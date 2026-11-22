Pubblicazione: 22 novembre alle 13:20

Per la prima volta nella storia del franchise di Il Signore degli Anelli, Elros appare finalmente sullo schermo. Non in carne e ossa, certo, perché il fratello gemello di Elrond è morto da oltre mille anni quando si svolge la maggior parte degli eventi narrati. Ma Gli Anelli del Potere, nella sua terza stagione, ha deciso di tuffarsi nel passato con un flashback che svela uno dei momenti più significativi e strazianti dell'intera mitologia tolkieniana. Come Elrond, anche Elros è interpretato da Robert Aramayo. I due sono gemelli, quindi è naturale che condividano lo stesso volto. Eppure c'è una differenza fondamentale, impossibile da ignorare: Elros non ha le orecchie a punta. Questo dettaglio, apparentemente minuscolo, nasconde in realtà una delle scelte più profonde e consequenziali mai raccontate da Tolkien.





I due erano nati Elfi, entrambi. Ma. Nella scena mostrata dalla serie, Elros confida al fratello la sua decisione. Vuole guidare gli Uomini di Númenor, ha una visione appassionata del loro futuro e di tutto ciò che possono diventare. Per farlo,. Per Elrond è un colpo devastante.. Non è semplicemente una separazione geografica o temporale: è un abisso ontologico. Elrond rimarrà legato al mondo di Arda per sempre, il suo spirito ciclicamente riportato a Valinor anche dopo la morte del corpo. Elros invece andrà oltre, verso un destino ignoto.. Gli Anelli del Potere ha aggiunto questo dettaglio visivo, probabilmente per rendere più immediato e tangibile il cambiamento. È probabile che, nella concezione originale,. Ma il cambio delle orecchie funziona a livello simbolico: è un marchio visibile di una trasformazione interiore irreversibile.. Senza quella scelta, quasi nulla di ciò che accade ne Il Signore degli Anelli avrebbe potuto svolgersi nello stesso modo. Elros è l'antenato di numerosi personaggi chiave: Míriel, Pharazôn, Elendil, Isildur e, secoli più tardi, Aragorn.

Se Elros non fosse diventato mortale, questi personaggi non avrebbero potuto essere umani. Gondor non sarebbe esistita, Aragorn non sarebbe stato l'erede in esilio, e chissà come sarebbe finita la Guerra dell'Anello. Ed è proprio grazie alla scelta concessa dai Valar che Aragorn ottiene il suo lieto fine con Arwen. Sebbene Elrond avesse scelto l'immortalità, sua figlia era libera di fare la propria scelta. Si era innamorata di un discendente di suo zio e quindi aveva abbracciato il Dono degli Uomini, in modo che, quando fosse morta, la sua anima potesse proseguire insieme a quella del marito. È una delle storie d'amore più toccanti della saga, e sarebbe stata impossibile senza la decisione di Elros.





Nella timeline di Gli Anelli del Potere, che si svolge cronologicamente prima degli eventi principali ma dopo la scelta di Elros,. In un momento cruciale della terza stagione, Eärien si rende conto che deve morire piuttosto che rivelare informazioni sui Fedeli a Pharazôn. Nei suoi ultimi istanti, riflette sul fatto che forse la morte è davvero un dono: che gli Elfi abbiano frodato gli Uomini privandoli dell'immortalità. Non riconosce il dono, anzi, mira a rivendicare quel potere per sé e per il suo popolo.. Alla fine, però, ha fatto la stessa scelta del suo antenato. Eärien ha finalmente compreso il Dono degli Uomini e si è lasciata andare volontariamente. È un parallelismo potente, che aggiunge ulteriori strati di significato alla narrazione della serie.. La morte non è una punizione né una sconfitta:. Elros lo aveva capito millenni prima, e la sua scelta continua a riverberare attraverso i secoli, plasmando destini, regni e amori che altrimenti non sarebbero mai esistiti.