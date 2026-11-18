Equilibrio perfetto: su Prime Video, la stagione 3 di questa serie ritrova la rotta (ed è un capolavoro)
Helluva Boss stagione 3 ritrova l'equilibrio perfetto tra comedy e dramma. Analisi dei primi 7 episodi che segnano la svolta della serie su Prime Video.
Dopo anni di alti e bassi, Helluva Boss trova finalmente il suo equilibrio. La terza stagione della serie animata creata da Vivienne Medrano, ora approdata su Prime Video, segna una svolta decisiva per uno show che sembrava aver smarrito la propria identità. Per chi ha seguito le avventure dell'Immediate Murder Professionals fin dal debutto su YouTube nel 2020, le prime sette puntate della stagione 3 rappresentano ciò che molti fan speravano: un ritorno alle origini senza sacrificare l'evoluzione drammatica dei personaggi. Il problema principale di Helluva Boss è sempre stato chiaro a chi osservava la serie con occhio critico. Nata come una comedy irriverente su un gruppo di assassini all'inferno, lo show ha progressivamente spostato il focus sulla tormentata relazione tra Blitzø, l'imp volgare a capo dell'agenzia, e Stolas, il principe goeta innamorato di lui.
Privato dei suoi poteri, il principe alato diventa il responsabile delle comunicazioni dell'I.M.P., mentre Loona, la figlia adottiva Hellhound di Blitzø, inizia finalmente a partecipare attivamente alle missioni sul campo. L'episodio di apertura è emblematico del nuovo approccio. Una missione di assassinio vecchio stile serve da cornice per intrecciare le storie personali dei protagonisti senza che una soffochi l'altra. Blitzø, Moxxie e Loona si occupano del lavoro sporco, mentre Millie e Stolas condividono uno spazio narrativo inaspettato che getta le basi per i loro archi emotivi. Il tema del dubbio attraversa entrambe le storyline: Millie nasconde la sua gravidanza, Stolas si interroga sulle conseguenze delle sue scelte, in particolare sulla frattura con sua figlia Octavia.
Questo riposizionamento delle missioni al centro della narrazione non è solo un omaggio nostalgico alle origini dello show. È una scelta strutturale intelligente che permette ai diversi elementi di coesistere. L'assassinio non è più un pretesto o un intermezzo comico tra scene drammatiche, ma diventa il veicolo attraverso cui esplorare i temi più profondi. L'arco di Blitzø e Moxxie si intreccia con quello dei loro partner romantici su un piano tematico, dando alle azioni sul campo un peso emotivo maggiore. Il secondo episodio prosegue su questa strada, centrando l'attenzione su Millie in una puntata che riesce a legare insieme i due mondi della serie mantenendo i personaggi al centro. È un seguito naturale dell'eccellente "Ghostf**kers" della stagione 2, e dimostra come lo show abbia finalmente imparato a dare spazio equo a tutti i membri dell'I.M.P.
La vera vittoria di questa stagione è aver dimostrato che Helluva Boss può essere simultaneamente una comedy sulla death business e un dramma sui rapporti umani, o meglio, infernali. Per troppo tempo queste due anime hanno lottato per la supremazia, con il rischio concreto di compromettere l'intera serie. La stagione 3 parte 1 dimostra che il compromesso non è necessario: entrambe le identità possono non solo coesistere, ma potenziarsi a vicenda. I fan di lunga data che avevano iniziato a dubitare della direzione dello show troveranno in questi episodi una rinnovata fiducia. Chi si era allontanato durante la seconda stagione ha ora un motivo valido per tornare. E per chi si avvicina per la prima volta, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per scoprire una serie che ha finalmente trovato se stessa.