Pubblicazione: 27 novembre alle 09:34

Dopo 44 anni dalla nascita del franchise, due film che hanno ridefinito la fantascienza cinematografica e due serie animate, Blade Runner 2099 ha portato la saga in territorio inesplorato. L'ottavo episodio, quello finale, chiude il cerchio della stagione con un epilogo tanto stratificato quanto ambiguo, lasciando il destino dei replicanti sospeso su un filo sottile tra speranza e incertezza. La domanda che ha ossessionato ogni minuto della serie trova finalmente alcune risposte, ma come nel migliore stile del franchise, nulla è definitivo, nulla è semplice. La serie targata Prime Video, pur avendo stabilito un record poco invidiabile su Rotten Tomatoes per il franchise e ricevuto recensioni contrastanti, si rivela fondamentale per comprendere l'evoluzione del lore di Blade Runner. Il viaggio di Cora e Olwen attraverso una Los Angeles del 2099 devastata e stratificata si conclude con scelte che ridefiniranno il rapporto tra umani e replicanti per i decenni a venire.





, il replicante originale che custodiva il segreto dell'immortalità. Ma fermare Julius non significa necessariamente seppellire quel segreto. Olwen prolunga la propria esistenza e ritorna verso le stelle, Elias si trasforma in simbolo vivente della rivoluzione umana, mentre Bebeto compie una scelta che lo porta tra le fila dei resti della Tyrell Corporation. Ogni personaggio principale imbocca una strada diversa, eppure tutte convergono verso un'unica domanda cruciale:? La serie intera è stata una caccia ossessiva al segreto dell'immortalità replicante, e il finale non offre una risposta netta e definitiva. Tuttavia,

Olwen spara e uccide Julius, è vero, ma Clotilde dimostra di conoscere perfettamente il processo per trasformare i replicanti in Nexus-1, applicandolo proprio su Olwen. La sua sola esistenza rappresenta una garanzia vivente che la tecnologia non è andata perduta con Julius. Ma c'è di più. Una delle scene finali mostra Ray che, tramite un drone, scopre il corpo di Julius. Il suo sorriso enigmatico, accompagnato dalla parola "trasporto" che compare sullo schermo, non è casuale. Ray e i resti della Tyrell Corporation hanno ora accesso al corpo del Nexus-1 originale, il che significa che potrebbero essere in grado di decodificare il progetto genetico necessario per sviluppare nuovi replicanti immortali. L'ingegneria inversa applicata al cadavere di Julius potrebbe sbloccare ciò che l'umanità ha cercato di mantenere segreto per decenni.

Naturalmente, permangono dubbi significativi. Clotilde conosce il processo, sì, ma il suo cambiamento interiore dopo il discorso di Olwen sulla paura della morte potrebbe renderla riluttante a replicare quella procedura. Se ha compreso il valore esistenziale della mortalità, perché dovrebbe condannare altri replicanti a un'esistenza potenzialmente infinita e priva di senso. E poi c'è l'incognita tecnica: Ray e la Tyrell Corporation saranno capaci di modificare replicanti esistenti trasformandoli in Nexus-1, oppure il corpo di Julius permetterà solo di creare nuove unità da zero. Sono domande che la serie lascia volutamente aperte. Eppure, anche mettendo da parte Clotilde e Ray, il futuro dei replicanti sembra comunque garantito. Julius ha distrutto l'enorme centro di nascita, è vero, ma Olwen afferma esplicitamente che sarà possibile ricostruirlo, anche se ci vorranno alcuni anni.

, ma i replicanti rimarranno quasi certamente la specie dominante sulla Terra dopo gli eventi di Blade Runner 2099.. A prima vista, la scelta appare illogica: non ha più bisogno di fingere di essere una Blade Runner, tornare in quel luogo rappresenta un rischio enorme dopo aver ucciso Yahya, e lei stessa ammette di non poter salvare Greta, la ragazza che amministra i test. Eppure, proprio. Cora torna per Greta, non per sé. L'intero arco narrativo del personaggio in questa stagione ruota attorno allo sviluppo dell'empatia, quella stessa qualità che aveva perso dopo anni trascorsi in fuga, sempre guardandosi le spalle, sempre sopravvivendo a scapito dell'umanità.

