati completamente svelati, lasciando aperti diversi interrogativi su come influenzerà il gioco. A rendere particolarmente interessante il ritorno di The Traitors Italia è anche il cast, che riunisce personaggi provenienti da mondi molto diversi.

Tra i quattordici partecipanti figurano Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Jolanda Renga e Valentina Nappi, insieme ad Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca e Gianluca Torre. Un gruppo che, con personalità abituate a gestire l'attenzione del pubblico ma non necessariamente preparate a un gioco in cui ogni parola può diventare un indizio e ogni amicizia può nascondere un tradimento. La prima edizione aveva già dimostrato quanto, grazie a un meccanismo capace di trasformare semplici conversazioni in confronti carichi di tensione.

Il ritorno dello show, prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios, punta ora a sfruttare proprio questa caratteristica, aumentando il numero di incognite che i partecipanti dovranno affrontare. Per vedere The Traitors Italia 2 sarà necessario accedere a Prime Video, dove sono disponibili anche gli episodi della prima stagione. Il programma non prevede quindi una trasmissione tradizionale in chiaro, ma sarà distribuito direttamente in streaming secondo il calendario annunciato. Il conto alla rovescia è ormai cominciato e, con un cast completamente rinnovato e un traditore segreto pronto a complicare la partita, la seconda stagione, anche grazie al cast, potrebbe riservare sorprese fin dalle prime puntate. Perché a The Traitors non basta scoprire chi sta mentendo: il vero problema è capire di chi ci si può fidare, prima che sia troppo tardi.