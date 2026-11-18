Pubblicazione: 18 novembre alle 08:15

Il futuro di James Bond potrebbe riservare una sorpresa ancora più grande del previsto. A poche ore dall'annuncio ufficiale di Robert Pattinson come nuovo agente 007, un'altra star di Hollywood ha deciso di farsi avanti, manifestando il desiderio di entrare nel cast del prossimo film della saga. Si tratta di Brad Pitt, che si è candidato pubblicamente per interpretare il nuovo cattivo di James Bond, arrivando persino a rivolgere un appello a Denis Villeneuve, il regista incaricato di inaugurare questa nuova fase del franchise.

Una proposta che ha immediatamente attirato l'attenzione, soprattutto perché potrebbe portare sul grande schermo un confronto. Tutto è accaduto lunedì 16 novembre, durante la première americana di, ilnei panni del personaggio interpretato in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. Intervistato da Extra TV sul red carpet, Brad Pitt ha scoperto proprio in quell'occasione che Robert Pattinson era stato scelto ufficialmente come successore di Daniel Craig.

La sua reazione è stata immediatamente positiva, accompagnata da parole di grande apprezzamento per il collega. “Mi piace molto questa idea. Adoro quello che sta facendo e le sue scelte. Penso che sia davvero un grande attore”, ha dichiarato Pitt, mostrando entusiasmo per la decisione di Amazon MGM Studios. Ma il momento più interessante è arrivato quando gli è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione la possibilità di interpretare il principale antagonista del nuovo James Bond. L'attore non ha esitato, spiegando che accetterebbe volentieri una parte del genere.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond, fonte: Amazon MGM Studios

Pitt ha inoltre ricordato Javier Bardem, suo amico e interprete di uno dei cattivi più apprezzati della saga, Raoul Silva in Skyfall, il film del 2012 diretto da Sam Mendes. “Il mio amico Javier lo ha fatto così bene. Sarebbe una sfida impegnativa, ma la accetterei”, ha spiegato la star. La situazione è diventata ancora più divertente durante un'altra intervista concessa a Complex, quando Brad Pitt ha rivolto un vero e proprio appello a Denis Villeneuve, guardando verso la telecamera e accompagnando le proprie parole con un'espressione scherzosa. “Arruolatemi per il ruolo del cattivo. Mettete Denis Villeneuve al telefono, facciamolo!”, ha esclamato l'attore.

Una candidatura arrivata quindi direttamente dal potenziale interessato, anche se per il momento non risulta alcuna trattativa ufficiale tra. La possibilità di vedere l'attore nei panni di un antagonista rappresenterebbe comunque una scelta interessante. Nel corso della sua carriera,, spesso caratterizzati da comportamenti ambigui e personalità difficili da decifrare. Basti pensare a, il thriller del 1993 nel quale interpretava un pericoloso assassino, oppure a L'esercito delle 12 scimmie, che gli valse una candidatura agli Oscar., uno dei film più celebri della sua carriera, nel quale dava vita all'enigmatico Tyler Durden.

Un cattivo di James Bond potrebbe quindi offrirgli l'occasione di tornare a esplorare il lato più oscuro dei suoi personaggi, questa volta all'interno di una delle saghe cinematografiche più longeve della storia. Nel frattempo, il nuovo capitolo di 007 sta cominciando a prendere forma. Il 16 novembre, Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente che Robert Pattinson sarà il settimo interprete cinematografico di James Bond, raccogliendo l'eredità di Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Per l'attore britannico si tratta di una nuova sfida dopo il successo ottenuto con The Batman, ma anche dell'opportunità di reinterpretare uno dei personaggi più iconici del cinema.

Brad Pitt in C'era una volta...a Hollywood, fonte: Columbia Pictures

La regia sarà affidata a Denis Villeneuve, già apprezzato per Arrival, Blade Runner 2049 e i film di Dune, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Alla produzione lavoreranno Amy Pascal e David Heyman, con Tanya Lapointe nel ruolo di produttrice esecutiva. La direzione del casting è stata affidata a Nina Gold, chiamata a selezionare gli attori che affiancheranno Pattinson. E proprio il resto del cast rappresenta uno degli interrogativi più interessanti. Al momento non è stato annunciato chi interpreterà il principale antagonista del nuovo James Bond, né sono state confermate le attrici che potrebbero affiancare il protagonista.

Secondo quanto riportato da ANSA, tra i nomi circolati nelle discussioni sui possibili cattivi figurano anche. Si tratta però di ipotesi e indicazioni provenienti anche dai mercati di previsione, non di candidature ufficialmente confermate. Grande attenzione viene riservata anche alla futura. Tra le attrici indicate dalla stampa internazionale come possibili interpreti figurano Zendaya, Florence Pugh, Margot Robbie, Sydney Sweeney e Anya Taylor-Joy, ma anche in questo caso non risultano annunci da parte degli studios.

L'interesse per il progetto è particolarmente elevato perché il prossimo James Bond sarà il primo film della saga realizzato dopo il passaggio del controllo creativo ad Amazon MGM Studios, avvenuto nel 2025 attraverso un accordo con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Una trasformazione importante per un franchise che, per oltre sessant'anni, è rimasto strettamente legato alla gestione della famiglia Broccoli. Villeneuve avrà quindi il compito di inaugurare una nuova epoca, cercando di rispettare l'eredità dei film precedenti e allo stesso tempo offrire una visione personale dell'agente segreto britannico.

L'eventuale presenza di Brad Pitt potrebbe rendere questa nuova avventura ancora più interessante, soprattutto immaginando un confronto tra il suo personaggio e il James Bond di Robert Pattinson. Per il momento, però, la proposta dell'attore resta soltanto una manifestazione pubblica di interesse, accolta con curiosità dagli appassionati ma non accompagnata da conferme produttive. Resta quindi da capire se Denis Villeneuve e Amazon MGM Studios prenderanno davvero in considerazione la candidatura. Intanto, Brad Pitt ha già fatto sapere di essere pronto a diventare il prossimo grande nemico del James Bond di Robert Pattinson, lanciando una proposta che potrebbe trasformarsi in uno degli incontri cinematografici più interessanti dei prossimi anni.