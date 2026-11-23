Dal Grande Fratello a Prime Video: Alex Belli scelto per la conduzione di un nuovo programma
Alex Belli debutta su Amazon Prime Video con "Benvenute a Bordo", un road trip attraverso l'Italia. Scopri il nuovo show disponibile in streaming.
Alex Belli non è mai stato uno che passa inosservato. Lo ha dimostrato ampiamente nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha monopolizzato l'attenzione con uscite teatrali memorabili, discussioni accese e quel celebre isolamento con il pallone Oblio che ha fatto discutere l'Italia intera. Ora, archiviata l'esperienza del reality, l'ex gieffino approda su Amazon Prime Video con un progetto completamente nuovo che segna una svolta nella sua carriera televisiva.
L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Alex Belli, dove ha condiviso il primo post promozionale dello show. Nelle sue parole traspare l'entusiasmo per questo nuovo capitolo professionale: "Ci sono viaggi che si misurano in chilometri e altri che si misurano in emozioni. Tre ragazze, un van e un'Italia tutta da scoprire". Il viaggio parte da Milano e si snoda attraverso luoghi sorprendenti, incontri inaspettati e storie che raccontano l'anima più autentica del nostro Paese.
Il percorso di Alex Belli al Grande Fratello Vip è stato tutto fuorché lineare. Eliminato nel momento clou, quando aveva iniziato a discutere praticamente con tutti gli inquilini della casa, è poi tornato come chef del Localino, il formato spin-off interno al reality. Anche in quel contesto non sono mancate le scintille, con lo scontro acceso con Alessandro Roncaccia che ha rischiato di degenerare. Divisivo per definizione, supportato esclusivamente da Valeria Marini nei momenti più difficili, Belli ha dimostrato di essere uno showman nato, capace di volgere a proprio favore ogni dinamica e di creare contenuto anche dal nulla.
Benvenute a Bordo rappresenta quindi un banco di prova importante per Alex Belli in un ruolo diverso da quello del concorrente di reality. Qui è lui a guidare la narrazione, a presentare i luoghi, a costruire il racconto di un'Italia da riscoprire attraverso occhi nuovi. Il format del road trip è collaudato e funziona bene quando c'è chimica tra i protagonisti e quando i luoghi scelti sanno emozionare. Amazon Prime Video ha puntato su una prima stagione già completa e disponibile, lasciando intendere che, in caso di successo, potrebbero arrivare altri capitoli di questo viaggio.
La risposta del pubblico sarà decisiva. I fan del Grande Fratello Vip sono curiosi di vederlo in questa veste inedita, mentre chi lo ha criticato durante il reality probabilmente osserverà con scetticismo questa nuova avventura. Una cosa è certa: Alex Belli sa come far parlare di sé. E in un mercato dell'intrattenimento sempre più affollato, questa capacità vale oro. Ora tocca allo show dimostrare se dietro la personalità divisiva c'è anche sostanza da conduttore, se il carisma che funziona nella casa del Grande Fratello può tradursi in un racconto efficace dell'Italia che tutti amiamo ma che troppo spesso dimentichiamo di esplorare davvero.