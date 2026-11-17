Pubblicazione: 17 novembre alle 14:00

Immaginate Hercule Poirot mentre risolve un omicidio nella Contea, o Miss Marple che interroga elfi e nani in una locanda di Brea. Sembra l'inizio di una fan fiction scritta dopo una maratona notturna di fantasy e gialli, eppure esiste davvero una serie che ha tentato questa fusione apparentemente impossibile. Si chiama Carnival Row, è disponibile su Prime Video, e rappresenta uno degli esperimenti più ambiziosi e sottovalutati del panorama seriale contemporaneo. Basata sul racconto A Killing on Carnival Row di Travis Beacham, la serie è andata in onda tra il 2019 e il 2023, durando due stagioni per un totale di 18 episodi. Al centro della storia c'è Rycroft Philostrate, interpretato da Orlando Bloom, un detective con un segreto: è per metà umano e per metà fae, una creatura fatata.

, una faerie rifugiata interpretata da Cara Delevingne. Fin qui potrebbe sembrare un classico procedurale in costume, ma Carnival Row aggiunge strati su strati di complessità., ma svela anche dettagli sul complesso tessuto sociale di un mondo dove umani e creature mitologiche convivono forzatamente dopo una guerra devastante. La serie costruisce un continente intero, Mesogea, con la stessa cura maniacale che Tolkien riservava alla Terra di Mezzo. L'aspetto più interessante di Carnival Row è proprio questa doppia anima.: linguaggi costruiti, geopolitica elaborata, storia antica che permea ogni fotogramma.

Il Burgue non è una semplice ambientazione, ma un organismo vivo con cicatrici di guerre passate, tensioni razziali e una rapida industrializzazione che sta cambiando l'equilibrio tra magia e tecnologia. Le creature fantastiche non sono decorazioni: faerie, centauri, fauni e marrok hanno comunità distinte, rituali religiosi specifici, divisioni di classe interne. Dall'altro lato pulsa il cuore del mystery alla Agatha Christie. Ogni vittima, ogni indizio, ogni depistaggio è meticolosamente legato alle élite del Burgue. Christie era maestra nel nascondere la soluzione nei dettagli apparentemente insignificanti della vita quotidiana dei personaggi, nelle loro abitudini domestiche o nel loro status sociale. Carnival Row fa lo stesso, ma espande questo concetto al lore fantastico: un particolare rituale fae può essere la chiave per comprendere un omicidio, una tensione politica antica può spiegare un movente.

Il detective Philo funziona esattamente come Poirot: è un outsider. La sua natura ibrida gli permette di muoversi tra i diversi strati della società senza appartenere completamente a nessuno, osservando con distacco le divisioni e i pregiudizi umani. Questo gli conferisce una prospettiva unica per raccogliere indizi che altri investigatori, intrappolati nei loro bias culturali, non potrebbero mai notare. La serie non si limita a giustapporre questi due elementi. Li intreccia in una narrazione che incorpora anche il noir vittoriano, l'horror creaturale e il melodramma politico. È un'operazione rischiosa, e in effetti Carnival Row è stata accusata di essere troppo ambiziosa, troppo densa, troppo affollata di sottotrame. La critica non è stata generosa: su Rotten Tomatoes la serie mantiene un punteggio del 48 per cento, decisamente al di sotto della sufficienza.





Anche il pubblico ha avuto un rapporto complicato con lo show. La lunga pausa di quattro anni tra la prima e la seconda stagione ha raffreddato l'entusiasmo iniziale, e molti spettatori hanno semplicemente dimenticato la serie o perso interesse.. Eppure, proprio questa ambizione merita una rivalutazione. In un'epoca in cui il fantasy televisivo tende a diluire le proprie idee per durare il più a lungo possibile, Carnival Row ha raccontato la sua storia in 18 episodi e si è conclusa con un finale definito e coerente.Carnival Row merita una seconda possibilità.Per chi venera il worldbuilding di Tolkien, presenta un universo fantasy ricco e coerente, con una mitologia propria che va ben oltre la superficie. Per chi apprezza il fantasy televisivo in generale, è un esempio di come il genere possa evolversi e ibridarsi senza perdere la propria identità. Non è una serie perfetta. A volte inciampa nel tentativo di bilanciare troppi elementi, a volte le sottotrame politiche rallentano il ritmo del mystery centrale.. In un catalogo Prime Video sempre più affollato, Carnival Row rimane un esperimento affascinante che troppi spettatori si sono lasciati sfuggire.