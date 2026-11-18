Nicolas Cage e Christian Bale irriconoscibili su Prime Video, nel nuovo film da una storia vera
Nicolas Cage e Christian Bale insieme in Madden, il film biografico di David O. Russell su John Madden. Dramma sportivo disponibile su Prime Video.
Quando due giganti di Hollywood come Nicolas Cage e Christian Bale condividono lo schermo, ci si aspetterebbe un evento cinematografico di proporzioni epiche, una campagna marketing martellante e una distribuzione nelle sale che fa tremare i box office. Invece, Madden arriva quasi in sordina: uscita limitata al cinema e simultanea su Prime Video, marketing ridotto al minimo, zero fanfare. Un paradosso che lascia perplessi, soprattutto considerando che alla regia c'è David O. Russell, lo stesso di The Fighter e Il lato positivo, e nel cast compare anche Kathryn Hahn. La strategia distributiva potrebbe essere figlia del flop di Amsterdam nel 2022, ultimo lavoro di Russell che è sparito dai radar con la stessa rapidità con cui era apparso. O forse c'è dell'altro. Fatto sta che questo approccio sottotono rischia di far passare inosservato un film che, per quanto imperfetto, merita ben altra considerazione.
Christian Bale nei panni di Al Davis, general manager dei Raiders, compie l'ennesima metamorfosi fisica della sua carriera. Scompare letteralmente dentro il personaggio, in un modo che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica. Già con Russell aveva dimostrato questa dote in The Fighter, American Hustle e Amsterdam. Qui si ripete, ma l'elemento davvero vincente è la chimica tra lui e Cage. L'amicizia tra Davis e Madden è il cuore pulsante del film. Il modo in cui comunicano, effusivo, sincero, a tratti assurdo, genera momenti di comicità genuina e spontanea. Ci sono scene che strappano risate fragorose, il tipo di risate che si condividono in una sala piena e che purtroppo andranno in gran parte sprecate con la distribuzione prevalentemente streaming. È uno degli aspetti più riusciti della pellicola: quella capacità di alternare toni drammatici e comici senza stonature.
Il film non evita le domande scomode. Qual è il vero costo del successo quando significa sacrificare la presenza nella vita dei propri figli? Madden non viene demonizzato, ma nemmeno idealizzato: il ritratto è onesto, mostra le crepe, le assenze, le conseguenze di una dedizione totale al proprio sogno professionale. Virginia non è semplicemente la moglie paziente: è una donna che ama, sostiene, ma non si fa mettere i piedi in testa. La prima metà del film funziona a meraviglia. La carriera da allenatore, con le sue posta in gioco personali, la vita familiare con le sue tensioni e ricompense, e poi il passaggio alla telecronaca sportiva con quell'approccio poco ortodosso che lo rese un'icona. Tutto scorre con ritmo, profondità, equilibrio tra dramma e leggerezza.
Nicolas Cage e Christian Bale confermano di essere tra gli attori più camaleontici oggi in circolazione. Entrambi conosciuti per la capacità di scomparire fisicamente ed emotivamente nei ruoli che interpretano, qui trovano un terreno ideale per quella che è ormai diventata la loro cifra distintiva. La loro presenza sullo stesso schermo è un evento che meritava più riconoscimento. Madden è un film sul prezzo della grandezza, sull'eredità che lasciamo, su come un uomo possa diventare un brand senza perdere completamente la propria umanità. È la storia di qualcuno che amava talmente tanto il proprio lavoro da trasformarlo in ossessione, con tutte le conseguenze che questo comporta per chi gli stava accanto. E alla fine, è anche la storia di come un nome possa sopravvivere a chi lo portava, diventando qualcosa di completamente diverso ma altrettanto significativo per milioni di persone.