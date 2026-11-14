Il nuovo capitolo del re dei film horror è su Prime Video: uno dei tuoi amici è il killer, chi sarà?

Pubblicazione: 14 novembre alle 20:00

Scream 7 è da poco arrivato su Prime Video per la visione a noleggio o per l'acquisto in digitale. Il settimo capitolo di una saga che da trent'anni ridefinisce i confini dell'horror. E non è un capitolo qualsiasi: segna il ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, l'iconica final girl che aveva abbandonato il franchise dopo complesse vicende contrattuali.





, dietro la macchina da presa c'è Kevin Williamson, la mente che ha dato vita all'universo di Scream scrivendo la sceneggiatura del film originale del 1996 e dei successivi capitoli più amati. Williamson non si è limitato a dirigere: ha anche co-sceneggiato il film insieme a Guy Busick, garantendo quella riflessione meta-cinematografica che ha reso la saga un fenomeno culturale oltre che un successo al botteghino., dove ha cercato di ricostruire una vita normale lontano dagli orrori del passato. Ha un marito, Mark Evans interpretato da Joel McHale, e soprattutto una figlia diciassettenne di nome Tatum, a cui dà volto la giovane Isabel May. Mae comincia a seminare il terrore. Questa volta, però, l'incubo assume una dimensione ancora più personale: la prossima vittima designata è proprio Tatum.

Per proteggere sua figlia, Sidney deve tornare a confrontarsi con i demoni che ha tentato di seppellire, riaprendo le porte di un passato segnato da violenza e perdite. La dinamica generazionale diventa il cuore pulsante del film, con Williamson che mutua dai recenti reboot di Halloween firmati David Gordon Green il concetto di trasmissione del trauma da madre a figlia. Non a caso, uno dei moventi del nuovo Ghostface sembra essere proprio quello di trasformare Tatum in una nuova Sidney, perpetuando il ciclo di orrore.



