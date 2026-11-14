Il nuovo capitolo del re dei film horror è su Prime Video: uno dei tuoi amici è il killer, chi sarà?
Scream 7: torna Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott per salvare sua figlia da Ghostface. Regia di Kevin Williamson.
Scream 7 è da poco arrivato su Prime Video per la visione a noleggio o per l'acquisto in digitale. Il settimo capitolo di una saga che da trent'anni ridefinisce i confini dell'horror. E non è un capitolo qualsiasi: segna il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, l'iconica final girl che aveva abbandonato il franchise dopo complesse vicende contrattuali.
La trama riporta Sidney Prescott nella tranquilla cittadina di Pine Grove, dove ha cercato di ricostruire una vita normale lontano dagli orrori del passato. Ha un marito, Mark Evans interpretato da Joel McHale, e soprattutto una figlia diciassettenne di nome Tatum, a cui dà volto la giovane Isabel May. Ma la quiete si infrange quando un nuovo assassino indossa la maschera di Ghostface e comincia a seminare il terrore. Questa volta, però, l'incubo assume una dimensione ancora più personale: la prossima vittima designata è proprio Tatum.
Per proteggere sua figlia, Sidney deve tornare a confrontarsi con i demoni che ha tentato di seppellire, riaprendo le porte di un passato segnato da violenza e perdite. La dinamica generazionale diventa il cuore pulsante del film, con Williamson che mutua dai recenti reboot di Halloween firmati David Gordon Green il concetto di trasmissione del trauma da madre a figlia. Non a caso, uno dei moventi del nuovo Ghostface sembra essere proprio quello di trasformare Tatum in una nuova Sidney, perpetuando il ciclo di orrore.
Il film è disponibile anche su Paramount+ e, oltre al già citato noleggio o acquisto su Amazon Prime Video. Ghostface è diventato nel corso degli anni un'icona, tanto quanto lo è la sua protagonista in quanto eroina horror per eccellenza. Che Scream 7 rappresenti un degno epilogo per Sidney Prescott o l'ennesimo capitolo di troppo in una saga che fatica a trovare nuova linfa creativa, lo scoprirà il pubblico. Una cosa è certa: dopo sette film, undici protagonisti morti e una maschera che ha attraversato generazioni, Ghostface continua a fare quello che ha sempre fatto meglio: costringerci a chiederci chi si nasconde dietro di essa.