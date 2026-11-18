Pubblicazione: 18 novembre alle 18:00

Dopo anni di alti e bassi, Helluva Boss trova finalmente il suo equilibrio. La terza stagione della serie animata creata da Vivienne Medrano, ora approdata su Prime Video, segna una svolta decisiva per uno show che sembrava aver smarrito la propria identità. Per chi ha seguito le avventure dell'Immediate Murder Professionals fin dal debutto su YouTube nel 2020, le prime sette puntate della stagione 3 rappresentano ciò che molti fan speravano: un ritorno alle origini senza sacrificare l'evoluzione drammatica dei personaggi. Il problema principale di Helluva Boss è sempre stato chiaro a chi osservava la serie con occhio critico. Nata come una comedy irriverente su un gruppo di assassini all'inferno, lo show ha progressivamente spostato il focus sulla tormentata relazione tra Blitzø, l'imp volgare a capo dell'agenzia, e Stolas, il principe goeta innamorato di lui.

: da una parte le missioni di assassinio ricche di humor caustico, dall'altra il dramma sentimentale che dominava sempre più minuti di ogni episodio.. Il "tira e molla" tra Blitzø e Stolas aveva cannibalizzato lo spazio narrativo, lasciando in secondo piano gli altri personaggi e soprattutto le missioni che dovrebbero essere il cuore pulsante dell'I.M.P., con il rischio concreto che nessuna delle due riuscisse a brillare davvero. La stagione 3 parte 1, composta da sette episodi, cambia le carte in tavola. Ambientata dopo gli eventi drammatici del finale della stagione 2, la nuova serie di puntate reintegra Stolas all'interno del gruppo in modo organico.

Privato dei suoi poteri, il principe alato diventa il responsabile delle comunicazioni dell'I.M.P., mentre Loona, la figlia adottiva Hellhound di Blitzø, inizia finalmente a partecipare attivamente alle missioni sul campo. L'episodio di apertura è emblematico del nuovo approccio. Una missione di assassinio vecchio stile serve da cornice per intrecciare le storie personali dei protagonisti senza che una soffochi l'altra. Blitzø, Moxxie e Loona si occupano del lavoro sporco, mentre Millie e Stolas condividono uno spazio narrativo inaspettato che getta le basi per i loro archi emotivi. Il tema del dubbio attraversa entrambe le storyline: Millie nasconde la sua gravidanza, Stolas si interroga sulle conseguenze delle sue scelte, in particolare sulla frattura con sua figlia Octavia.

Questo riposizionamento delle missioni al centro della narrazione non è solo un omaggio nostalgico alle origini dello show. È una scelta strutturale intelligente che permette ai diversi elementi di coesistere. L'assassinio non è più un pretesto o un intermezzo comico tra scene drammatiche, ma diventa il veicolo attraverso cui esplorare i temi più profondi. L'arco di Blitzø e Moxxie si intreccia con quello dei loro partner romantici su un piano tematico, dando alle azioni sul campo un peso emotivo maggiore. Il secondo episodio prosegue su questa strada, centrando l'attenzione su Millie in una puntata che riesce a legare insieme i due mondi della serie mantenendo i personaggi al centro. È un seguito naturale dell'eccellente "Ghostf**kers" della stagione 2, e dimostra come lo show abbia finalmente imparato a dare spazio equo a tutti i membri dell'I.M.P.





. Si può dire che utilizza il concetto stesso delle missioni dell'I.M.P. come strumento per sferrare il colpo emotivo più potente dell'intera serie., approfondendo entrambi i personaggi in modi inaspettati. Sul fronte drammatico, la stagione 3 affronta finalmente uno dei difetti più evidenti dello show: la tendenza a "sterilizzare" le scelte di Blitzø e Stolas in nome del vero amore.. Ora Stolas inizia a porsi domande scomode: valeva la pena rovinare il rapporto con sua figlia Octavia per la vita che sta vivendo con Blitzø? È un dubbio legittimo che aggiunge profondità al personaggio., o meglio, infernali. Per troppo tempo queste due anime hanno lottato per la supremazia, con il rischio concreto di compromettere l'intera serie. La stagione 3 parte 1 dimostra che il compromesso non è necessario: entrambe le identità possono non solo coesistere, ma potenziarsi a vicenda. I fan di lunga data che avevano iniziato a dubitare della direzione dello show troveranno in questi episodi una rinnovata fiducia. Chi si era allontanato durante la seconda stagione ha ora un motivo valido per tornare. E