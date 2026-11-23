Pubblicazione: 23 novembre alle 08:00

Dopo settimane di sospetti, alleanze improvvise e tradimenti, The Traitors Italia 2 ha finalmente incoronato i suoi vincitori. La seconda stagione del reality show di Prime Video, condotto da Alessia Marcuzzi, si è conclusa con una finale ricca di colpi di scena, durante la quale le ultime decisioni dei concorrenti hanno completamente cambiato il destino del montepremi. E questa volta, a differenza di quanto accaduto nella prima edizione, il premio non è finito nelle mani di un Traditore, ma è stato diviso tra due protagonisti che hanno saputo sfruttare fino all'ultimo le regole del gioco.

La, disponibile sulla piattaforma streaming dal 20 novembre 2026, ha portato a conclusione una competizione nella quale nessuno poteva sentirsi davvero al sicuro. Anche quando sembrava chefossero stati individuati, infatti, la diffidenza ha continuato a condizionare le scelte dei concorrenti, trasformando gli ultimi minuti in una sfida psicologica particolarmente intensa. A conquistare, entrambi appartenenti alla squadra dei Leali. I due sono riusciti, eliminando progressivamente gli altri finalisti e assicurandosi così la possibilità di spartire il montepremi.

Ma per comprendere come siano arrivati a questo risultato bisogna tornare agli eventi che hanno caratterizzato l'episodio conclusivo. La puntata si è aperta con la prova della Maledizione, che ha visto Filippo Magnini uscire sconfitto dal confronto con Lorella Cuccarini. Quest'ultima, grazie al suo ruolo di Traditrice, godeva infatti di una protezione particolare che le ha permesso di superare la sfida. La situazione è però cambiata durante l'ultima Tavola Rotonda. Lorella Cuccarini ha cercato di spostare i sospetti su Biondo, ma la sua strategia non ha funzionato.

The Traitors Italia 2, fonte: Amazon Prime Video

A risultare decisivo è stato anche un ricordo di Jolanda Renga, che ha riportato alla memoria un occhiolino rivolto da Awed alla conduttrice durante una precedente votazione. Un dettaglio apparentemente insignificante che, alla luce degli eventi successivi, ha rafforzato i dubbi degli altri concorrenti. Alla fine Lorella Cuccarini è stata eliminata all'unanimità, diventando l'ultima Traditrice a lasciare la competizione dopo Awed e Valentina Nappi. A quel punto, però, è arrivata la situazione più paradossale dell'intera finale: tutti i concorrenti rimasti erano Leali, ma nessuno poteva averne la certezza.

Durante la, i partecipanti hanno dovuto decidere se interrompere definitivamente il gioco e dividere il premio oppure continuare a votare per individuare eventuali Traditori ancora nascosti. Il primo a pagare le conseguenze di questa incertezza è stato Biondo, eliminato all'unanimità. Successivamente, la competizione si è ridotta a quattro protagonisti:. Proprio in questa fase sono emerse due strategie completamente differenti. Da una parte,ritenevano che fosse arrivato il momento di fermarsi. Dall'altra, Gattano e La Rocca erano convinti che continuare rappresentasse la scelta migliore.

Le votazioni hanno inizialmente prodotto una situazione di parità, con i quattro concorrenti divisi in due schieramenti. Il momento decisivo è arrivato quando Giulia Salemi ha cambiato il proprio voto, contribuendo all'eliminazione di Jolanda Renga. Rimasti in tre, i finalisti si sono trovati davanti all'ultima scelta. Giulia ha proposto nuovamente di concludere la partita, convinta che non ci fossero più Traditori da smascherare. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno però deciso di proseguire, votando proprio contro di lei. Una mossa che ha determinato l'uscita di Giulia Salemi e ha lasciato i due uomini da soli nella fortezza.

The Traitors Italia 2, fonte: Amazon Prime Video

Soltanto a quel punto è arrivata la conferma definitiva: entrambi erano Leali e potevano quindi festeggiare insieme la vittoria. Il montepremi finale di The Traitors Italia 2 ammontava a 83mila euro, una cifra accumulata attraverso le prove affrontate durante la stagione. Essendo rimasti in due, Gattano e La Rocca hanno potuto dividersi il bottino in parti uguali, ottenendo 41.500 euro ciascuno. La vittoria è stata accompagnata anche da un gesto significativo. Secondo quanto riportato da Orgoglio Nerd, i due hanno scelto di destinare metà della somma in beneficenza, aggiungendo una dimensione solidale alla conclusione della loro avventura.

Per, comico e stand-up comedian, il successo rappresenta il risultato di un percorso caratterizzato soprattutto dalla capacità di osservare gli altri concorrenti. Nel corso delle puntate aveva infatti individuato diversi comportamenti sospetti,, conosciuto dal pubblico televisivo anche per la sua partecipazione a, ha invece adottato una strategia più flessibile, cercando di orientare le decisioni del gruppo nei momenti cruciali. La sua intesa consi è rivelata fondamentale proprio nelle battute conclusive. Il risultato segna inoltre una differenza importante rispetto alla prima stagione di

Nel 2025, infatti, Giuseppe Giofrè era riuscito a vincere da Traditore, mantenendo nascosta la propria identità fino alla conclusione e conquistando un montepremi di 100mila euro. Questa volta, invece, tutti i Traditori sono stati scoperti prima del verdetto finale. Eppure, l'elemento più sorprendente è che non è stata la presenza di un nemico nascosto a provocare le ultime eliminazioni, ma la paura che potesse essercene ancora uno. La seconda stagione di The Traitors Italia si chiude così con una vittoria condivisa, ma anche con una dimostrazione di quanto la fiducia possa diventare fragile quando in palio c'è una somma importante.

Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno saputo restare uniti fino all'ultimo, trasformando la diffidenza degli altri concorrenti nella loro arma decisiva. E proprio questa scelta ha permesso ai due Leali di conquistare insieme gli 83mila euro. A rendere ancora più suggestiva l'esperienza è stata anche l'ambientazione del reality, con il misterioso castello che ha ospitato tradimenti, strategie e colpi di scena. Una location che ha incuriosito molti spettatori, desiderosi di scoprire dove si trova davvero il castello di The Traitors Italia 2 e quali segreti custodisce uno dei luoghi più affascinanti del programma.