Pubblicazione: 21 novembre alle 15:30

L'attesa è finalmente terminata. La terza stagione di Gli Anelli del Potere è arrivata su Prime Video, portando con sé una produzione ancora più ambiziosa e una narrazione che si fa progressivamente più densa e stratificata. Tra le molteplici storyline che si intrecciano nei primi quattro episodi della premiere, una in particolare cattura l'attenzione degli spettatori più attenti: il viaggio verso la fortezza di Gundabad che vede protagonisti un trio improbabile composto da Galadriel, Arondir e Marnûkh. Nel corso di questo percorso attraverso le terre del Nord, i tre personaggi si trovano ad affrontare pericoli di ogni genere. Ma è nell'episodio tre che si consuma un momento particolarmente significativo per i fan della saga cinematografica di Peter Jackson. La scena in questione rappresenta un chiaro e deliberato omaggio a uno dei momenti più iconici e terrificanti de La Compagnia dell'Anello, il primo capitolo della trilogia che ha ridefinito il fantasy cinematografico all'inizio degli anni Duemila.





. Tecnicamente, si tratta di una versione primordiale dei ben più noti Nazgûl, dato che l'Anello del Potere non è ancora stato forgiato e le creature non sono state completamente consumate dalla sua volontà corruttrice. Ciononostante, questi spettri dimostrano già di possedere capacità formidabili, in particolare un talento innato per il tracciamento delle loro predenella Contea, millenni dopo gli eventi narrati in The Rings of Power. L'allineamento tra le due scene è straordinariamente preciso, con richiami visivi e narrativi che saltano immediatamente all'occhio dello spettatore cinefilo.. I protagonisti si nascondono tra la vegetazione, trattenendo il respiro mentre la minaccia si avvicina sempre di più. Sia Arondir che Frodo rischiano di tradire la loro posizione, venendo fermati rispettivamente da Galadriel e da Sam prima che sia troppo tardi. La fuga avviene grazie a un espediente:, mentre nel film è Merry a lanciare un sacchetto esca per deviare l'attenzione del Nazgûl. Esiste tuttavia una differenza sostanziale tra le due rappresentazioni. Questo dettaglio non è casuale e rivela molto sulla natura stessa dei Nazgnagôl in questo specifico momento temporale: sono ancora capaci di riconoscere e lasciarsi suggestionare dalla bellezza.

Che la serie abbia scelto di omaggiare specificamente questa scena è significativo. Non si tratta semplicemente di un easter egg casuale o di un ammiccamento nostalgico per compiacere i fan della trilogia cinematografica. La serie riconosce l'impatto culturale e cinematografico del lavoro di Jackson, pur mantenendo la propria identità narrativa distinta. La stagione tre dimostra una crescente maturità nella costruzione della tensione e nell'utilizzo del linguaggio visivo. I Nazgnagôl sono presentati come creature già pericolose ma non ancora completamente consumate dal male assoluto, uno stadio intermedio che li rende paradossalmente più inquietanti proprio per questa loro residua umanità. Il fatto che possano ancora essere distratti dalla bellezza di uno sciame di farfalle suggerisce una tragedia in divenire: sappiamo che questa sensibilità è destinata a essere completamente annientata.





Per gli appassionati della Terra di Mezzo, questi riferimenti incrociati tra epoche diverse della storia creano un senso di continuità narrativa che arricchisce l'esperienza di visione.. Sono guerrieri caduti, corrotti dagli anelli del potere, e la serie ci mostra il processo di questa corruzione mentre è ancora in corso.. Per ora, questa sequenza rimane un perfetto esempio di come il rispetto per l'eredità cinematografica possa convivere con la necessità di raccontare storie nuove, creando un dialogo tra passato e presente che arricchisce l'esperienza complessiva.