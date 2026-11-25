Pubblicazione: 25 novembre alle 10:39

Il franchise di Blade Runner è sempre stato una presenza enigmatica nel panorama della fantascienza. Nonostante il film originale di Ridley Scott del 1982 sia universalmente riconosciuto come uno dei capolavori del genere e rappresenti la prima trasposizione cinematografica delle opere visionarie di Philip K. Dick, la saga ha prodotto sorprendentemente pochi titoli nel corso dei decenni. Denis Villeneuve ha portato il suo tocco visivo inconfondibile e un ritmo narrativo ipnotico in Blade Runner 2049, creando secondo molti un'esperienza ancora più coinvolgente dell'originale, mentre l'anime Black Lotus ha offerto una cavalcata energetica ma meno memorabile.

e, proprio come il film di Villeneuve, dimostra di aver imparato le lezioni giuste su come bilanciare innovazione e fedeltà allo spirito originale. La serie funziona come storia autonoma all'interno dell'universo narrativo consolidato.. Gli esseri umani ora vivono come cittadini di seconda classe nell'hub californiano, mentre molti replicanti hanno assunto il ruolo degli eponimi Blade Runner, anche se ora la loro missione consiste nel reprimere qualsiasi tentativo di insurrezione umana o deviazione dall'ordine costituito.

La narrazione si concentra rapidamente su Cora, interpretata da Hunter Schafer, una giovane donna che ha trascorso l'intera esistenza fuggendo dai Blade Runner mentre cerca di proteggere il fratello malato, Elias. Quando le vie di fuga cominciano a chiudersi, a Cora viene offerta l'opportunità di lasciare la città in cambio del recupero di qualcosa custodito negli archivi della polizia di Los Angeles. Per riuscirci, dovrà fingersi proprio ciò che ha temuto per tutta la vita: un Blade Runner. Quando viene messa in coppia con Olwen, una replicante veterana interpretata da Michelle Yeoh che si avvicina alla fine del suo ciclo vitale, Cora affronta la prova definitiva mentre deve aiutare a dare la caccia a un gruppo di replicanti ribelli.

Una delle innovazioni più significative di Blade Runner 2099 rispetto ai film predecessori sta nel fornire una motivazione più articolata per la personalità apparentemente fredda dei suoi protagonisti per gran parte della serie. Il Deckard di Harrison Ford nell'originale di Scott aveva certamente i suoi momenti carismatici, ma rimaneva essenzialmente un richiamo ai detective classici del noir, una figura stoica per la maggior parte del film. Il K di Ryan Gosling in 2049, essendo un replicante, rendeva la sua evoluzione verso un territorio più umano un percorso convincente da seguire. Un elemento che si rivela un vero punto di forza per Blade Runner 2099 è che spostandosi molto avanti nella timeline del franchise, Luisa e il suo team riescono a evitare qualsiasi ostacolo narrativo derivante dalla gestione del canone esistente.

Dal punto di vista tecnico,, e fortunatamente riesce quasi completamente in tutti questi aspetti. Il team di registi composto da Jonathan Van Tulleken e Arie Posin mantiene la palette visiva ricca e stratificata che ha definito l'estetica del franchise, con quella caratteristica illuminazione al neon che perfora l'oscurità urbana e crea contrasti visivi mozzafiato.

Il tempo di indugiare sui volti, di lasciare che i silenzi parlino, di costruire relazioni tra personaggi che maturano lentamente attraverso episodi invece che essere compresse in due ore. Questo respiro narrativo permette alla serie di scavare più in profondità nelle implicazioni filosofiche che hanno sempre costituito il cuore pulsante del franchise. Blade Runner 2099 non raggiunge la perfezione assoluta dei suoi predecessori cinematografici più celebrati, ma nemmeno cerca di imitarli pedissequamente. La serie si colloca come un capitolo degno di un franchise che ha sempre privilegiato la sostanza filosofica rispetto all'azione superficiale, e nell'era dello streaming offre agli appassionati del genere la possibilità di immergersi più a lungo in questo mondo magnificamente malinconico.