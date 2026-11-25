Pubblicazione: 25 novembre alle 14:03

La serie tv di God of War continua ad arricchire il suo cast con un annuncio che farà la gioia dei fan della saga videoludica. Prime Video ha confermato che Deborah Ann Woll riprenderà il ruolo di Faye, il personaggio che ha recentemente interpretato nel videogioco God of War Laufey, sviluppato da Santa Monica Studio. Una scelta che dimostra la volontà di mantenere una continuità artistica tra il medium videoludico e quello televisivo, un approccio ancora raro nel panorama delle trasposizioni.





La notizia arriva mentre la produzione si prepara a riprendere le riprese dopo la battuta d'arresto causata dall'infortunio di Ryan Hurst, originariamente scelto per interpretare Kratos., che si troverà a recitare al fianco di un'attrice che conosce il personaggio dall'interno, avendone plasmato la voce e le sfumature emotive nei videogiochi., il capitolo che ha reinventato la serie spostando l'ambientazione dalla mitologia greca a quella norrena.e l'antica Scandinavia per, dalla cima più alta dei nove regni. Un viaggio che si rivela ben più complesso di una semplice missione funebre, con Kratos costretto a nascondere al figlio la sua vera natura di semidio mentre antichi segreti emergono dal passato.

Faye rappresenta un elemento narrativo centrale nella saga, nonostante la sua presenza fisica limitata. Nel gioco del 2018 appare solo in alcune scene di flashback che esplorano la relazione con Kratos prima della sua morte, ma è attraverso il viaggio per onorare le sue ultime volontà che padre e figlio scoprono i numerosi segreti che aveva custodito. Segreti che avranno un impatto profondo sul futuro di Atreus e sugli insegnamenti che Kratos cerca di trasmettergli.



