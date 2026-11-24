Questo nuovo film su Prime Video è la versione turca di Chiamami col tuo nome, tra amori intensi e segreti
Profumo di bergamotto è il film turco su Prime Video che conquista gli italiani. Dramma romantico di Özcan Deniz.
C'è un film turco che negli ultimi tempi sta catturando l'attenzione di chi ama le storie d'amore intense, quelle che lasciano qualcosa dentro anche dopo i titoli di coda, sulla scia di Chimami col tuo nome. Si chiama Profumo di bergamotto ed è disponibile su Prime Video. Un titolo evocativo che richiama profumi mediterranei e ricordi di una stagione perduta, perfetto per una pellicola che parla proprio di questo: di memoria, di sentimenti che attraversano il tempo e di un amore che non smette di esistere anche quando la vita prende strade diverse. Non è solo un melodramma classico: Profumo di bergamotto è costruito come un racconto nel racconto, dove il passato emerge prepotente nel presente attraverso le parole di chi lo ha vissuto.
È attraverso i suoi occhi, la sua voce, che scopriamo cosa è successo davvero tra lei e Bekir. Il racconto diventa un viaggio nella memoria, un modo per dare forma al passato e forse anche per fare pace con esso. Profumo di bergamotto si inserisce nel filone dei drammi romantici turchi, un genere che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più vasto anche in Italia. Merito di una capacità narrativa che non teme di esplorare i sentimenti in profondità, senza cinismo o ironia postmoderna. Sono storie che parlano di amore vero, di sacrificio, di scelte difficili e di conseguenze che si portano avanti per tutta la vita.
Un'intensità emotiva che può risultare eccessiva per alcuni, ma che per altri rappresenta esattamente ciò che cercano in una storia. Il film è disponibile in streaming su Prime Video, con la possibilità di scegliere tra l'audio doppiato in italiano e la versione originale turca. Non è una pellicola d'azione, non ci sono colpi di scena sensazionalistici o effetti speciali. È cinema intimista, che punta tutto sulla forza dei personaggi e sulla capacità di raccontare l'amore in tutte le sue sfumature: la passione iniziale, la complicità, il dolore della separazione e quel senso di incompletezza che resta quando qualcosa di importante finisce troppo presto.