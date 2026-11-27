Pubblicazione: 27 novembre alle 10:06

Il finale della terza stagione di Gli Anelli del Potere ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Uno dei colpi di scena più devastanti riguarda Theo, il personaggio interpretato da Tyroe Muhafidin, che dopo tre stagioni di lenta discesa nell'oscurità si rivela essere uno dei Nazgûl, i temibili cavalieri neri al servizio di Sauron. Ma la rivelazione più scioccante arriva quando, sotto la maschera di uno spettro dell'anello, Theo uccide proprio Arondir, l'elfo che per lui era stato come un padre. A Gundabad, durante uno scontro che doveva essere l'ennesima battaglia contro le forze oscure, Arondir si trova faccia a faccia con un Ringwraith. Quando la maschera cade, l'orrore si materializza: sotto il cappuccio c'è Theo, ormai completamente corrotto dal potere dell'anello che Sauron gli aveva donato. Nonostante il legame profondo che li univa, nonostante Arondir avesse rappresentato una figura paterna dopo la morte di Bronwyn, Theo non esita a obbedire agli ordini del Signore Oscuro.

L'elfo cade, tradito da chi avrebbe dovuto proteggere. Questa trasformazione non è arrivata dal nulla.da semplice ragazzo delle Terre del Sud fino al suo destino tragico. Tutto comincia con la scoperta di un'elsa di spada legata a Sauron, un artefatto maledetto che rappresenta il primo passo verso l'abisso. La creazione di Mordor e la morte di sua madre Bronwyn segnano ulteriori tappe di un dolore che lo rende vulnerabile alla manipolazione.. Il Signore Oscuro sa esattamente come intrappolare un cuore spezzato: gli offre un anello, promessa di potere e vendetta, che lentamente lo corrompe dall'interno. Theo tenta di resistere, si rivolge persino a Galadriel per liberarsi dall'influenza dell'anello, ma ormai il legame è troppo forte.

Il ragazzo che era stato è solo un ricordo, sostituito da uno dei nove re degli uomini condannati all'eternità come spettri. I Cavalieri Neri possono vivere molto a lungo, praticamente in eterno finché Sauron mantiene il controllo attraverso l'Unico Anello. Questo significa che Theo potrebbe accompagnare la serie fino alla sua conclusione prevista per la quinta stagione. Muhafidin stesso ha sottolineato come ci sia "molto spazio per qualsiasi cosa", rimettendo le decisioni narrative nelle mani degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. La domanda che tutti i fan si pongono è: cosa riserva il futuro per Theo nella quarta stagione? Uccidere un Ringwraith è difficile, ma non impossibile. Potrebbe esserci spazio per una redenzione, per un tentativo disperato di liberarsi dalla maledizione. Oppure lo vedremo sprofondare ancora di più nell'oscurità, diventando uno dei servitori più letali di Sauron nelle guerre che verranno.



La terza stagione si è conclusa con altri eventi cruciali: la forgiatura dell'Unico Anello e la resa apparente di Sauron a Pharazôn, una mossa che nasconde probabilmente un piano più subdolo. Con un punteggio dell'87% su Rotten Tomatoes, il più alto della serie, e 33 milioni di spettatori nei primi dodici giorni, Prime Video ha già rinnovato The Rings of Power per una quarta stagione, le cui riprese inizieranno nel 2027. La trasformazione di Theo da ragazzo delle Terre del Sud a Nazgûl rappresenta uno degli archi narrativi più tragici e meglio costruiti della serie. È la dimostrazione di come il potere corrompa, di come il dolore possa essere sfruttato, di come anche i legami più profondi possano spezzarsi sotto il peso dell'oscurità. E mentre aspettiamo di scoprire quale sarà il destino finale di questo personaggio maledetto, una cosa è certa: il viaggio di Theo è tutt'altro che concluso.