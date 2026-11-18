Pubblicazione: 18 novembre alle 19:30

Il cinema horror continua a esplorare territori sempre più inquietanti, e Affection porta il terrore psicologico a un livello completamente nuovo. Diretto da BT Meza al suo debutto cinematografico, questo sci-fi horror su Prime Video mescola dramma familiare e orrore esistenziale in modo devastante. Jessica Rothe, già nota agli appassionati di horror per la sua interpretazione in Happy Death Day e il suo seguito, guida il cast nei panni di Ellie. Al suo fianco, Joseph Cross, che interpreterà il marito, e Julianna Layne nel ruolo della loro giovane figlia. Ma è la condizione di Ellie a rendere questa storia così disturbante da fermare il respiro. Ellie soffre di una misteriosa patologia che azzera la sua memoria in modo imprevedibile e irregolare. Ogni volta che accade, non riconosce più la sua famiglia.

Marito e figlia diventano estranei, volti sconosciuti che le creano disorientamento e paura. Ma c'è qualcosa di ancora più terrificante: dopo ogni reset della memoria. Immagini, sensazioni, esperienze che appartengono a qualcun altro, o forse a qualcosa di più oscuro. La premessa richiama inevitabilmente alla mente. Nel film di Peter Segal, Lucy soffre di amnesia anterograda a causa di un incidente: ricorda tutto fino alla notte prima dell'incidente, ma niente di ciò che accade dopo., creando situazioni comiche e romantiche per farle vivere sempre lo stesso sentimento.che trasformano la dolce malinconia in puro incubo. Se Come se fosse la prima volta giocava sulla persistenza dell'amore e sulla determinazione, Affection esplora le conseguenze psicologiche devastanti di una condizione simile, eliminando ogni traccia di romanticismo per immergersi nell'angoscia pura., distratti dalle gag e dalla colonna sonora hawaiana. La condizione di Lucy è tragica in modo profondo e inquietante. Arriverà un giorno in cui si sveglierà e tutti intorno a lei saranno invecchiati, alcuni saranno morti, e lo shock potrebbe essere insostenibile. Ogni mattina Lucy deve affrontare la perdita di tutto ciò che ha costruito il giorno prima.

C'è poi una questione ancora più delicata: quanto è reale il consenso di Lucy alla fine del film? Non ricorda Henry, eppure lui è riuscito a convincerla a sposarlo e ad avere una famiglia. Il finale rivela che Lucy vive su una barca insieme al marito e alla figlia, e ogni mattina guarda un video che Henry prepara per lei, ricapitolando la loro storia d'amore. Ma cosa succede nei giorni difficili, quando anche dopo aver visto il video Lucy si trova improvvisamente su una barca in mezzo all'oceano con una bambina che non riconosce come sua figlia. La realtà è che ogni singolo giorno Lucy deve elaborare questo shock da zero.

. Il fatto che la memoria di Ellie si resetti in modo erratico, e non con una routine prevedibile come nel film di Sandler, aggiunge un elemento di imprevedibilità che rende tutto ancora più destabilizzante., con film come M3GAN che hanno riacceso l'interesse del pubblico per storie che mescolano tecnologia, scienza e terrore. Affection si inserisce perfettamente in questo filone, ma aggiunge la componente del dramma familiare che rende tutto più personale e doloroso.

Jessica Rothe ha dimostrato in Auguri per la tua morte di saper gestire ruoli complessi che richiedono di vivere ripetutamente situazioni simili ma diverse, e la sua esperienza sarà fondamentale per rendere credibile il tormento di Ellie. La sfida per BT Meza è quella di bilanciare l'orrore psicologico con quello più viscerale, creando un'atmosfera di crescente paranoia e disperazione.

