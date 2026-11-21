Pubblicazione: 21 novembre alle 14:32

La terza stagione di Gli Anelli del Potere ha riservato una sorpresa ai fan più attenti dell'universo tolkiniano. Nell'episodio intitolato "Marnûkh", Celebrimbor è tornato sullo schermo non come personaggio vivente, ma come spettro tormentatore nella mente di Sauron. Una scelta narrativa che non è solo un espediente drammatico, ma rappresenta un sottile omaggio a una delle interpretazioni più amate e controverse del personaggio: quella dei videogiochi La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e L'ombra della guerra. La seconda stagione della serie Amazon si era conclusa con la brutale morte di Celebrimbor per mano di Sauron. L'elfo fabbro interpretato da Charles Edwards aveva subito torture indicibili prima di spirare, vittima della crudeltà del Signore Oscuro incarnato da Charlie Vickers.

La relazione tra i due personaggi era stata uno degli aspetti più apprezzati della stagione, un duello psicologico fatto di manipolazione, arte e violenza.. Non si tratta di una resurrezione fisica, ma di una presenza fantasmatica che tormenta Sauron. Un'eco che si rifiuta di dissolversi, una colpa che prende forma visiva e dialoga con chi l'ha generata.tra il 2014 e il 2017. Nei videogiochi, Celebrimbor non è il saggio e mite artigiano che abbiamo conosciuto nella serie Prime Video. È un guerriero implacabile, un fantasma che si autodefinisce il Bright Lord, il Signore Luminoso in contrapposizione al Signore Oscuro.

La sua presenza dona a Talion poteri sovrumani, capacità da Wraith che gli permettono di dominare la mente degli orchi e costruire un esercito personale per sfidare Sauron. Un ribaltamento totale rispetto alla narrazione tradizionale. L'aspetto più intrigante di questa versione alternativa del personaggio è la sua ambiguità morale. Celebrimbor forgia un nuovo Anello del Potere con l'intenzione dichiarata di usarlo contro Sauron, ma nel processo diventa sempre più simile al nemico che vuole distruggere. Il potere corrompe, anche quando indossato con le migliori intenzioni. La storia culmina in L'ombra della guerra con la fusione spirituale tra Celebrimbor e Sauron sulla cima di Barad-dûr, dove i due trascorrono anni in una battaglia metafisica per il controllo reciproco.

I videogiochi non sono mai stati parte del canone ufficiale, e molti puristi tolkieniani li hanno criticati per le libertà narrative che si sono presi. Tuttavia, hanno raggiunto milioni di giocatori e hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse per la Terra di Mezzo in un periodo di relativa stasi mediale, tra la conclusione della trilogia cinematografica di Peter Jackson e l'arrivo della serie Amazon. L'ombra di Mordor introdusse anche il celebre Nemesis System, un meccanismo che personalizzava i nemici ricorrenti creando narrative emergenti uniche per ogni giocatore. Il ritorno di Celebrimbor come presenza spettrale pone anche interrogativi sul futuro della serie. Per quanto tempo continuerà a tormentare Sauron? La sua è una presenza destinata a svanire o diventerà un elemento ricorrente, una coscienza critica interna che commenta le azioni del Signore Oscuro? E soprattutto: altri personaggi caduti potrebbero tornare con modalità simili?





, anche di quelle parti che non provengono direttamente dalle pagine di Tolkien. The Rings of Power continua a navigare il difficile equilibrio tra fedeltà al materiale originale e necessità di creare una narrazione televisiva coinvolgente per un pubblico contemporaneo., senza tradire lo spirito della serie.