The Traitors Italia 2, dove si trova davvero il castello? È visitabile e nasconde una storia sorprendente
Il castello di The Traitors Italia 2 esiste davvero e si trova vicino Roma. Ecco la sua storia, come visitarlo e il retroscena sui concorrenti.
Un castello medievale, corridoi misteriosi e stanze nelle quali ogni conversazione potrebbe nascondere un tradimento. The Traitors Italia 2 ha riportato Alessia Marcuzzi su Prime Video, ma questa volta il reality ha cambiato completamente ambientazione. Dopo la prima stagione girata in Trentino-Alto Adige, la produzione ha scelto una dimora storica alle porte di Roma, trasformandola nel teatro di alleanze, inganni e strategie. Ma il castello che vediamo in televisione esiste davvero e nasconde una storia sorprendente, oltre a un particolare che molti spettatori probabilmente non conoscono.
Ma il Castello di Lunghezza non è stato costruito appositamente per il programma. Al contrario, le sue origini affondano in una storia lunga diversi secoli, intrecciata con alcune delle vicende più importanti della Roma medievale. Secondo le ricostruzioni storiche, il territorio sul quale sorge la struttura era legato all'antica città di Collatia, associata alla leggenda di Lucrezia e alla nascita della Repubblica romana. Nel corso del Medioevo, il complesso assunse progressivamente le caratteristiche di una residenza fortificata, passando attraverso diverse proprietà nobiliari.
Uno degli episodi più significativi risale al 1297, quando il castello fu coinvolto nello scontro tra papa Bonifacio VIII e la famiglia Colonna. Proprio qui venne redatto il cosiddetto Manifesto di Lunghezza, un documento con il quale gli oppositori del pontefice ne contestavano la legittimità. Nei secoli successivi, la dimora è stata associata anche a figure illustri come Michelangelo Buonarroti, Caterina de' Medici e la famiglia Strozzi, attraversando numerosi cambiamenti di proprietà e trasformazioni architettoniche.
D'altra parte, il meccanismo di The Traitors Italia si basa proprio sulla capacità di creare un'atmosfera di sospetto. I quattordici concorrenti vengono divisi tra Leali e Traditori, con questi ultimi incaricati di eliminare segretamente gli avversari senza farsi scoprire. Durante il giorno tutti collaborano per affrontare le missioni e aumentare il montepremi, mentre nelle discussioni collettive i Leali cercano di individuare chi sta mentendo. La seconda stagione introduce inoltre la figura del Traditore Segreto, rendendo ancora più imprevedibili gli equilibri tra i partecipanti.
Tra i protagonisti figurano Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Awed, Camihawke, Francesca Barra e Valentina Nappi, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dei social. La nuova edizione si è conclusa proprio venerdì 20 novembre 2026, con il finale disponibile su Prime Video dopo una programmazione articolata in tre appuntamenti. Ma chi volesse osservare personalmente il castello nel quale sono state girate le puntate può farlo? La risposta è sì, anche se non si tratta di una struttura aperta liberamente al pubblico tutti i giorni. Il Castello di Lunghezza ospita infatti manifestazioni, eventi culturali e visite organizzate.