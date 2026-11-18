Pubblicazione: 18 novembre alle 10:00

007, ha attirato persino l'attenzione della famiglia reale britannica, che ha deciso di celebrare il suo ingresso nella saga attraverso un messaggio pubblicato sui social. Un gesto che potrebbe sembrare una semplice formalità, ma che in realtà nasconde una curiosità storica: per la prima volta nella storia cinematografica della saga, James Bond sarà al servizio di un re e non di una regina. E dietro queste poche parole si nasconde un rapporto tra Hollywood e Buckingham Palace che dura da quasi sessant'anni.

L'annuncio di Robert Pattinson come, mettendo fine a una delle ricerche più discusse degli ultimi anni., avvenuto con, la produzione ha scelto l'attore britannico per inaugurare una nuova fase della saga. La reazione della famiglia reale non si è fatta attendere e, sttraverso il proprio account ufficiale su X,, accompagnandola con una frase che richiama direttamente l'identità dell'agente segreto creato da Ian Fleming.

“Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond”, ovvero “Benvenuto al servizio segreto di Sua Maestà, signor Bond”. Otto parole che hanno immediatamente conquistato gli appassionati, soprattutto per il riferimento a Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, il film del 1969 con George Lazenby. Ma il messaggio nasconde anche un altro significato. Tutti i precedenti interpreti cinematografici di James Bond hanno infatti lavorato durante il regno di Elisabetta II, salita al trono nel 1952 e scomparsa nel settembre 2022.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Da Sean Connery a Daniel Craig, passando per George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, l'agente segreto ha sempre servito una regina. Con Robert Pattinson, invece, il riferimento a Sua Maestà riguarderà per la prima volta Carlo III. Il legame tra James Bond e la monarchia britannica, però, è molto più profondo di quanto si possa immaginare. Tutto cominciò nel 1967, quando la regina Elisabetta II partecipò alla première londinese di Agente 007 - Si vive solo due volte, incontrando personalmente Sean Connery.

L'attore scozzese aveva già trasformatoin un fenomeno mondiale e quell'incontro contribuì a consolidare il rapporto tra la saga cinematografica e la famiglia reale. Da quel momento,sono diventate appuntamenti particolarmente importanti anche per i, spesso presenti sul tappeto rosso per incontrare gli interpreti e celebrare uno dei personaggi più rappresentativi della cultura britannica. Nel 1981 fu la volta dell'allora principe Carlo, che partecipò insieme a Lady Diana Spencer all'anteprima di Solo per i tuoi occhi, il film con Roger Moore.

Un'apparizione particolarmente significativa, avvenuta poche settimane prima del loro matrimonio. La coppia tornò a incontrare il mondo di James Bond nel 1985, in occasione della première di 007 - Bersaglio mobile, ancora una volta con Roger Moore protagonista. Negli anni successivi, la tradizione è proseguita anche con la nuova generazione della famiglia reale. Nel 2008, i principi William e Harry parteciparono alla première di Quantum of Solace, incontrando Daniel Craig, che aveva assunto il ruolo di James Bond soltanto due anni prima con Casino Royale.

Robert Pattinson in Primetime, fonte: A24

Ma l'incontro più sorprendente tra 007 e Buckingham Palace non è avvenuto durante una première cinematografica. Nel 2012, Elisabetta II accettò infatti di recitare accanto a Daniel Craig in un cortometraggio realizzato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra. Una partecipazione destinata a diventare uno dei momenti più celebri dell'evento. Nel filmato, diretto da Danny Boyle, James Bond raggiunge Buckingham Palace per accompagnare la sovrana allo Stadio Olimpico. Dopo aver attraversato alcune sale del palazzo, i due salgono su un elicottero che sorvola Londra.

La sequenza si conclude con, realizzato naturalmente attraverso l'intervento di controfigure, prima dell'ingresso della vera regina nella tribuna d'onore. Il dettaglio più divertente è che, ma volle anche. La sovrana dimostrò così un'insospettabile disponibilità a scherzare sulla propria immagine pubblica. Un momento rimasto nella storia delle, capace di mostrare un lato ironico della monarchia raramente visto in occasioni ufficiali. Il rapporto con la saga è proseguito anche negli anni successivi.

Nel 2021, in occasione della première londinese di No Time to Die, Carlo e Camilla parteciparono all'evento insieme al principe William e a Kate Middleton, incontrando Daniel Craig e gli altri protagonisti della produzione. Quella serata assunse un significato particolare perché rappresentava l'ultimo saluto dell'attore al personaggio interpretato per quindici anni, ma anche una delle ultime grandi première di James Bond durante il regno di Elisabetta II. Adesso, con Robert Pattinson, si apre un capitolo completamente differente.

Tenet, fonte: Warner Bros.

Il nuovo film sarà diretto da Denis Villeneuve, regista di Dune e Blade Runner 2049, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Il progetto rappresenterà inoltre il primo capitolo realizzato sotto il nuovo controllo creativo di Amazon MGM Studios, dopo lo storico accordo raggiunto con Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale di uscita, ma l'attesa è già altissima, anche perché il nuovo 007 dovrà raccogliere l'eredità lasciata da Daniel Craig e reinterpretare un personaggio che accompagna il pubblico da oltre sessant'anni.