Pubblicazione: 21 novembre alle 09:15

Un castello medievale, corridoi misteriosi e stanze nelle quali ogni conversazione potrebbe nascondere un tradimento. The Traitors Italia 2 ha riportato Alessia Marcuzzi su Prime Video, ma questa volta il reality ha cambiato completamente ambientazione. Dopo la prima stagione girata in Trentino-Alto Adige, la produzione ha scelto una dimora storica alle porte di Roma, trasformandola nel teatro di alleanze, inganni e strategie. Ma il castello che vediamo in televisione esiste davvero e nasconde una storia sorprendente, oltre a un particolare che molti spettatori probabilmente non conoscono.

La, disponibile dal 6 novembre 2026, è stata infatti girata nel, situato nella zona orientale di Roma, tra la via Collatina e la via Tiburtina. Una struttura che conserva il fascino di una residenza medievale e che, grazie ai suoi ambienti storici, si presta perfettamente alle atmosfere del reality. Il complesso comprende una grande dimora nobiliare, cortili, giardini e un parco di circa tre ettari. La sua posizione,, lo rende facilmente raggiungibile dalla Capitale, nonostante l'ambientazione possa far pensare a un luogo molto più isolato.

Ma il Castello di Lunghezza non è stato costruito appositamente per il programma. Al contrario, le sue origini affondano in una storia lunga diversi secoli, intrecciata con alcune delle vicende più importanti della Roma medievale. Secondo le ricostruzioni storiche, il territorio sul quale sorge la struttura era legato all'antica città di Collatia, associata alla leggenda di Lucrezia e alla nascita della Repubblica romana. Nel corso del Medioevo, il complesso assunse progressivamente le caratteristiche di una residenza fortificata, passando attraverso diverse proprietà nobiliari.

The Traitors Italia, fonte: Amazon Prime Video

Uno degli episodi più significativi risale al 1297, quando il castello fu coinvolto nello scontro tra papa Bonifacio VIII e la famiglia Colonna. Proprio qui venne redatto il cosiddetto Manifesto di Lunghezza, un documento con il quale gli oppositori del pontefice ne contestavano la legittimità. Nei secoli successivi, la dimora è stata associata anche a figure illustri come Michelangelo Buonarroti, Caterina de' Medici e la famiglia Strozzi, attraversando numerosi cambiamenti di proprietà e trasformazioni architettoniche.

Ma c'è un'altra curiosità particolarmente interessante: i concorrenti dinon trascorrono realmente la notte all'interno del castello. Il dettaglio è emerso durante la presentazione della. Nonostante le immagini televisive suggeriscano un'esperienza completamente immersiva, ali partecipanti vengono accompagnati in hotel, dove trascorrono la notte prima di tornare sul set. Una scelta legata all'organizzazione della produzione, che non compromette il funzionamento del gioco ma rivela quanto il racconto televisivo possa essere diverso dalla gestione pratica delle riprese.

D'altra parte, il meccanismo di The Traitors Italia si basa proprio sulla capacità di creare un'atmosfera di sospetto. I quattordici concorrenti vengono divisi tra Leali e Traditori, con questi ultimi incaricati di eliminare segretamente gli avversari senza farsi scoprire. Durante il giorno tutti collaborano per affrontare le missioni e aumentare il montepremi, mentre nelle discussioni collettive i Leali cercano di individuare chi sta mentendo. La seconda stagione introduce inoltre la figura del Traditore Segreto, rendendo ancora più imprevedibili gli equilibri tra i partecipanti.

The Traitors, fonte: Amazon Prime Video

Tra i protagonisti figurano Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Awed, Camihawke, Francesca Barra e Valentina Nappi, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dei social. La nuova edizione si è conclusa proprio venerdì 20 novembre 2026, con il finale disponibile su Prime Video dopo una programmazione articolata in tre appuntamenti. Ma chi volesse osservare personalmente il castello nel quale sono state girate le puntate può farlo? La risposta è sì, anche se non si tratta di una struttura aperta liberamente al pubblico tutti i giorni. Il Castello di Lunghezza ospita infatti manifestazioni, eventi culturali e visite organizzate.