Questo film su Prime Video trasforma 50 volte il primo bacio di Adam Sandler in un horror sci-fi
Lo sci-fi horror con Jessica Rothe su Prime Video in cui una donna perde la memoria ogni giorno e rivive ricordi di una vita mai vissuta.
Il cinema horror continua a esplorare territori sempre più inquietanti, e Affection porta il terrore psicologico a un livello completamente nuovo. Diretto da BT Meza al suo debutto cinematografico, questo sci-fi horror su Prime Video mescola dramma familiare e orrore esistenziale in modo devastante. Jessica Rothe, già nota agli appassionati di horror per la sua interpretazione in Happy Death Day e il suo seguito, guida il cast nei panni di Ellie. Al suo fianco, Joseph Cross, che interpreterà il marito, e Julianna Layne nel ruolo della loro giovane figlia. Ma è la condizione di Ellie a rendere questa storia così disturbante da fermare il respiro. Ellie soffre di una misteriosa patologia che azzera la sua memoria in modo imprevedibile e irregolare. Ogni volta che accade, non riconosce più la sua famiglia.
Affection prende questa idea e la trasforma in qualcosa di completamente diverso, aggiungendo strati di mistero e orrore che trasformano la dolce malinconia in puro incubo. Se Come se fosse la prima volta giocava sulla persistenza dell'amore e sulla determinazione, Affection esplora le conseguenze psicologiche devastanti di una condizione simile, eliminando ogni traccia di romanticismo per immergersi nell'angoscia pura. Ma in realtà, anche il film di Sandler e Barrymore nascondeva un lato oscuro che molti spettatori hanno sottovalutato, distratti dalle gag e dalla colonna sonora hawaiana. La condizione di Lucy è tragica in modo profondo e inquietante. Arriverà un giorno in cui si sveglierà e tutti intorno a lei saranno invecchiati, alcuni saranno morti, e lo shock potrebbe essere insostenibile. Ogni mattina Lucy deve affrontare la perdita di tutto ciò che ha costruito il giorno prima.
C'è poi una questione ancora più delicata: quanto è reale il consenso di Lucy alla fine del film? Non ricorda Henry, eppure lui è riuscito a convincerla a sposarlo e ad avere una famiglia. Il finale rivela che Lucy vive su una barca insieme al marito e alla figlia, e ogni mattina guarda un video che Henry prepara per lei, ricapitolando la loro storia d'amore. Ma cosa succede nei giorni difficili, quando anche dopo aver visto il video Lucy si trova improvvisamente su una barca in mezzo all'oceano con una bambina che non riconosce come sua figlia. La realtà è che ogni singolo giorno Lucy deve elaborare questo shock da zero.
Jessica Rothe ha dimostrato in Auguri per la tua morte di saper gestire ruoli complessi che richiedono di vivere ripetutamente situazioni simili ma diverse, e la sua esperienza sarà fondamentale per rendere credibile il tormento di Ellie. La sfida per BT Meza è quella di bilanciare l'orrore psicologico con quello più viscerale, creando un'atmosfera di crescente paranoia e disperazione.