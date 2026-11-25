Pubblicazione: 25 novembre alle 11:37

Avete presente il meme che impazza sui social network su Robert Pattinson che ruba il lavoro agli altri e diventa l'attore che interpreta tutti i ruoli dell'anno? Nato dopo essere stato scelto per indossare lo smoking di James Bond, è diventato virale in breve tempo, ma chiaramente è solo una gag da social. Giusto? Eppure, qualcosa di simile è successo con Charlie Cox. L'attore britannico che ha dato volto e corpo a Daredevil nell'omonima serie Marvel, ha rivelato di aver chiesto espressamente di poter fare un'audizione per il ruolo di James Bond nel prossimo film diretto da Denis Villeneuve. La risposta degli studios è stata secca: "Troppo vecchio".





Il dettaglio che rende questa storia degna di nota non è tanto il rifiuto in sé, quantol'attore appunto scelto per interpretare il celebre agente 007,. Durante un'intervista con Virgin Radio UK,: "Sapete cosa mi hanno detto? Troppo vecchio. Ma Rob ha la stessa età. Devo ammettere che ci sta bene, per essere onesti. Il mese prossimo compirò 44 anni... come può 44 anni essere troppo vecchio?"La domanda è legittima.. Quattro anni di differenza che, nel contesto di una franchise destinata a durare potenzialmente un decennio o più, possono sembrare rilevanti. MaOvviamente no, il tutto resta ancorato nel contesto della gag da social, ma la domanda resta sul perché sia stato scelto Pattinson nonostante l'età.

La verità probabilmente risiede in una combinazione di fattori che vanno oltre la mera anagrafe. Pattinson ha costruito una carriera cinematografica che lo ha visto lavorare con alcuni dei più importanti autori contemporanei, spesso intercettandoli agli esordi prima che diventassero nomi affermati. Dopo l'esplosione globale con la saga di Twilight, l'attore ha saputo reinventarsi attraverso una serie di scelte artistiche coraggiose, collaborando con registi come i fratelli Safdie, Robert Eggers, Claire Denis e Christopher Nolan. Cox stesso ha riconosciuto il valore della carriera del collega: "Che carriera straordinaria si è costruito. Alcune cose che quel ragazzo ha fatto... ha lavorato con registi che sono poi diventati autori enormi, ma quando ha collaborato con loro era il loro primo film".





"James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e ricevere la fiducia per interpretare 007 è l'onore di una vita. Sono profondamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a tutti gli Amazon MGM Studios per aver creduto in me. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa partnership e del lavoro che ci aspetta con questo team fantastico". - Robert Pattinson

. Secondo quanto emerso, oltre a Cox e Pattinson, hanno fatto il provino anche. Cox aveva persino fatto le sue previsioni prima dell'annuncio ufficiale: "Pensavo sarebbe stato Jack Lowden o forse Callum Turner".

La franchise di James Bond ha sempre rappresentato un terreno fertile per discussioni sull'età degli interpreti. Roger Moore aveva 45 anni quando ha esordito come 007 in "Agente 007 - Vivi e lascia morire" nel 1973, e ne aveva 58 quando ha girato il suo ultimo film come Bond. Daniel Craig aveva 38 anni al suo esordio in "Casino Royale" e 53 quando ha concluso la sua era con "No Time to Die".

Robert Pattinson nella prima immagine di 007, fonte: Amazon MGM

Mentre Cox elabora questa occasione mancata, l'attore sta proseguendo la sua carriera teatrale. Attualmente è impegnato al Donmar Warehouse di Londra con la nuova opera teatrale "The King's Ransom", basata sulla bizzarra storia vera del furto dei resti di Elvis Presley. E naturalmente continua a vestire i panni di Daredevil, personaggio che gli ha garantito una solida base di fan in tutto il mondo.



