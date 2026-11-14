12 episodi su Prime Video per scoprire se è un assassino o l'amore della sua vita: la serie coreana da vedere

Pubblicazione: 14 novembre alle 19:30

Amore sotto copertura è una di quelle serie che sulla carta sembra impossibile da equilibrare. Da una parte hai un'indagine per omicidio, dall'altra una commedia romantica basata sul travestimento. Aggiungi un erede miliardario sospettato di aver ucciso la sua assistente e una detective delle forze speciali che si infiltra nella sua vita fingendosi uomo. Il risultato potrebbe essere un pasticcio narrativo, invece il drama coreano disponibile su Prime Video e che sta scalando la Top 10 riesce a tenere insieme tutti questi elementi senza perdere né la tensione investigativa né il cuore sentimentale della storia.





. Le prove sono insufficienti, ma gli indizi lo rendono il principale sospettato. Il peso della famiglia e le resistenze interne all'azienda bloccano le indagini tradizionali. La polizia decide allora di giocare sporco, infiltrando qualcuno direttamente nella cerchia ristretta dell'uomo. Quel qualcuno è, abituata a situazioni estreme ma mai a una missione come questa: dovràcome segretario personale di Yi-junQuello che rende la serie interessante non è solo il travestimento in sé, espediente già visto in decine di produzioni coreane e non. È il modo in cui. Yi-jun non è il classico erede viziato: è diffidente, schivo, capace di gesti bruschi ma anche di una vulnerabilità che emerge quando abbassa la guardia. La vicinanza forzata tra i due. E naturalmente, più tempo passano insieme, più la linea tra dovere professionale e coinvolgimento personale si assottiglia.



La serie si basa su un webtoon e una web novel noti con un titolo riconducibile a "Why Don't You Know She's a Woman?", opere che giocano proprio sull'equivoco del travestimento. L'adattamento televisivo firmato dalla sceneggiatrice Mun Su-jeong e dalla regista Park Dhan-hee conserva quella premessa ma la sposta in un contesto più adulto e strutturato. Non siamo in un liceo o in un ambiente leggero: siamo dentro un'azienda dove le gerarchie sono rigide, i segreti pesano e un omicidio irrisolto getta un'ombra su tutto. Questo rende il travestimento di Jae-hee non solo un espediente comico, ma una scelta rischiosa con conseguenze potenzialmente gravi.



