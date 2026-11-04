Il virus TSJ colpisce ancora: su Prime Video, un nuovo sequel tra zombie, tradimenti e un segreto

Pubblicazione: 04 novembre alle 16:13

Quando un sequel arriva a stravolgere le regole del gioco, a cambiare protagonista e a spostare l'obiettivo narrativo, qualcosa di significativo sta accadendo. Apocalipsis Z: Il Nuovo Mondo, disponibile su Prime Video dal 30 ottobre 2026, non è semplicemente il secondo capitolo di una saga horror spagnola: è un esperimento di espansione dell'universo, una scelta registica che abbandona il comfort della continuità lineare per abbracciare una dimensione corale, più ambiziosa e rischiosa. Il primo film, Apocalipsis Z: L'inizio della fine, uscito nel 2024, seguiva le vicende di Manel, un avvocato interpretato da Francisco Ortiz che, dopo una tragedia personale, si ritrovava a fronteggiare il collasso della società spagnola insieme al suo gatto Lúculo. Era un racconto di sopravvivenza intima, claustrofobica, costruito sull'isolamento e sulla paura del contagio. Il nuovo capitolo, diretto ancora da Carles Torrens con sceneggiatura di Ángel Agudo, sceglie invece di non seguire più Manel come figura centrale. La domanda sorge spontanea: perché questa scelta?





La risposta sta nell'ambizione di raccontare non più l'epidemia attraverso gli occhi di un singolo sopravvissuto, ma di mostrare come un'intera comunità cerchi di resistere all'apocaliss. Ma l'isolamento geografico non basta: le risorse scarseggiano, e senza rifornimenti il destino di quel fragile baluardo è segnato., destinazione Madrid, per recuperare materiale indispensabile alla sopravvivenza della comunità canaria. Il cambio di registro è evidente. Se il primo capitolo privilegiava l'angoscia soggettiva, il senso di impotenza davanti a un mondo che crollava,che nasce quando la fiducia reciproca diventa un lusso insostenibile.

Torrens ha dichiarato nelle interviste di aver voluto esplorare una zona diversa dello stesso universo narrativo, avvicinandosi a una struttura più simile al racconto bellico che al survival horror puro. Eppure, i legami con il primo film esistono e sono tutt'altro che casuali. José María Yazpik torna nei panni di Pritchenko, figura già comparsa nel capitolo precedente, ora impegnato nella ricerca di una possibile via d'uscita dalla catastrofe. Berta Vázquez riprende il ruolo di Lucía, l'infermiera costretta a fare i conti con la minaccia degli infetti. E poi c'è lui, il vero simbolo di continuità: Lúculo, il gatto di Manel, interpretato ancora una volta da Pedrito. La sua presenza non è solo un omaggio nostalgico, ma un filo narrativo che lega i due film senza bisogno di lunghi flashback o riassunti didascalici.

L'universo di Apocalipsis Z nasce dai romanzi dello scrittore spagnolo Manel Loureiro, una trilogia composta da El principio del fin, Los días oscuros e La ira de los justos. Opere che hanno saputo raccontare l'apocalisse zombie attraverso la quotidianità, gli spostamenti, le relazioni fra persone private di ogni struttura sociale affidabile. Il sequel cinematografico non è però una trasposizione letterale del secondo volume: riprende il mondo, il contagio, l'atmosfera, ma introduce una missione e un protagonista nuovi. È più corretto parlare di espansione dell'universo che di adattamento fedele. Il virus TSJ, ovviamente, non esiste nella realtà. Ma funziona come dispositivo narrativo perfetto per mettere alla prova la tenuta morale degli individui. In un contesto dove le istituzioni sono crollate e la legge non vale più nulla, cosa resta dell'umanità?

Sono domande che attraversano il film dall'inizio alla fine, senza cercare risposte facili o consolatorie. Ciò che rende Il Nuovo Mondo interessante non è solo la spettacolarizzazione dell'orrore o la coreografia degli scontri con gli infetti.. Roberto non è un eroe classico: è ambiguo, nasconde qualcosa, e questa opacità contamina il gruppo dall'interno.. Cambiare protagonista, spostare il punto di vista, esplorare altre zone dello stesso mondo narrativo: sono scelte che richiedono coraggio, ma che possono pagare in termini di originalità e profondità. Il rischio è perdere parte del pubblico affezionato al personaggio originale.