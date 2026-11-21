Pubblicazione: 21 novembre alle 17:30

Gli Anello del Potere ha finalmente mostrato uno dei personaggi più cruciali e meno raccontati dell'intera mitologia di J.R.R. Tolkien. Nella terza stagione della serie Prime Video, Elrond arriva finalmente a Númenor e, per la prima volta in carne e ossa, incontriamo suo fratello gemello Elros. Entrambi interpretati da Robert Aramayo, i due fratelli rappresentano una delle biforcazioni più drammatiche e consequenziali dell'intera saga della Terra di Mezzo. Ma chi è davvero Elros e perché la sua esistenza è tanto importante per comprendere non solo Gli Anelli del Potere, ma l'intera eredità narrativa che porterà ad Aragorn e alla sconfitta finale di Sauron?





, il primo Signore Oscuro e maestro di Sauron. Elros ed Elrond erano i figli di Eärendil ed Elwing, due mezzelfi che incarnavano l'unione tra le stirpi mortali e immortali., guadagnandosi il rispetto eterno degli Elfi e la benedizione dei Valar, le divinità di Arda. Essendo loro stessi mezzelfi, i gemelli si trovarono di fronte a una scelta che nessun altro nella storia della Terra di Mezzo aveva mai dovuto affrontare. I Valar, riconoscendo la loro duplice natura, concessero a Elros ed Elrond il diritto di scegliere il proprio destino:

Elrond, come sappiamo dai film e dai libri, scelse di rimanere tra gli Elfi, diventando uno dei signori più saggi e potenti della Terza Era. Ma Elros fece la scelta opposta. Perché un essere a cui viene offerta l'immortalità dovrebbe scegliere la morte? La risposta di Elros fu tanto semplice quanto profonda: credeva nel destino degli Uomini. Dove Elrond vedeva la bellezza eterna e la saggezza accumulata nei millenni, Elros vedeva il potenziale di una vita vissuta intensamente, con urgenza, con passione. La mortalità, nella visione di Tolkien, non è una maledizione ma un dono: il Dono degli Uomini, come viene chiamato. È ciò che permette di trascendere i confini di Arda e raggiungere un destino oltre la comprensione persino dei Valar.

Gli Anelli del Potere esplora con sensibilità il tormento interiore di Elrond di fronte all'eredità del fratello. Visitando Númenor nella terza stagione, Elrond vede un regno spaccato tra fazioni, corroso dall'orgoglio e dalla sfiducia nei confronti dei Valar. I cosiddetti "Fedeli" ancora onorano la memoria di Elros e mantengono viva la promessa originale del regno, ma i "Re Consapevoli" (King's Men) stanno scivolando verso l'oscurità. Elrond si chiede se la scelta del fratello sia stata un errore, se aver dato tanto potere agli Uomini non abbia condotto solo alla rovina. Ma la risposta, come sappiamo, è scritta nel futuro. Nonostante la caduta di Númenor, nonostante secoli di declino, la stirpe di Elros sopravvive. Passa attraverso Elendil, interpretato nella serie da Lloyd Owen, e suo figlio Isildur, interpretato da Maxim Baldry.

Resiste nelle terre devastate della Terra di Mezzo, si affina nella lotta contro Sauron, e culmina in Aragorn, il re che riunirà i regni perduti e porrà fine all'ombra del Signore Oscuro.mostrando non solo la somiglianza fisica ma anche il contrasto filosofico. Elrond, contemplativo e cauto, porta il peso di una visione che abbraccia millenni. Per i fan della serie, l'apparizione di Elros non è solo fan service.

È il tassello mancante che spiega perché Númenor esiste, perché Elrond ha un legame così profondo con gli Uomini nonostante sia un Elfo, e perché la stirpe regale ha un peso così sacro nella lotta contro il Male. È anche un momento di profonda riflessione sul significato della scelta e del sacrificio. Gli Anelli del Potere ci regala finalmente il volto e la voce di questo personaggio fondamentale. E nel farlo, ci ricorda che le storie più potenti sono quelle dove le scelte contano davvero, dove ogni decisione plasma non solo la vita di chi la prende, ma il destino di generazioni a venire.