Pubblicazione: 20 novembre alle 08:30

Robert Pattinson è diventato il nuovo James Bond, ma a quanto pare Hollywood non gli basta più: adesso vuole anche il posto del Papa, di Donald Trump e persino quello di Stefano De Martino a Sanremo. Naturalmente si tratta soltanto di uno scherzo, ma è proprio questa l'idea alla base di uno dei fenomeni più divertenti esplosi sui social negli ultimi giorni. Dopo l'annuncio ufficiale del nuovo 007, infatti, gli utenti di X, Instagram e TikTok hanno cominciato a immaginare l'attore britannico nei ruoli più improbabili, trasformandolo in una sorta di candidato universale capace di sostituire chiunque. E la fantasia degli italiani ha contribuito a rendere il tormentone ancora più surreale.

Robert Pattinson es elegido como nuevo papa. https://t.co/97D5CxpxTq — Rocketman (@rocketman_em) November 17, 2026

Tutto è cominciato il 16 novembre 2026, quando Amazon MGM Studios ha annunciato chenel prossimo film di James Bond, diretto da Denis Villeneuve. Una notizia attesa da anni, che ha inevitabilmente diviso gli appassionati della saga, ma che ha anche dato vita a una quantità impressionante di battute e fotomontaggi. Il motivo è semplice: Pattinson sembra essere diventato l'attore che

Dopo aver interpretato Edward Cullen nella saga di Twilight e Bruce Wayne in The Batman, il quarantenne ha continuato a collezionare ruoli importanti, partecipando a produzioni di grande richiamo e lavorando con alcuni dei registi più conosciuti del cinema contemporaneo. Con l'arrivo di James Bond, però, Internet ha deciso che fosse arrivato il momento di esagerare. La battuta ricorrente è che qualsiasi ruolo, lavoro o incarico ancora disponibile finirà inevitabilmente nelle mani di Robert Pattinson, indipendentemente dalle sue caratteristiche. Uno dei fotomontaggi più assurdi lo immagina addirittura nei panni del Papa, trasformando l'attore britannico nel protagonista di un'improbabile rivoluzione in Vaticano.

In altre immagini, invece, Pattinson prende il posto di Mafalda e Donald Trump, dimostrando come il tormentone abbia ormai superato i confini del cinema per invadere anche la politica. Ma è soprattutto in Italia che la fantasia degli utenti ha trovato nuovi bersagli e tra le battute circolate sui social compare quella secondo cui Robert Pattinson sarebbe stato scelto per interpretare Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027, un annuncio naturalmente inventato che gioca proprio sull'idea dell'attore capace di ottenere qualsiasi incarico.

🛑NOTIZIA • Stefano De Martino abbandona la conduzione e la direzione artistica di Sanremo. Il suo posto sarà preso da Robert Pattinson — Frarancia🎀 (@buckbuckl3y) November 19, 2026

La scelta del Festival non è casuale, visto cherappresenta uno degli appuntamenti televisivi più commentati in Italia e l'idea che ilpossa improvvisamente prendere il posto del conduttore rende ancora più evidente il carattere paradossale del meme. Un'altra versione del tormentone coinvolge. Anche in questo caso, l'ironia consiste nell'immaginarepronto a sostituire un volto della televisione italiana, dopo la discussione accesa con. Il bello di queste immagini è proprio che non devono essere credibili. Anzi, più il ruolo attribuito a, più la battuta funziona.

Il contrasto tra l'attore britannico e personaggi appartenenti alla televisione, alla politica o alla cultura pop rappresenta il vero motore del fenomeno. La tendenza non si limita comunque all'Italia. Negli Stati Uniti sono comparsi falsi annunci che presentano Pattinson come nuovo amministratore delegato di Nvidia oppure come quarterback dei New England Patriots, mentre altri utenti lo hanno immaginato nei panni di personaggi animati completamente lontani dalla sua carriera. Il tormentone ha assunto dimensioni tali da attirare persino l'attenzione del governo britannico.

+++Robert Pattinson sostituirà Barbara D’Urso a Ballando con le stelle+++ https://t.co/EeweExVdaU — Theo Van de Kamp (@TheoSironi) November 18, 2026

Il 18 novembre, un account istituzionale del Regno Unito ha utilizzato una fotografia del nuovo James Bond per promuovere un programma dedicato all'occupazione giovanile, scherzando proprio sul fatto che Pattinson sembri intenzionato a ottenere ogni lavoro disponibile. Anche Ralph Fiennes, storico interprete di Voldemort nella saga di Harry Potter, ha contribuito involontariamente alla diffusione della battuta. Interrogato sulla possibilità di vedere un nuovo attore nei panni del Signore Oscuro, ha scherzato suggerendo che il ruolo potrebbe essere offerto proprio a Robert Pattinson.

Robert Pattinson es elegido como presidente de los Estados Unidos 😲 https://t.co/d3poPWklCZ — Mr. Wolf  (@davidlh) November 18, 2026

Robert Pattinson is now officially Mafalda https://t.co/l28HmkdOLX — Fede (@fedegzmn) November 16, 2026

La cosa più curiosa è che, ma dalla rapidità con cui il suo nome è diventato sinonimo di grandi produzioni e personaggi iconici. Per molti utenti, Pattinson è semplicemente diventato la risposta universale a qualsiasi domanda sul prossimo interprete di un ruolo. D'altronde, la sua carriera rappresenta davvero una trasformazione sorprendente. Dopo essere stato identificato per anni, l'attore è riuscito a costruire una filmografia estremamente variegata, passando dal cinema indipendente ai grandi blockbuster e conquistando la fiducia di registi come Christopher Nolan, Robert Eggers e Denis Villeneuve.

E mentre il pubblico continua a discutere su come sarà il suo James Bond, Robert Pattinson ha già conquistato un altro ruolo, questa volta senza bisogno di sostenere alcun provino: quello di protagonista assoluto dei meme di novembre 2026. Difficile immaginare quale sarà la prossima professione che Internet deciderà di affidargli. Ma se il tormentone continuerà a diffondersi con questa velocità, non sarebbe sorprendente vederlo annunciato ironicamente anche come prossimo presidente della FIFA, conduttore del telegiornale o perfino nuovo allenatore della Nazionale italiana.