Tornare da Greta rappresenta il culmine di quel percorso emotivo: Cora vede in quella ragazza una versione di sé stessa, qualcuno che sta dimenticando cosa significhi essere una persona, qualcuno che rischia di trasformarsi nel guscio vuoto che lei era all'inizio della serie. Torna per ricordarle di non dimenticare cosa significhi essere amata ed essere umana, per metterla in guardia contro quella deriva verso l'insensibilità. Dal punto di vista narrativo, la scena serve a sottolineare quanto profonda sia stata la trasformazione di Cora. Come nota Greta, Cora è completamente diversa rispetto alla prima volta che si è sottoposta al test. All'inizio della serie, Cora era un involucro di persona, capace di passare facilmente per un replicante privo di emozioni. Alla fine, rischia la propria incolumità solo per offrire un po' di conforto a una sconosciuta. Attraversa una metamorfosi paragonabile a quella dei replicanti stessi, e questa scena ne è la prova definitiva.

Altrettanto spiazzante è il momento in cui Elias torna al tempio Mercerita e si attribuisce pubblicamente la distruzione del centro di nascita in un massiccio broadcast pubblico. Elias non ha distrutto quel centro, ovviamente: è stata opera di Julius e dei suoi complici. Inoltre, questo atto di aperta sfida al dominio replicante dovrebbe dipingere un bersaglio enorme sulla sua schiena. Allora perché farlo? La risposta è più semplice di quanto sembri. Alla fine della serie, Elias ha abbracciato completamente la causa della rivoluzione umana. Il suo piano originale di aiutare Ray a distruggere tutti i replicanti si è rivelato una menzogna, una promessa vuota. Così Elias cambia strategia. Invece di attaccare direttamente i replicanti, decide di ispirare l'umanità. Attribuirsi la distruzione del centro di nascita è il suo modo di dimostrare agli umani che i replicanti non sono onnipotenti, di ispirarli a unirsi alla rivoluzione, di convincerli che il tempo dell'umanità non è ancora scaduto.





A metà dell'episodio finale, una conversazione apparentemente secondaria tra Bebeto e Ray si rivela invece cruciale per comprendere gli equilibri futuri.: imparare a trasformare i Nexus-9 in Nexus-1. La differenza è che Ray vuole vendere quella procedura ai replicanti, trasformarla in un business. Ray offre a Bebeto la possibilità di unirsi alla Tyrell Corporation in cambio della posizione di Cora.. Ray viene successivamente visto arrivare al sito di lancio per recuperare il corpo di Julius, cosa che non avrebbe potuto fare senza che Bebeto gli fornisse la posizione. Evidentemente, Bebeto ha rinunciato all'idea della rivoluzione umana e ha deciso di "ricomprare" ciò che l'umanità possedeva un tempo, esattamente come ha già fatto Ray.

È una scelta cinica, pragmatica, e profondamente umana. Il momento culminante dell'episodio arriva quando Olwen spara e uccide Julius, l'ultimo Nexus-1 originale. Dopo tutto il viaggio, dopo tutta la ricerca dell'immortalità, perché Olwen sceglie di eliminare l'unica fonte vivente di quel segreto. La risposta è tanto semplice quanto potente: perché Julius rappresentava una minaccia esistenziale per tutti i replicanti e per l'umanità stessa. Il suo piano di controllare chi potesse accedere all'immortalità lo rendeva un dittatore in potenza, qualcuno che avrebbe deciso chi meritava di vivere per sempre e chi no. Olwen elimina Julius non per distruggere il segreto dell'immortalità, ma per impedire che quel segreto diventasse uno strumento di oppressione. Blade Runner 2099 si chiude dunque con più domande che risposte definitive, fedele allo spirito di un franchise che ha sempre privilegiato l'ambiguità filosofica alla chiarezza narrativa.

I replicanti sono probabilmente immortali ora, ma a quale prezzo? L'umanità si ribellerà davvero o continuerà a vivere nell'ombra della propria creazione. E Cora, che ha ritrovato la propria umanità proprio mentre il mondo attorno a lei si dibatte sul significato di essere umani, che ruolo avrà in questo futuro incerto. Il finale non offre risposte consolatorie, ma piuttosto una mappa di possibilità. E forse è proprio questo il punto: in un mondo dove la linea tra umano e artificiale si è dissolta completamente, dove la mortalità è diventata una scelta piuttosto che un destino, nessuna risposta può essere definitiva. Il futuro è aperto, pericoloso, pieno di potenziale. Esattamente come deve essere.