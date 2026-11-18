Pubblicazione: 18 novembre alle 10:00

Quando due giganti di Hollywood come Nicolas Cage e Christian Bale condividono lo schermo, ci si aspetterebbe un evento cinematografico di proporzioni epiche, una campagna marketing martellante e una distribuzione nelle sale che fa tremare i box office. Invece, Madden arriva quasi in sordina: uscita limitata al cinema e simultanea su Prime Video, marketing ridotto al minimo, zero fanfare. Un paradosso che lascia perplessi, soprattutto considerando che alla regia c'è David O. Russell, lo stesso di The Fighter e Il lato positivo, e nel cast compare anche Kathryn Hahn. La strategia distributiva potrebbe essere figlia del flop di Amsterdam nel 2022, ultimo lavoro di Russell che è sparito dai radar con la stessa rapidità con cui era apparso. O forse c'è dell'altro. Fatto sta che questo approccio sottotono rischia di far passare inosservato un film che, per quanto imperfetto, merita ben altra considerazione.

Perché quando Cage e Bale decidono di trasformarsi fisicamente ed emotivamente nei loro personaggi, lo spettacolo è garantito. Madden racconta la vita di. Allenatore dei Oakland Raiders, commentatore sportivo dal carisma travolgente, marito e padre alle prese con il prezzo del successo: il film abbraccia tutte queste sfaccettature, costruendo un ritratto complesso di un uomo più grande della vita.. Madden era un personaggio esuberante, logorroico, eccentrico al punto giusto: Cage ne cattura l'essenza, il cuore pulsante fatto di passione smodata per il football e di quella capacità tutta particolare di entrare in connessione autentica con le persone.. Scompare letteralmente dentro il personaggio, in un modo che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica. Già con Russell aveva dimostrato questa dote in The Fighter, American Hustle e Amsterdam. Qui si ripete, ma l'elemento davvero vincente è la chimica tra lui e Cage.. Il modo in cui comunicano, effusivo, sincero, a tratti assurdo, genera momenti di comicità genuina e spontanea. Ci sono scene che strappano risate fragorose, il tipo di risate che si condividono in una sala piena e che purtroppo andranno in gran parte sprecate con la distribuzione prevalentemente streaming. È uno degli aspetti più riusciti della pellicola:

Il film non evita le domande scomode. Qual è il vero costo del successo quando significa sacrificare la presenza nella vita dei propri figli? Madden non viene demonizzato, ma nemmeno idealizzato: il ritratto è onesto, mostra le crepe, le assenze, le conseguenze di una dedizione totale al proprio sogno professionale. Virginia non è semplicemente la moglie paziente: è una donna che ama, sostiene, ma non si fa mettere i piedi in testa. La prima metà del film funziona a meraviglia. La carriera da allenatore, con le sue posta in gioco personali, la vita familiare con le sue tensioni e ricompense, e poi il passaggio alla telecronaca sportiva con quell'approccio poco ortodosso che lo rese un'icona. Tutto scorre con ritmo, profondità, equilibrio tra dramma e leggerezza.





Poi arriva la seconda metà, e qualcosa si inceppa.e. John Mulaney interpreta Trip Hawkins, fondatore di Electronic Arts, con la giusta dose di sincerità, ma la storia dello sviluppo del gioco non riesce a generare la stessa tensione, lo stesso coinvolgimento emotivo. Gli ostacoli che Madden, Hawkins e il team di sviluppatori affrontano sembrano fastidi passeggeri più che sfide realmente consequenziali. Il problema è anche strutturale: tutti sanno come va a finire.. Sapere il finale toglie mordente a una narrazione che fatica già di suo a trovare vere poste in gioco. È ironico, se ci si pensa: il film sottolinea più volte che, eppure è proprio questa parte della storia a risultare la meno interessante.Nicolas Cage e Christian Bale confermano di essere tra gli attori più camaleontici oggi in circolazione. Entrambi conosciuti per la capacità di scomparire fisicamente ed emotivamente nei ruoli che interpretano, qui. La loro presenza sullo stesso schermo è un evento che meritava più riconoscimento.. È la storia di qualcuno che amava talmente tanto il proprio lavoro da trasformarlo in ossessione, con tutte le conseguenze che questo comporta per chi gli stava accanto., diventando qualcosa di completamente diverso ma altrettanto significativo per milioni di persone.