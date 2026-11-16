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Su Prime Video, il nuovo thriller francese che omaggia Hitchcock: un delitto, un mistero e segreti da rivelare

Il delitto del 3° piano: thriller francese con Laetitia Casta che omaggia Hitchcock. Voyeurismo, omicidio e suspense.

di Alba Rossi
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C'è qualcosa di profondamente cinematografico nell'osservare i vicini. Quella curiosità morbosa, quel voyeurismo involontario che ci spinge a sbirciare oltre le tende, a captare frammenti di vite parallele attraverso finestre illuminate. Alfred Hitchcock lo sapeva bene quando nel 1954 regalò al mondo "La finestra sul cortile", pietra miliare del thriller psicologico. Oggi, settantadue anni dopo, il regista francese Rémi Bezançon riprende quella stessa ossessione e la trasforma in un gioco al massacro raffinato, ironico e pericolosamente seduttivo. Il delitto del 3° piano, disponibile su Prime Video, porta con sé un mix esplosivo di giallo, commedia nera e dramma esistenziale. La storia ruota attorno ad Anna e Pierre, coppia borghese imprigionata in quella gabbia dorata che è la routine coniugale. Lei è professoressa universitaria, esperta del cinema di Hitchcock.

Lui è uno scrittore di thriller celebre ma ormai avvitato in una spirale creativa fatta di manoscritti da correggere e parole che hanno perso mordente. Vivono in un elegante palazzo parigino dove tutto sembra perfetto in superficie, ma dove i silenzi pesano più delle conversazioni. La scintilla che accende la miccia arriva con i nuovi vicini. Dall'altra parte del cortile si installa una coppia nervosa, sul punto di esplodere. Quello che inizia come un innocente passatempo voyeuristico si trasforma rapidamente in ossessione quando Anna nota dettagli inquietanti: una donna che scompare, un orologio macchiato di sangue, rumori nel cuore della notte, strani oggetti che sembrano raccontare una storia di violenza. Convinta di trovarsi di fronte a un vero omicidio, Anna trascina il riluttante Pierre in un'indagine tanto assurda quanto pericolosa.

Il cast rappresenta uno dei punti di forza dell'operazione. Laetitia Casta, icona di bellezza e talento del cinema francese, interpreta Anna con una verve che ha conquistato la critica. In grande forma, come sottolineato nelle recensioni d'oltralpe, la Casta porta sullo schermo quella miscela di intelligenza, fragilità e determinazione che rende il personaggio credibile e magnetico. Al suo fianco Guillaume Gallienne e Gilles Lellouche completano un trio attoriale di primissimo livello, capace di sostenere sia i momenti di tensione thriller sia quelli di commedia più leggera. La scelta di Bezançon di miscelare generi apparentemente distanti – il giallo investigativo, la commedia di coppia, il dramma psicologico – potrebbe sembrare rischiosa sulla carta. Eppure è proprio in questo equilibrio instabile che il film trova la sua identità.

Il film si inserisce in una tradizione consolidata del cinema francese contemporaneo, quella che sa prendere i codici del genere – in questo caso il thriller – e piegarli a una sensibilità europea più attenta alle sfumature psicologiche, meno interessata agli effetti speciali e più concentrata sul rapporto tra i personaggi. È un cinema che si prende il tempo di respirare, di indugiare sui volti, di lasciare che il non detto comunichi quanto le battute scritte. La paranoia che cresce progressivamente nei protagonisti riflette anche qualcosa di più universale: la nostra tendenza a proiettare fantasie e paure sulle vite altrui, a riempire i vuoti di informazione con le nostre ossessioni personali.

Anna e Pierre non stanno solo indagando su un possibile delitto, stanno anche confrontandosi con le crepe della propria relazione, con i desideri inespressi, con la consapevolezza che la vita vera può essere più misteriosa e pericolosa di qualsiasi romanzo. Se Hitchcock fosse vivo oggi, forse sorriderebbe vedendo come la sua lezione continua a ispirare generazioni di cineasti. Non si tratta di copiare, ma di comprendere che certe intuizioni sul voyeurismo, sulla paranoia, sul confine labile tra osservatore e osservato mantengono una potenza inalterata. Il delitto del 3° piano ne è l'ennesima, brillante dimostrazione.

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