Pubblicazione: 23 novembre alle 19:10

Alex Belli non è mai stato uno che passa inosservato. Lo ha dimostrato ampiamente nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha monopolizzato l'attenzione con uscite teatrali memorabili, discussioni accese e quel celebre isolamento con il pallone Oblio che ha fatto discutere l'Italia intera. Ora, archiviata l'esperienza del reality, l'ex gieffino approda su Amazon Prime Video con un progetto completamente nuovo che segna una svolta nella sua carriera televisiva.





Si tratta distreaming con la prima stagione completa. Un road trip attraverso le bellezze del nostro Paese che vedeinsieme a tre ragazze e un van. Un format che punta sulla scoperta del territorio, sugli incontri autentici e sulla valorizzazione di quella bellezza italiana che non smette mai di stupire, anche chi crede di conoscerla., dove ha condiviso il primo post promozionale dello show. Nelle sue parole traspare l'entusiasmo per questo nuovo capitolo professionale: "Ci sono viaggi che si misurano in chilometri e altri che si misurano in emozioni. Tre ragazze, un van e un'Italia tutta da scoprire". Il viaggio parte da Milano e si snoda attraverso luoghi sorprendenti, incontri inaspettati e storie che raccontano l'anima più autentica del nostro Paese.

Il percorso di Alex Belli al Grande Fratello Vip è stato tutto fuorché lineare. Eliminato nel momento clou, quando aveva iniziato a discutere praticamente con tutti gli inquilini della casa, è poi tornato come chef del Localino, il formato spin-off interno al reality. Anche in quel contesto non sono mancate le scintille, con lo scontro acceso con Alessandro Roncaccia che ha rischiato di degenerare. Divisivo per definizione, supportato esclusivamente da Valeria Marini nei momenti più difficili, Belli ha dimostrato di essere uno showman nato, capace di volgere a proprio favore ogni dinamica e di creare contenuto anche dal nulla.



