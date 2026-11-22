La mortalità come liberazione dall'eterno presente: Gli Anelli del Potere introduce un dettaglio inedito
Elros, fratello di Elrond, scelse la mortalità cambiando per sempre Il Signore degli Anelli. Scopri come questa decisione ha plasmato Númenor, Aragorn e Arwen.
Per la prima volta nella storia del franchise di Il Signore degli Anelli, Elros appare finalmente sullo schermo. Non in carne e ossa, certo, perché il fratello gemello di Elrond è morto da oltre mille anni quando si svolge la maggior parte degli eventi narrati. Ma Gli Anelli del Potere, nella sua terza stagione, ha deciso di tuffarsi nel passato con un flashback che svela uno dei momenti più significativi e strazianti dell'intera mitologia tolkieniana. Come Elrond, anche Elros è interpretato da Robert Aramayo. I due sono gemelli, quindi è naturale che condividano lo stesso volto. Eppure c'è una differenza fondamentale, impossibile da ignorare: Elros non ha le orecchie a punta. Questo dettaglio, apparentemente minuscolo, nasconde in realtà una delle scelte più profonde e consequenziali mai raccontate da Tolkien.
Nel canone di Tolkien non è specificato se le orecchie di Elros sarebbero cambiate dopo la sua scelta. Gli Anelli del Potere ha aggiunto questo dettaglio visivo, probabilmente per rendere più immediato e tangibile il cambiamento. È probabile che, nella concezione originale, Elros sarebbe rimasto fisicamente identico, mentre solo la sua anima sarebbe stata conteggiata tra gli Uomini. Ma il cambio delle orecchie funziona a livello simbolico: è un marchio visibile di una trasformazione interiore irreversibile. La decisione di Elros ha innescato un effetto domino che ha plasmato l'intera storia della Terra di Mezzo. Senza quella scelta, quasi nulla di ciò che accade ne Il Signore degli Anelli avrebbe potuto svolgersi nello stesso modo. Elros è l'antenato di numerosi personaggi chiave: Míriel, Pharazôn, Elendil, Isildur e, secoli più tardi, Aragorn.
Se Elros non fosse diventato mortale, questi personaggi non avrebbero potuto essere umani. Gondor non sarebbe esistita, Aragorn non sarebbe stato l'erede in esilio, e chissà come sarebbe finita la Guerra dell'Anello. Ed è proprio grazie alla scelta concessa dai Valar che Aragorn ottiene il suo lieto fine con Arwen. Sebbene Elrond avesse scelto l'immortalità, sua figlia era libera di fare la propria scelta. Si era innamorata di un discendente di suo zio e quindi aveva abbracciato il Dono degli Uomini, in modo che, quando fosse morta, la sua anima potesse proseguire insieme a quella del marito. È una delle storie d'amore più toccanti della saga, e sarebbe stata impossibile senza la decisione di Elros.
Eärien, anch'essa discendente di Elros, aveva precedentemente faticato a scegliere tra i Fedeli e la filosofia degli uomini di Pharazôn. Alla fine, però, ha fatto la stessa scelta del suo antenato. Eärien ha finalmente compreso il Dono degli Uomini e si è lasciata andare volontariamente. È un parallelismo potente, che aggiunge ulteriori strati di significato alla narrazione della serie. Gli Anelli del Potere ha quindi arricchito ulteriormente questa tematica, già centrale nel pensiero di Tolkien. La morte non è una punizione né una sconfitta: è una porta verso l'ignoto, una liberazione dall'eterno presente. Elros lo aveva capito millenni prima, e la sua scelta continua a riverberare attraverso i secoli, plasmando destini, regni e amori che altrimenti non sarebbero mai esistiti.