Pubblicazione: 20 novembre alle 16:00

Cosa succederebbe se prendeste l'atmosfera romantica e adolescenziale di L'estate nei tuoi occhi e la mescolaste con l'intrigo mortale di un classico giallo alla Agatha Christie? La risposta arriva su Prime Video con Perfetti bugiardi, un film che promette di sovvertire le aspettative del pubblico dei teen drama trasformandoli in thriller psicologici ad alta tensione. La serie è tratta da Perfectos Mentirosos, il romanzo virale dello scrittore venezuelano Alex Mírez che ha conquistato Wattpad prima di diventare un fenomeno letterario con oltre 180.000 recensioni su GoodReads. La storia segue Jude, una studentessa che arriva alla prestigiosa Tagus University con un obiettivo preciso: scoprire la verità sulla morte di suo fratello.

Per farlo, deve infiltrarsi nell'orbita di tre fratelli potenti, ricchi e arroganti: Aegan, Adrik e Aleixandre Cash, che si considerano intoccabili grazie alla loro influenza e al patrimonio di famiglia.. Da un lato c'è l'attrazione inconveniente e pericolosa che Jude prova per uno dei fratelli, dall'altro la consapevolezza che uno di loro potrebbe essere responsabile della morte di suo fratello.

A dirigere questa delicata operazione di bilanciamento tonale è stato chiamato Jesús Colmenar, nome che dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque abbia amato La Casa di Carta. Colmenar ha diretto la serie spagnola che nel 2017 ha conquistato Netflix e il mondo intero, trasformando quella che doveva essere una miniserie autoconclusiva in un fenomeno globale che ha generato quattro stagioni aggiuntive, uno spinoff dedicato al personaggio di Berlin e persino un remake coreano.

Il pubblico di L'estate nei tuoi occhi troverà familiari molti elementi: l'ambientazione universitaria d'élite, i ragazzi affascinanti e problematici, i conflitti familiari, le dinamiche di gruppo complicate. Ma Perfetti bugiardi aggiunge strati di complessità che trasformano il comfort viewing in binge-watching compulsivo. Ogni rivelazione porta con sé nuove domande, ogni momento romantico è carico di ambiguità, ogni personaggio potrebbe nascondere qualcosa. La serie punta a catturare sia gli spettatori che cercano la tensione sessuale e i drammi relazionali tipici dei teen drama, sia quelli affamati di misteri da risolvere e intrighi da dipanare.

che non si limitino a un solo registro emotivo. I romanzi di Mírez hanno costruito una fanbase internazionale grazie a una scrittura che alterna autoironia consapevole, tensione erotica e plot twist ben costruiti., e preservando l'elemento romantico senza diluire il thriller.