Liam Neeson torna all'azione a 72 anni: su Prime Video, il nuovo thriller con fuga ad alta velocità

Pubblicazione: 04 novembre alle 15:46

Liam Neeson torna a fare ciò che sa fare meglio: correre, combattere e cercare giustizia. The Mongoose, diretto da Mark Vanselow, è il nuovo action-thriller che arriva su Amazon Prime Video il 4 novembre 2026, portando con sé tutti gli ingredienti che hanno reso l'attore nordirlandese un'icona del genere action degli ultimi vent'anni. La trama segue Ryan "Fang" Flanagan, veterano di guerra pluridecorato che si ritrova accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso. La sua risposta? Saltare al volante di una Mustang Shelby e darsi a una fuga disperata attraverso gli Stati Uniti, sfrecciando a oltre 200 chilometri orari con la polizia alle calcagna. Non si tratta di una semplice caccia all'uomo: ogni momento della sua corsa viene trasmesso in diretta nazionale, trasformando l'inseguimento in uno spettacolo mediatico che tiene incollati agli schermi milioni di americani.





Mentre le forze dell'ordine cercano di fermarlo,, creando quella dinamica di fratellanza militare che spesso funge da spina dorsale emotiva nei thriller d'azione., un formato compatto che negli ultimi anni ha dimostrato di funzionare particolarmente bene per i thriller ad alta tensione distribuiti sulle piattaforme streaming., mentre il tempo e la benzina si esauriscono.Ad affiancare Neeson troviamo un cast di volti noti al pubblico americano.. Ving Rhames, veterano del cinema d'azione da Mission: Impossible a Pulp Fiction, veste i panni di Tanker, presumibilmente uno dei commilitoni che aiuteranno Ryan nella sua corsa contro il tempo.. Per Liam Neeson, questo film rappresenta l'ennesima conferma di una seconda carriera che sembrava improbabile quando, nel 2008, Taken lo trasformò improvvisamente in un action hero a 56 anni.

The Mongoose arriva in un momento interessante per il mercato dello streaming, dove i thriller d'azione di medio budget hanno trovato una seconda vita dopo essere quasi scomparsi dalle sale cinematografiche. Amazon Prime Video, in particolare, ha costruito parte della sua offerta proprio su questo tipo di prodotto: film che non necessitano dello schermo grande per funzionare, che si possono gustare comodamente dal divano di casa e che offrono esattamente ciò che promettono, senza troppe pretese autoriali ma con una solida competenza artigianale.





. La presenza di un direttore della fotografia del calibro di Tom Stern lascia sperare in una realizzazione visiva superiore alla media del genere, mentre la durata contenuta suggerisce un ritmo serrato e senza tempi morti., con un'intera nazione a guardare e un uomo innocente al volante. Riuscirà Ryan "Fang" Flanagan a dimostrare la sua innocenza prima che il serbatoio si svuoti o che la polizia lo raggiunga? La risposta, come sempre, è a un click di distanza.