Pubblicazione: 22 novembre alle 16:30

Nel 2011, la televisione generalista americana viveva ancora il suo momento d'oro. Lo streaming non aveva ancora conquistato il mercato, e le grandi reti come CBS, NBC e ABC erano disposte a scommettere su progetti ambiziosi e fuori dagli schemi. Quell'autunno, ABC lanciò una delle serie più audaci della sua storia: C'era una volta, disponibile su Prime Video, un fantasy drama che prendeva i personaggi delle fiabe più iconiche e li catapultava nel mondo reale, con un'attenzione particolare alle loro controparti Disney.

C'era una volta ci portava a. La Regina Cattiva, interpretata da una magistrale Lana Parrilla, aveva lanciato una maledizione per eliminare i lieti fine, cancellando la memoria di tutti e spedendoli nel mondo reale.

Eroi come Biancaneve e il Principe Azzurro erano intrappolati per sempre, con l'unica possibilità di salvezza affidata alla Salvatrice, Emma Swan, loro figlia cresciuta nel mondo reale e decisamente scettica sulla magia. La serie divenne immediatamente il fenomeno più discusso della stagione, proseguendo per sette stagioni complete. Nel bene e nel male. Perché pochi show televisivi sono stati così selvaggi e affascinanti quanto C'era una volta, ma anche così capaci di sprecare il proprio potenziale.

La prima stagione stabilì la struttura narrativa della serie, utilizzando flashback per rivelare come le vite fantasy di ciascuno avessero contribuito a formare la loro personalità nel presente. Questo espediente narrativo dava allo show l'opportunità di mettere il proprio marchio su storie viste e riviste milioni di volte, riunendo efficacemente atmosfere come quella di Merlin e di The Vampire Diaries.





C'era una volta lascia però dietro di sé un'eredità complicata.. La domanda che resta è: quanto di quel potenziale iniziale è stato davvero realizzato, e quanto è stato sacrificato sull'altare della sopravvivenza televisiva?

La serie rimane un caso di studio affascinante su come anche le premesse più brillanti possano essere minate da scelte creative ripetitive. Era una serie che aveva tutto: un cast eccellente, un concept innovativo, il supporto di Disney e ABC, e una fan base appassionata. Per chi l'ha seguita dall'inizio, C'era una volta crea un ricordo agrodolce: l'amore per ciò che era, mescolato alla frustrazione per ciò che avrebbe potuto diventare.