Liam Neeson torna all'azione a 72 anni: su Prime Video, il nuovo thriller con fuga ad alta velocità
Liam Neeson protagonista di The Mongoose: fuga a 200 km/h in diretta TV per dimostrare la sua innocenza.
Liam Neeson torna a fare ciò che sa fare meglio: correre, combattere e cercare giustizia. The Mongoose, diretto da Mark Vanselow, è il nuovo action-thriller che arriva su Amazon Prime Video il 4 novembre 2026, portando con sé tutti gli ingredienti che hanno reso l'attore nordirlandese un'icona del genere action degli ultimi vent'anni. La trama segue Ryan "Fang" Flanagan, veterano di guerra pluridecorato che si ritrova accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso. La sua risposta? Saltare al volante di una Mustang Shelby e darsi a una fuga disperata attraverso gli Stati Uniti, sfrecciando a oltre 200 chilometri orari con la polizia alle calcagna. Non si tratta di una semplice caccia all'uomo: ogni momento della sua corsa viene trasmesso in diretta nazionale, trasformando l'inseguimento in uno spettacolo mediatico che tiene incollati agli schermi milioni di americani.
Ad affiancare Neeson troviamo un cast di volti noti al pubblico americano. Marisa Tomei interpreta Tara, figura il cui ruolo specifico non è ancora stato rivelato ma che probabilmente rappresenterà un punto di connessione emotiva per il protagonista. Ving Rhames, veterano del cinema d'azione da Mission: Impossible a Pulp Fiction, veste i panni di Tanker, presumibilmente uno dei commilitoni che aiuteranno Ryan nella sua corsa contro il tempo. Michael Chiklis, noto soprattutto per la serie The Shield, interpreta Walter Pope, mentre Brett Tucker, Dor Gvirtsman, Stella Stocker, Ryan Morgan e Jack Kenny completano il cast. Per Liam Neeson, questo film rappresenta l'ennesima conferma di una seconda carriera che sembrava improbabile quando, nel 2008, Taken lo trasformò improvvisamente in un action hero a 56 anni.
The Mongoose arriva in un momento interessante per il mercato dello streaming, dove i thriller d'azione di medio budget hanno trovato una seconda vita dopo essere quasi scomparsi dalle sale cinematografiche. Amazon Prime Video, in particolare, ha costruito parte della sua offerta proprio su questo tipo di prodotto: film che non necessitano dello schermo grande per funzionare, che si possono gustare comodamente dal divano di casa e che offrono esattamente ciò che promettono, senza troppe pretese autoriali ma con una solida competenza artigianale.