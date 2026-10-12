Dinamiche familiari tra leggerezza e ironia, in questo film italiano con Fabio De Luigi su Prime Video

Pubblicazione: 12 ottobre alle 19:00

10 giorni con i suoi è una commedia familiare italiana uscita nel 2025, disponibile su Prime Video e diretta da Alessandro Genovesi, regista già noto per la sua capacità di raccontare le dinamiche familiari con leggerezza e ironia. Il film si inserisce nella tradizione delle commedie all'italiana contemporanee, quelle che sanno mischiare situazioni paradossali, equivoci e una buona dose di tenerezza. Ma chi sono gli attori che danno vita a questa storia di famiglie, malintesi e vacanze pugliesi finite fuori controllo? Al centro della narrazione troviamo i Rovelli, una famiglia milanese che decide di concedersi una vacanza in Puglia. Il motivo del viaggio non è solo il relax: la figlia maggiore Camilla sta per trasferirsi al Sud per frequentare l'università insieme al fidanzato Antonio, un ragazzo pugliese. Carlo Rovelli, il padre, interpretato da Fabio De Luigi, non vede di buon occhio questa scelta.

Non si fida del ragazzo e soprattutto fatica ad accettare l'idea di lasciare andare la figlia., uomini comuni travolti da situazioni più grandi di loro. Al suo fianco c'è Valentina Lodovini, nel ruolo di Giulia, la madre. Lodovini è da anni una delle attrici più amate del cinema italiano, capace di passare con disinvoltura dalla commedia al dramma, sempre con naturalezza e credibilità. La coppia De Luigi-Lodovini funziona proprio perché entrambi sanno restituire l'autenticità di una relazione familiare, fatta di complicità, piccole tensioni e amore quotidiano. La figlia Camilla è interpretata da Angelica Elli, giovane attrice chiamata a dare corpo al personaggio che innesca tutta la vicenda: una ragazza innamorata, pronta a cambiare vita per seguire il cuore.

Una volta arrivati in Puglia, i Rovelli si imbattono nella famiglia Paradiso, che rappresenta l'altro polo del film. A guidarla c'è Lucio, interpretato da Dino Abbrescia, attore pugliese doc, volto riconoscibilissimo del cinema e della televisione italiana, perfetto per incarnare l'ospitalità meridionale ma anche l'orgoglio territoriale. La moglie Mara è affidata a Giulia Bevilacqua, attrice di esperienza che sa muoversi con naturalezza tra registri comici e momenti più riflessivi. Tra i membri della famiglia Paradiso compare anche il giovane Mario, interpretato da Leone Cardaci, che contribuisce a creare quella rete di relazioni, fraintendimenti e scoperte che caratterizzano la vacanza delle due famiglie. Compare inoltre nel cast Vito Cardaci, altro volto legato alla tradizione recitativa del Sud Italia. A completare il quadro c'è Marcello Cesena, nel ruolo del prete, personaggio che spesso nelle commedie italiane funge da collante morale o da elemento di mediazione tra le parti.



Alessandro Genovesi dirige con mano sicura un ensemble corale in cui ogni attore ha il suo spazio, il suo momento, la sua ragione narrativa. Non ci sono protagonisti assoluti: il film vive dell'equilibrio tra i personaggi, della chimica tra gli interpreti, della capacità di far ridere senza scadere nella macchietta. È un cinema che sa parlare a un pubblico ampio, che cerca nella sala un momento di evasione ma anche un rispecchiamento: le paure di Carlo sono quelle di tanti padri, le speranze di Camilla quelle di tanti ragazzi, l'accoglienza della famiglia Paradiso un archetipo riconoscibile e rassicurante. Il cast, nel suo insieme, rappresenta un mix equilibrato tra nomi affermati e volti più giovani, tra Nord e Sud, tra tradizione comica italiana e nuove leve del cinema nazionale. È un film che celebra la famiglia, nelle sue forme molteplici e nelle sue infinite contraddizioni, usando la vacanza come pretesto narrativo per mettere alla prova legami, certezze e pregiudizi.