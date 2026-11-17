Pubblicazione: 17 novembre alle 09:39

Cinque anni dopo No Time To Die, il film che ha chiuso definitivamente l'era di Daniel Craig con la morte del suo 007, Amazon MGM Studios ha finalmente sciolto la riserva più attesa del cinema mondiale. Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L'annuncio arriva dopo settimane di speculazioni sempre più intense, che avevano ridotto la rosa dei candidati a soli cinque nomi. Ma una volta che Pattinson è entrato in gioco, per molti osservatori la partita era già chiusa. La notizia segna un punto di svolta per il franchise più longevo della storia del cinema. Quando il processo di casting ha iniziato a prendere forma, i nuovi dirigenti alla guida della saga avevano fatto intendere di voler puntare su un volto nuovo, qualcuno di meno celebre rispetto a una star di primissimo livello. Una volta che Pattinson è diventato un'opzione concreta, è stato difficile immaginare chiunque altro nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo.

. Pattinson porta con sé un'esperienza consolidata nei grandi franchise, un profilo pubblico che rende il suo casting una vera dichiarazione d'intenti, e soprattutto ha già dimostrato di saper interpretare un agente segreto in un thriller di spionaggio uscito proprio mentre si chiudeva l'era di Daniel Craig.. Lasciando da parte i dibattiti estenuanti sulla comprensibilità della trama,. Alcuni potrebbero obiettare che il modo in cui ha costruito il suo epico thriller di spionaggio a base di viaggi temporali suggerisca che un vero 007 sarebbe troppo convenzionale per un regista delle sue ambizioni.

Ma in Tenet ha creato qualcosa di audace e creativo, usando il suo evidente affetto per i film di Bond per dare vita a un'opera insieme sovversiva e tremendamente divertente. John David Washington è ovviamente il protagonista, ma al suo fianco Pattinson interpreta Neil, suo mentore e collega agente della Tenet che lo guida attraverso lo strano mondo appena dischiusosi davanti a lui, con uno stile sottile e magnetico. Il personaggio ha suscitato immediati paragoni con una figura alla 007: è vestito in modo impeccabile, ha modi raffinati ed è chiaramente molto colto, oltre a possedere un background nei servizi segreti britannici che gli permette di essere coinvolto in sequenze d'azione mozzafiato. Almeno sul piano spirituale, ha sempre dato l'impressione che Christopher Nolan abbia inseguito James Bond per buona parte della sua carriera, e Neil è il suo personale omaggio a quell'archetipo.

Forse ucciderlo alla fine è stato persino catartico. Cruciale è anche il fatto che Pattinson abbia dimostrato come una spia cosiddetta "giovanile" possa funzionare perfettamente. James Bond non ha bisogno di essere un attore muscoloso e imponente, ed è molto più logico che i servizi segreti britannici assumano qualcuno capace di mimetizzarsi. Qualcuno affascinante, competente e apparentemente ordinario agli occhi di un estraneo. Il Neil di Pattinson è sostanzialmente quell'idea tradotta sullo schermo. Una delle testimonianze più eloquenti di quanto interessante sia Robert Pattinson come nuovo James Bond è che si può immaginarlo nei panni di un villain bondiano con la stessa facilità con cui lo si vede come il nuovo 007. La sua gamma espressiva è straordinaria, scompare letteralmente nei ruoli che interpreta e ha già alle spalle una performance in un personaggio simile a Bond. Accanto a lui, tutti gli altri sarebbero apparsi come una scommessa, e chiaramente Amazon MGM è stata della stessa opinione.





Così come Denis Villeneuve è stata una delle scelte più intelligenti che Amazon Studios potesse fare,. La vera domanda, semmai, è un'altra: perché Pattinson dovrebbe voler interpretare James Bond a questo punto della sua carriera? Ha iniziato la carriera in un grande franchise e si è in gran parte allontanato da quel tipo di cinema, con l'eccezione di Batman. E a voler essere pignoli, questo. Qualcosa di quasi senza precedenti. Naturalmente. Una linea di critica ha contestato il fatto che Henry Cavill sia stato apparentemente escluso dalla corsa per essere troppo vecchio.

Cavill ha solo 43 anni, e Pattinson, nonostante si sia posizionato come l'attore definitivo della Generazione Z, ne ha appena tre di meno, con i suoi 40 anni. Diventa il quarto James Bond più giovane di sempre dopo George Lazenby, che aveva 30 anni, Sean Connery, che ne aveva 32 in Licenza di uccidere, e Daniel Craig, che ne aveva 38 in Casino Royale. Questo lo colloca esattamente nel mezzo della classifica, considerando che Timothy Dalton aveva 41 anni, Pierce Brosnan 42 e Roger Moore 45 quando hanno iniziato le loro rispettive ere come 007. L'età, insomma, non è mai stata davvero un problema per James Bond. E con Robert Pattinson, Amazon MGM si assicura non solo un attore di talento cristallino, ma anche qualcuno che ha già dimostrato di poter incarnare esattamente ciò che serve per essere un agente segreto credibile, elegante e letale. Tenet lo aveva già rivelato. Ora avrà la licenza di uccidere ufficiale.