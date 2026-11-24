Pubblicazione: 24 novembre alle 19:57

A poche ore dal debutto degli ultimi due episodi della terza stagione, Amazon ha finalmente sciolto ogni dubbio sul futuro della sua ambiziosa produzione fantasy. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato ufficialmente rinnovato per una quarta stagione, permettendo così agli appassionati di tornare ancora una volta nella Terra di Mezzo. L'annuncio, arrivato il 24 novembre 2026, mette fine alle speculazioni che negli ultimi mesi avevano accompagnato il destino della serie ispirata all'universo letterario di J.R.R. Tolkien.

A confermare la notizia è stato, responsabile della divisione televisiva globale di, che ha ribadito l'importanza della produzione all'interno del catalogo di Prime Video. Il dirigente ha sottolineato come la terza stagione abbia portato sul piccolo schermo uno degli avvenimenti più attesi dagli appassionati, ovvero la forgiatura dell'Unico Anello, esprimendo entusiasmo per la possibilità di esplorare ulteriormente la

Amazon ha inoltre confermato il ritorno degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, coinvolti nel progetto fin dalla sua nascita. I due autori potranno quindi proseguire il racconto concepito diversi anni fa, avvicinandosi progressivamente agli eventi che precedono la storia narrata nella trilogia cinematografica di Peter Jackson. Il rinnovo della serie, in realtà, era nell'aria già da diversi mesi. Lo scorso maggio, The Hollywood Reporter aveva anticipato che i lavori di sviluppo della quarta stagione erano in corso, nonostante Amazon non avesse ancora dato pubblicamente il via libera alla produzione.

Le riprese dei nuovi episodi inizieranno nel Regno Unito nel 2027, mentre non è stata comunicata alcuna data di uscita. Considerando i tempi necessari per la realizzazione degli effetti visivi e la complessità produttiva della serie, è ragionevole ipotizzare un ritorno su Prime Video nel corso del 2028. Resta da capire, inoltre, se i nuovi episodi introdurranno ulteriori salti temporali. Nelle scorse settimane gli autori avevano spiegato di voler ricorrere nuovamente a questo espediente narrativo, necessario per condensare gli avvenimenti della Seconda Era e accompagnare gli spettatori verso alcuni dei momenti più importanti della mitologia tolkieniana.