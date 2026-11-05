The Traitors Italia 2, Alessia Marcuzzi mostra il suo lato più oscuro: il legame inatteso con Nicole Kidman

Pubblicazione: 05 novembre alle 09:30

Un cast di personaggi famosi, un castello pieno di segreti e una conduttrice pronta a mostrare il suo lato più spietato. The Traitors Italia sta per tornare su Prime Video con una seconda stagione, ma questa volta Alessia Marcuzzi ha deciso di cambiare completamente atteggiamento, trasformandosi in una figura ancora più enigmatica e imprevedibile. E dietro questa evoluzione si nasconde un'ispirazione decisamente particolare: Nicole Kidman e uno dei suoi personaggi televisivi più inquietanti. Una scelta che anticipa il clima della nuova edizione, caratterizzata anche dall'arrivo di un traditore segreto.

Il reality prodotto da Fremantle Italia per, riportando quattordici concorrenti famosi all'interno di una competizione nella quale nessuno può fidarsi completamente degli altri. A guidare il gruppo sarà ancora una volta, che ha raccontato alcuni retroscena della propria trasformazione durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Se nella prima stagione la conduttrice aveva mostrato occasionalmente, questa volta ha scelto di interpretare una padrona di casa

Marcuzzi ha spiegato di aver voluto eliminare anche quei momenti di tenerezza che avevano caratterizzato la precedente edizione, quando si ritrovava a incoraggiare i concorrenti impegnati nelle prove per conquistare il montepremi. La trasformazione riguarda anche l'aspetto fisico. Per rendere il personaggio ancora più distante dalla propria immagine televisiva, la conduttrice ha adottato un look austero, caratterizzato da abiti eleganti e sopracciglia biondo platino. Ma il dettaglio più curioso riguarda il modello scelto per costruire questa nuova interpretazione, visto che Alessia Marcuzzi si è ispirata a Nicole Kidman nella serie Nine Perfect Strangers, dove l'attrice australiana interpreta Masha Dmitrichenko, la misteriosa direttrice di un esclusivo centro benessere.

The Traitors Italia, fonte: Amazon Prime Video

Nella produzione disponibile su Prime Video, il personaggio di Kidman nasconde dietro un'apparenza rassicurante metodi controversi e un atteggiamento manipolatorio nei confronti dei propri ospiti. Una figura che Marcuzzi ha considerato particolarmente interessante per definire la personalità della sua nuova castellana. “Mi ha divertito interpretare una persona lontana da me, capace di fare qualunque cosa”, ha raccontato la conduttrice a Vanity Fair, spiegando di aver affrontato il programma come un'occasione per interpretare un personaggio. Un cambiamento che si rifletterà anche nel rapporto con i concorrenti, chiamati ad affrontare una competizione psicologica nella quale alleanze, bugie e sospetti saranno elementi fondamentali.

rimarrà sostanzialmente invariato.verranno riuniti in un castello e suddivisi segretamente in due fazioni:. I primi dovranno collaborare per individuare gli avversari nascosti nel gruppo, mentre i secondi cercheranno di manipolare gli altri partecipanti, evitando di essere smascherati. Durante la permanenza nel castello, i concorrenti affronteranno missioni collettive per incrementare un montepremi che potrà raggiungere 100.000 euro. Al tempo stesso, dovranno confrontarsi continuamente con eliminazioni, sospetti e votazioni, cercando di capire quali persone meritino davvero la loro fiducia.

La grande novità di questa stagione sarà però l'introduzione di un traditore segreto, destinato ad agire nell'ombra e a rendere ancora più difficile l'individuazione degli avversari. La sua identità resterà nascosta a lungo, complicando ulteriormente le strategie dei concorrenti. Anche il cast promette dinamiche particolarmente interessanti, grazie alla presenza di personalità provenienti da mondi molto differenti. Tra i protagonisti troviamo Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Filippo Magnini, Giorgia Palmas e Pasquale La Rocca, affiancati da Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Mario Ermito, Daniele Gattano, Valentina Nappi, Jolanda Renga e Gianluca Torre.

Per alcuni concorrenti si tratterà di confrontarsi con una tipologia di programma molto diversa dalle esperienze televisive precedenti. Proprio questa varietà potrebbe rendere particolarmente imprevedibili le alleanze e le strategie adottate durante la competizione. Lorella Cuccarini ha già definito l'esperienza una delle più folli e difficili della propria carriera, sottolineando quanto il gioco possa mettere alla prova la capacità di fidarsi degli altri. La nuova edizione avrà inoltre una location differente rispetto al passato.

Le riprese si sono svolte nella suggestiva cornice del Castello di Lunghezza, alle porte di Roma, un ambiente particolarmente adatto alle atmosfere misteriose del reality. Masarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 6 novembre 2026, con una programmazione suddivisa in tre appuntamenti. Iarriveranno contemporaneamente, mentresaranno pubblicati. Il sesto e ultimo episodio, che decreterà i vincitori della competizione,

Una distribuzione pensata per accompagnare gli spettatori attraverso le diverse fasi del gioco, lasciando spazio a ipotesi e discussioni sulle identità dei traditori. La seconda stagione rappresenta quindi una nuova sfida anche per Alessia Marcuzzi, che dopo anni trascorsi alla guida di programmi televisivi tradizionali continua a sperimentare un ruolo molto diverso da quello al quale il pubblico era abituato. E mentre i quattordici concorrenti si preparano a mettere alla prova intuito e capacità di mentire, la conduttrice promette di non concedere sconti a nessuno. Questa volta, del resto, persino la padrona del castello sembra avere qualcosa da nascondere.