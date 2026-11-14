12 episodi su Prime Video per scoprire se è un assassino o l'amore della sua vita: la serie coreana da vedere
Amore sotto copertura su Prime Video: detective si traveste da uomo per indagare su un erede sospettato di omicidio, ma si innamora di lui.
Amore sotto copertura è una di quelle serie che sulla carta sembra impossibile da equilibrare. Da una parte hai un'indagine per omicidio, dall'altra una commedia romantica basata sul travestimento. Aggiungi un erede miliardario sospettato di aver ucciso la sua assistente e una detective delle forze speciali che si infiltra nella sua vita fingendosi uomo. Il risultato potrebbe essere un pasticcio narrativo, invece il drama coreano disponibile su Prime Video e che sta scalando la Top 10 riesce a tenere insieme tutti questi elementi senza perdere né la tensione investigativa né il cuore sentimentale della storia.
Quello che rende la serie interessante non è solo il travestimento in sé, espediente già visto in decine di produzioni coreane e non. È il modo in cui la copertura di Jae-hee viene messa costantemente alla prova dalla personalità imprevedibile ed esigente del suo capo. Yi-jun non è il classico erede viziato: è diffidente, schivo, capace di gesti bruschi ma anche di una vulnerabilità che emerge quando abbassa la guardia. La vicinanza forzata tra i due crea situazioni al limite, dove ogni errore della detective potrebbe far crollare l'intera operazione. E naturalmente, più tempo passano insieme, più la linea tra dovere professionale e coinvolgimento personale si assottiglia.
La serie si basa su un webtoon e una web novel noti con un titolo riconducibile a "Why Don't You Know She's a Woman?", opere che giocano proprio sull'equivoco del travestimento. L'adattamento televisivo firmato dalla sceneggiatrice Mun Su-jeong e dalla regista Park Dhan-hee conserva quella premessa ma la sposta in un contesto più adulto e strutturato. Non siamo in un liceo o in un ambiente leggero: siamo dentro un'azienda dove le gerarchie sono rigide, i segreti pesano e un omicidio irrisolto getta un'ombra su tutto. Questo rende il travestimento di Jae-hee non solo un espediente comico, ma una scelta rischiosa con conseguenze potenzialmente gravi.
La prima stagione è composta da dodici episodi, con una durata che varia tra i 60 e i 75 minuti. Al 12 novembre 2026, Prime Video Italia ne ha resi disponibili otto, seguendo una pubblicazione progressiva che replica il calendario della messa in onda coreana su tvN, iniziata il 19 ottobre con appuntamenti il lunedì e il martedì. Gli ultimi episodi sono attesi nelle settimane successive: il nono e il decimo dal 16 e 17 novembre, l'undicesimo e il dodicesimo dal 23 e 24 novembre. La piattaforma offre audio e sottotitoli in italiano, rendendo accessibile una storia che mescola romanticismo, suspense e commedia senza sacrificare nessuno di questi elementi.
Quello che rende Amore sotto copertura più interessante di tanti altri drama romantici è proprio la posta in gioco. Jae-hee non nasconde la sua identità per ottenere un lavoro o sfuggire a convenzioni sociali: lo fa per scoprire se l'uomo accanto a lei è un assassino. Ogni sguardo che Yi-jun le rivolge, ogni gesto di fiducia o di vulnerabilità, deve essere filtrato attraverso quella domanda. E quando i sentimenti cominciano a emergere, il conflitto non è solo tra cuore e ragione, ma tra giustizia e inganno, tra ciò che si sente e ciò che si deve scoprire.