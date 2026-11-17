Pubblicazione: 17 novembre alle 09:00

Il futuro di James Bond comincia finalmente a prendere forma e dopo anni di indiscrezioni e ipotesi, Robert Pattinson è stato ufficialmente scelto come nuovo agente 007, raccogliendo l'eredità di Daniel Craig e preparando il terreno a una nuova fase della celebre saga cinematografica. Ma mentre il pubblico si interroga su come sarà il suo Bond, c'è già un'altra domanda destinata ad alimentare le discussioni: chi sarà la prossima Bond Girl? A provare a immaginare il futuro del franchise è stata Vogue, che ha pubblicato una selezione di ben 45 attrici potenzialmente perfette per affiancare il nuovo agente segreto.

Una lista che comprende alcune delle protagoniste più amate del cinema contemporaneo, da. Ma tra i nomi compare anche, figlia di Monica Bellucci, con un collegamento alla storia di James Bond che rende la sua presenza particolarmente interessante. Prima di tutto, però, è necessaria una precisazione: leindividuate da Vogue non sono candidate ufficiali al ruolo. Si tratta di una selezione editoriale, realizzata dalla rivista per immaginare quali interpreti potrebbero contribuire a rinnovare l'universo di 007. Amazon MGM Studios non ha ancora annunciato il cast femminile del prossimo film.

L'unica grande certezza riguarda, per il momento, il protagonista. Il 16 novembre 2026, Amazon MGM Studios ha confermato Robert Pattinson come successore di Daniel Craig, affidando a Denis Villeneuve la regia del ventiseiesimo capitolo della saga. La sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre Amy Pascal e David Heyman si occuperanno della produzione. Una squadra creativa che lascia immaginare un James Bond diverso dal passato, anche per quanto riguarda i personaggi femminili. Ed è proprio questo uno degli aspetti sottolineati da Vogue: le nuove Bond Girl potrebbero essere agenti segreti, avversarie pericolose o donne capaci di affrontare 007 alla pari, andando oltre il tradizionale ruolo di interesse sentimentale del protagonista.

Robert Pattinson e Zendaya in The Drama, fonte: A24

Tra le attrici indicate dalla rivista, Zendaya rappresenta una delle possibilità più affascinanti, poiché la star di Dune ha già collaborato con Villeneuve e conosce quindi il suo modo di lavorare. Una familiarità che, secondo Vogue, la renderebbe particolarmente interessante per il nuovo capitolo della saga. Ma c'è anche un nome che potrebbe suscitare grande curiosità tra gli spettatori italiani: Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Il suo eventuale coinvolgimento rappresenterebbe un curioso passaggio generazionale. Nel 2015, infatti, Monica Bellucci aveva interpretato Lucia Sciarra in Spectre, al fianco di Daniel Craig, diventando una delle Bond Girl più celebri degli ultimi anni.

A distanza di oltre un decennio,, entrando nello stesso universo cinematografico.ha già attirato l'attenzione del pubblico internazionale grazie alla carriera nella moda e alla partecipazione alla serie Netflix Il Gattopardo, nella quale ha interpretato. Naturalmente non esiste alcuna conferma che l'attrice sia stata contattata dalla produzione, ma il collegamento familiare rende la proposta di Vogue particolarmente suggestiva.

La selezione comprende anche Jenna Ortega, diventata una star internazionale grazie a Mercoledì, e Anya Taylor-Joy, che ha dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio anche nelle produzioni d'azione con Furiosa: A Mad Max Saga. Un'altra candidata ideale secondo la rivista sarebbe Florence Pugh, già protagonista dell'universo Marvel e apprezzata per la capacità di interpretare personaggi complessi. Accanto a lei compare anche Margot Robbie, il cui carisma potrebbe adattarsi perfettamente al mondo di James Bond.

Margot Robbie in Barbie, fonte: Warner Bros.

Non mancano poi attrici che hanno già dimostrato di saper interpretare personaggi particolarmente pericolosi. È il caso di Jodie Comer, indimenticabile Villanelle nella serie Killing Eve, e di Zoë Kravitz, che ha vestito i panni di Catwoman in The Batman. Proprio quest'ultimo nome suggerisce una possibilità intrigante: Kravitz potrebbe ritrovare Robert Pattinson dopo aver condiviso con lui il film di Matt Reeves del 2022, questa volta in una veste completamente diversa. Tra le altre interpreti selezionate figurano Saoirse Ronan, Daisy Edgar-Jones, Mikey Madison, Anna Sawai, Phoebe Dynevor e Margaret Qualley. La lista si estende anche al mondo della musica, con Charli xcx e Rosalía, due artiste che potrebbero portare nella saga un'identità completamente nuova.

Vogue immagina dunque un cast femminile capace di riflettere una sensibilità contemporanea, nel qualeal fianco dell'agente segreto, ma personaggi con ambizioni, interessi e obiettivi propri. Un'evoluzione che la saga aveva già iniziato a esplorare, soprattutto attraverso personaggi come Vesper Lynd, interpretata da Eva Green, e Nomi, l'agente interpretata da Lashana Lynch in No Time to Die. Il prossimo James Bond non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se

Prima di allora, Amazon MGM Studios dovrà completare il cast e svelare quali personaggi accompagneranno Pattinson nella sua prima missione. Per il momento, quindi, nessuna delle 45 attrici citate da Vogue può essere considerata ufficialmente coinvolta. Ma l'ipotesi di vedere Deva Cassel seguire le orme di Monica Bellucci, oppure Zendaya tornare a lavorare con Denis Villeneuve, offre già due possibilità capaci di accendere l'immaginazione degli appassionati. E mentre il nuovo 007 ha finalmente un volto, resta da scoprire chi sarà la donna destinata ad accompagnarlo nella prossima avventura. Una scelta che potrebbe rivelarsi importante quanto quella del protagonista, soprattutto per una saga chiamata a reinventarsi senza perdere il fascino che l'ha resa leggendaria.