Giorgio Tirabassi torna nei panni di Ardenzi: su Prime Video approda un'amata serie spinoff italiana

Pubblicazione: 04 novembre alle 16:36

Quando una serie poliziesca riesce a entrare nel cuore degli italiani, i suoi personaggi diventano parte della famiglia. È quello che è successo con Distretto di Polizia, andato in onda su Canale 5 dal 2000 al 2012 , e con il suo protagonista Roberto Ardenzi, interpretato da Giorgio Tirabassi. Un personaggio talmente amato che nel 2015 è tornato sugli schermi con Squadra Mobile, uno spin-off (appena approdato su Prime Video) che ne riprende le vicende dopo quasi un decennio di assenza. Ambientata a Roma, la serie segna il ritorno di Ardenzi nella capitale dopo un lungo periodo trascorso all'Antimafia.

La formula narrativa riprende quella che ha reso celebre la serie madre: casi di cronaca quotidiana, investigazioni che intrecciano professionalità e umanità, personaggi credibili che devono fare i conti con la complessità della vita reale.

Il salto dall'Antimafia alla squadra mobile non è solo un cambio di incarico, ma rappresenta un ritorno alle origini per Ardenzi. Dopo anni passati a combattere la criminalità organizzata, il vice questore si trova nuovamente a confrontarsi con i crimini della quotidianità romana: omicidi, rapine, violenze domestiche, traffici illeciti. Una dimensione forse meno epica ma non meno complessa, che richiede la stessa dedizione e lo stesso fiuto investigativo. Ma Ardenzi non è più lo stesso uomo di un tempo. La vita lo ha cambiato, maturato, temprato.

E come ogni buon personaggio delle serie italiane di questo genere, deve imparare a conciliare il lavoro con la vita privata. In particolare, il rapporto con la figlia Mauretta, ormai ventenne, rappresenta uno dei filoni narrativi centrali della serie. Come essere un padre presente quando il dovere ti chiama a tutte le ore. Come proteggere chi ami quando conosci fin troppo bene i pericoli che si annidano nelle strade della città.

La scelta di creare uno spin-off piuttosto che una semplice continuazione di Distretto di Polizia ha permesso agli autori di. Nuovi colleghi, nuove dinamiche, nuovi casi. Roma diventa non solo lo sfondo ma quasi un personaggio a sé, con le sue contraddizioniche emergono nelle indagini della squadra mobile.

La serie rappresenta quella tradizione tutta italiana del poliziesco procedurale: storie autoconclusive che si possono seguire anche senza un ordine preciso, personaggi che crescono episodio dopo episodio, un equilibrio tra azione e introspezione che ha fatto la fortuna di produzioni come RIS, Il commissario Montalbano e naturalmente il capostipite Distretto di Polizia. Squadra Mobile si inserisce in questo solco, portando avanti una formula che continua a funzionare presso il pubblico italiano, sempre affezionato a investigatori credibili, umani, lontani dagli stereotipi dei poliziotti superomistici delle produzioni americane.