Amicizia batte amore: su Prime Video, il nuovo film natalizio che riscrive i canoni del genere

Pubblicazione: 15 novembre alle 20:00

Quando l'atmosfera natalizia si mescola con i ricordi dell'adolescenza, quando il ritorno a casa riapre cassetti emozionali che credevamo chiusi per sempre, nascono storie come quella di Tutte pazze per Chris. Il film, distribuito da Hallmark e aggiunto da poco al catalogo Prime Video è molto più di una semplice commedia romantica: è un'esplorazione sincera e divertente di cosa significhi crescere senza tradire chi siamo stati e, soprattutto, senza tradire le persone che ci sono sempre state accanto. Diretto da Jeff Beesley, regista esperto nelle dinamiche sentimentali del catalogo Hallmark, Tutte pazze per Chris porta sullo schermo una questione universale quanto delicata: fino a che punto possiamo seguire il cuore senza spezzare i legami che ci definiscono? La risposta arriva attraverso la storia di Naomi e Liz, due amiche inseparabili che si ritrovano a fare i conti con un fantasma del passato che non avevano previsto di incontrare.





Il titolo originale, Never Been Chris'd, gioca con l'espressione inglese "never been kissed" e introduce immediatamente. Siamo di fronte a una produzione statunitense-canadese del 2023, girata interamente in Canada, che sfrutta i classici scenari innevati e le ambientazioni calde e accoglienti tipiche delle produzioni Hallmark per. Naomi, interpretata da Janel Parrish, volto noto ai fan di Pretty Little Liars, e Liz, portata sullo schermo da Pascal Lamothe-Kipnes, non sono semplici amiche. Sono una di quelle coppie che condividono tutto: i banchi di scuola, le paure del mondo adulto, persino un'azienda tecnologica fondata insieme. Vivono porta a porta, si conoscono a memoria, sono l'una il sostegno dell'altra.

Quando Naomi promette alla madre di tornare nella città natale per le vacanze di Natale, l'idea di affrontare quel viaggio nella memoria senza Liz è impensabile. Così, le due partono insieme, pronte a rivivere i luoghi dell'infanzia con la sicurezza che solo un'amicizia decennale può garantire. Ma il passato, si sa, non è mai un territorio neutro. E quando ricompare Chris Silver, interpretato da Tyler Hynes, attore amatissimo dal pubblico Hallmark, l'equilibrio perfetto tra Naomi e Liz inizia a vacillare. Chris non è un volto qualunque: è il ragazzo per cui entrambe hanno provato una cotta segreta ai tempi del liceo, quello che faceva battere il cuore un po' più forte durante le lezioni, quello che nessuna delle due ha mai avuto il coraggio di affrontare apertamente. Ritrovarlo adulto, affascinante e disponibile innesca una dinamica imprevista: un triangolo amoroso che né Naomi né Liz avevano messo in conto.

La bellezza del film sta nel modo in cui affronta questo conflitto. Non c'è cattiveria, non ci sono tradimenti subdoli o pugnalate alle spalle. C'è invece un'onesta vulnerabilità: due donne che si ritrovano a confrontarsi con desideri rimasti irrisolti, con la paura di perdere qualcosa di prezioso, con la necessità di capire chi sono diventate e cosa vogliono davvero dalla vita. Il Natale, con il suo carico di nostalgia e riflessione, fa da sfondo perfetto a questa ricerca interiore. Nel corso della narrazione, le situazioni divertenti si alternano a momenti di sincera introspezione. Gli equivoci si moltiplicano, le tensioni romantiche crescono, ma soprattutto emerge una domanda fondamentale: quanto vale un'amicizia storica rispetto a un'infatuazione, per quanto intensa? È possibile seguire il cuore senza ferire chi ci conosce meglio di chiunque altro?





. Naomi e Liz, dopo un percorso fatto di riflessioni e confronti sinceri, arrivano a una conclusione che mette al centro non l'amore romantico, ma la solidità del loro legame.. La competizione sentimentale lascia spazio a una scelta consapevole: preservare ciò che le unisce da sempre, riconoscendo che alcune relazioni sono semplicemente troppo importanti per essere messe a rischio. Il messaggio finale del film è chiaro e potente:sono valori che meritano di essere celebrati.

Non si tratta di rinunciare all'amore, ma di riconoscere quale amore conta davvero. E nel caso di Naomi e Liz, quello che conta è l'amore che le ha accompagnate dalla scuola al mondo del lavoro, quello che le fa vivere porta a porta, quello che resiste al tempo e alle tentazioni. E alla fine, mentre i titoli di coda scorrono sulle note delle musiche di Jordan Klassen e Taylor Swindells, resta la sensazione di aver assistito non solo a una storia d'amore mancato, ma a una celebrazione di qualcosa di più raro e prezioso: un'amicizia capace di sopravvivere anche alle tempeste del cuore.