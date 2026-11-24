Pubblicazione: 24 novembre alle 12:00

Immaginate di aprire un libro di ricette per biscotti natalizi e trovarvi, tra ingredienti rassicuranti come cannella e zucchero a velo, un capitolo dedicato al furto aggravato e alle false denunce alla polizia. Scontrarsi a Natale è più o meno questo: una commedia romantica di Amazon Prime che promette il classico percorso da nemici ad amanti, condito con tutti i cliché del genere, ma che lungo la strada prende alcune deviazioni inquietanti senza mai fermarsi davvero a rifletterci sopra. La regista Carlson Young ci presenta Hannah e Ryan, due editor rivali di romanzi rosa che si contendono lo stesso posto di lavoro in una prestigiosa casa editrice di New York.

Devono arrivarci entro il 23 dicembre per un incontro decisivo, ma naturalmente il destino hanno altri piani.. Se avete mai letto un romance o visto una rom-com natalizia come Ricatto d'amore, sapete già dove va a parare questa storia. E qui sta il paradosso più interessante del film:. Vicinanza forzata, finti fidanzati, nemici che diventano amanti, ambientazione natalizia: è come se fossero personaggi consapevoli di vivere in uno di quei romanzi che pubblicano per mestiere.

Eppure continuano imperterriti, senza mai strizzare l'occhio allo spettatore o giocare con questa autoconsapevolezza. La struttura narrativa segue il classico percorso in tre atti delle commedie romantiche: incontro conflittuale, avvicinamento progressivo, rottura prima della riconciliazione finale. Scontrarsi a Natale vuole essere una commedia romantica rassicurante e una satira del genere. Vuole esplorare il lato oscuro dei suoi personaggi e allo stesso tempo presentarli come innamorati adorabili. Il risultato è un film che funziona a intermittenza: i due protagonisti sono abbastanza carismatici, alcuni dialoghi brillano, la fotografia natalizia fa il suo dovere.

Per un prodotto destinato direttamente a Amazon Prime, Scontrarsi a Natale rappresenta un intrattenimento accettabile. La vera domanda è se il pubblico delle commedie romantiche sia disposto a perdonare le deviazioni più oscure della trama in cambio di qualche battuta ben scritta e della chimica tra i protagonisti. Probabilmente sì, perché in fondo anche i romance più aderenti alla formula hanno il loro pubblico affezionato, pronto a sorvolare sui difetti in nome di quel finale che già conosci ma che vuoi comunque vedere. Hannah e Ryan, dopotutto, erano destinati a finire insieme fin dalla prima scena. Il percorso per arrivarci è solo un po' più disturbante del solito.