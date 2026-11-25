God of War: un'attrice torna a interpretare il suo personaggio del videogioco nella serie tv
Deborah Ann Woll riprende il ruolo di Faye nella serie TV God of War su Prime Video. Dave Bautista è Kratos nell'adattamento del gioco del 2018 diretto da Ronald D. Moore.
La serie tv di God of War continua ad arricchire il suo cast con un annuncio che farà la gioia dei fan della saga videoludica. Prime Video ha confermato che Deborah Ann Woll riprenderà il ruolo di Faye, il personaggio che ha recentemente interpretato nel videogioco God of War Laufey, sviluppato da Santa Monica Studio. Una scelta che dimostra la volontà di mantenere una continuità artistica tra il medium videoludico e quello televisivo, un approccio ancora raro nel panorama delle trasposizioni.
L'adattamento live-action si concentra specificamente sul God of War del 2018, il capitolo che ha reinventato la serie spostando l'ambientazione dalla mitologia greca a quella norrena. La storia segue Kratos e suo figlio Atreus mentre attraversano Midgard e l'antica Scandinavia per spargere le ceneri di Faye, moglie e madre, dalla cima più alta dei nove regni. Un viaggio che si rivela ben più complesso di una semplice missione funebre, con Kratos costretto a nascondere al figlio la sua vera natura di semidio mentre antichi segreti emergono dal passato.
Faye rappresenta un elemento narrativo centrale nella saga, nonostante la sua presenza fisica limitata. Nel gioco del 2018 appare solo in alcune scene di flashback che esplorano la relazione con Kratos prima della sua morte, ma è attraverso il viaggio per onorare le sue ultime volontà che padre e figlio scoprono i numerosi segreti che aveva custodito. Segreti che avranno un impatto profondo sul futuro di Atreus e sugli insegnamenti che Kratos cerca di trasmettergli.
Woll non è l'unica attrice dei videogiochi a fare il salto nella serie televisiva. Alastair Duncan tornerà in modo ricorrente nei panni di Mímir, l'intelligentissima figura della mitologia norrena che accompagna Kratos e Atreus nel loro viaggio. Prima della sua sostituzione, anche Ryan Hurst rappresentava un collegamento diretto con i giochi, avendo interpretato Thor in God of War: Ragnarök.
Il casting di Woll conferma definitivamente che la serie si concentrerà sull'era norrena della saga piuttosto che sui capitoli ambientati nella mitologia greca che hanno dato il via al franchise. Una scelta comprensibile dal punto di vista narrativo: il God of War del 2018 ha ridefinito il personaggio di Kratos, aggiungendo profondità emotiva e complessità tematica a quello che era iniziato come un action spettacolare ma meno sfumato. Con Dave Bautista nel ruolo di Kratos, Callum Vinson come Atreus, Max Parker nei panni di Heimdall e Mandy Patinkin che interpreterà Odino, la serie sta assemblando un cast che bilancia nomi riconoscibili e attori profondamente legati al materiale originale.