Pubblicazione: 22 novembre alle 17:30

Amazon Prime Video ha deciso di entrare prepotentemente nel territorio delle serie young adult con The Wilds, la prima produzione originale destinata a un pubblico adolescente che non si basa su un'opera preesistente. E lo fa alla grande, confezionando un thriller in dieci episodi che mescola gli archetipi di Lost e Mean Girls in un cocktail narrativo che risulta sorprendentemente efficace, nonostante qualche inevitabile vacillamento di trama. La premessa è apparentemente semplice: un gruppo di ragazze diciassettenni più o meno disadattate sale su un aereo charter diretto alle Hawaii, dove dovrebbe partecipare a un ritiro tutto al femminile dal nome Dawn of Eve. Tra loro ci sono la secchiona Leah, appena uscita da una relazione devastante, le sorelle Rachel e Nora in aperto conflitto, la battagliera Dot, la guerriera sociale Toni con la sua timida amica Martha, la sicura di sé Fatin, l'eccessivamente positiva texana Shelby e la logorroica Jeanette.

Un gruppo eterogeneo accomunato da un'aria di generale insofferenza verso il mondo.cardiopolmonare quando una di loro ne ha bisogno. Da qui parte una struttura narrativa a due livelli temporali: nel presente, ogni sopravvissuta viene interrogata da un'investigatrice e da una psicologa su quanto accaduto, mentre attraverso flashback scopriamo la loro vita sull'isola e, ancora più indietro, le loro esistenze prima della partenza. The Wilds parte in modo quasi ostico.. Ma è una mossa deliberata: la serie chiede pazienza, e la ripaga con gli interessi. Man mano che gli episodi scorrono, i rampini narrativi si conficcano nella carne della storia e non mollano più la presa.. Il fidanzato di Leah si rivela essere un uomo più grande che l'ha sedotta pensando fosse maggiorenne, per poi sparire alla scoperta della verità. Dot spacciava gli oppioidi del padre malato terminale per comprare le medicine migliori che non potevano permettersi, prendendosi cura di lui fino all'ultimo respiro. Rachel affronta una crisi d'identità e una delusione cocente che avvelenano il rapporto con la sorella. Toni combatte con la propria sessualità e con una rabbia che viene da lontano., gelosie, sessualità e con l'eredità pesante delle esperienze vissute nel mondo reale. Paradossalmente, l'isola diventa uno spazio di libertà, un luogo dove reinventarsi lontano dagli sguardi giudicanti della società.

La serie riesce a catturare le dinamiche di gruppo femminili con una sensibilità rara, evitando gli stereotipi più banali del genere. Ma The Wilds nasconde qualcosa di più oscuro sotto la superficie della storia di sopravvivenza. Sullo sfondo aleggia un mistero inquietante. L'organizzatrice del ritiro, una donna di nome Gretchen interpretata da Rachel Griffiths, osserva le ragazze attraverso un muro di monitor mentre vivono sull'isola. Parla di operative segrete infiltrate tra loro. I segnali sono chiari: le ragazze potrebbero non essere vittime di un incidente, ma cavie inconsapevoli di un esperimento sociale e scientifico dalle dimensioni oscene. O forse c'è qualcosa di ancora peggiore in gioco.





Amazon Prime Video scommette quindi su un prodotto che parla direttamente alla Generazione Z, ma che ha gli strumenti per catturare anche un pubblico più ampio.. Non reinventa la ruota, ma la fa girare con convinzione. Dopo dieci episodi di tensione crescente, tradimenti, rivelazioni e legami che si formano nell'isolamento più totale, la serie lascia aperti abbastanza fili narrativi da giustificare una seconda stagione. E se l'obiettivo era creare una produzione capace di competere con i colossi del settore young adult, si può dire che la missione sia compiuta., trascinato dalla voglia di sapere cosa diavolo stia realmente succedendo su quell'isola maledetta.