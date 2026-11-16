Dimenticate Wolverine: su Prime Video, Hugh Jackman irriconoscibile nel film che reinventa una leggenda

Pubblicazione: 16 novembre alle 19:30

Dimenticate l'eroe in calzamaglia verde che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Dimenticate le avventure spensierate nella foresta di Sherwood. E, soprattutto, dimenticate Hugh Jackman come lo conoscete. Robin Hood - Il Prezzo del Sangue, il nuovo film scritto e diretto da Michael Sarnoski, ora disponibile su Prime Video, non è solo un'altra rivisitazione della leggenda medievale: è una decostruzione radicale del mito, un viaggio nel lato oscuro dell'eroismo che costringe a fare i conti con la violenza, il rimorso e il peso insostenibile della leggenda.

per interpretare questo Robin Hood morente. Niente muscoli scolpiti, niente artigli di adamantio, niente immortalità mutante. Al loro posto, capelli completamente argentati e lunghi, una barba incolta, pelli consunte che lo fanno sembrare parte del paesaggio aspro e spietato del Medioevo realistico immaginato da Sarnoski.

La trama si discosta radicalmente dalle narrazioni tradizionali. Gravemente ferito in quella che sembra essere la sua ultima battaglia, Robin viene accolto e curato da Suor Brigid, interpretata da Jodie Comer, una misteriosa priora che guida una remota comunità religiosa. È qui, in questo spazio liminale tra la vita e la morte, che il bandito è costretto ad affrontare i fantasmi del proprio passato e la distanza abissale tra la leggenda costruita attorno al suo nome e la verità della sua esistenza. La leggenda di Robin Hood ha attraversato otto secoli, adattandosi a ogni epoca, incarnando di volta in volta i valori e le aspirazioni del tempo.

Ma cosa succederebbe se togliessimo il filtro del mito e guardassimo l'uomo per quello che era davvero? Cosa succederebbe se dietro l'eroe ci fosse solo un vecchio stanco, tormentato dai fantasmi di chi ha ucciso in nome di una giustizia che forse non è mai esistita? Sarnoski ci invita a guardare oltre la leggenda, a fare i conti con la verità scomoda che ogni eroe è anche un uomo, con tutte le sue fragilità, i suoi errori, i suoi rimorsi.

Hugh Jackman, dopo vent'anni passati a interpretare l'immortale Wolverine, trova qui forse. Un Robin Hood che non cerca la gloria ma la redenzione, che non combatte per vincere ma per trovare pace. Una trasformazione che va ben oltre il trucco e i costumi, che, qualcuno che non abbiamo mai visto prima.