Pubblicazione: 17 novembre alle 12:04

Re Carlo interviene sulla scelta del nuovo James Bond e accoglie Robert Pattinson con un messaggio destinato a far parlare gli appassionati della saga. Dopo l'annuncio del 16 novembre 2026, che ha ufficializzato l'attore britannico come nuovo interprete dell'agente 007, l'account ufficiale della famiglia reale su X, The Royal Family, ha pubblicato una frase di otto parole: "Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond". Un saluto breve, ma ricco di significato, che richiama direttamente il celebre servizio segreto di Sua Maestà.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Il messaggio, condiviso a nome di re Carlo III e della regina Camilla, ha subito attirato l'attenzione dei fan.. L'agente segreto creato da Ian Fleming è da sempre una delle figure più riconoscibili dell'immaginario britannico e il richiamo al servizio di Sua Maestà rende il benvenuto particolarmente significativo.

Il rapporto tra la famiglia reale e 007 ha una lunga storia. Nel 1967 la regina Elisabetta II partecipò alla première di "Si vive solo due volte", incontrando Sean Connery, il primo interprete cinematografico di James Bond. Il momento più memorabile arrivò però nel 2012, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. La sovrana prese parte a uno sketch diretto da Danny Boyle insieme a Daniel Craig, allora protagonista della saga. Nel filmato, Bond raggiungeva Buckingham Palace per accompagnare Elisabetta allo stadio olimpico, dove la regina faceva il suo ingresso dopo una sequenza con il paracadute.

A rendere ancora più curioso quell'episodio è un retroscena raccontato da Angela Kelly, costumista personale della sovrana, nel libro pubblicato nel 2019. Quando le fu chiesto se volesse pronunciare una battuta nello sketch, Elisabetta rispose: "Ovviamente devo dire qualcosa. Dopotutto, lui viene a salvarmi". Le vennero proposte due alternative, "Good evening, James" e "Good evening, Mr Bond". La regina scelse la seconda, dimostrando di conoscere bene l'universo dell'agente segreto. Un precedente che rende il recente saluto della famiglia reale a Pattinson ancora più interessante.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

. Dopo il successo internazionale ottenuto con "Twilight", l'attore ha costruito un percorso artistico molto diverso, scegliendo progetti come "Good Time" e "The Lighthouse" e collaborando con registi del calibro di David Cronenberg e Robert Eggers. Nel 2022 ha vestito i panni di Batman in "The Batman".

A dirigere il ventiseiesimo film della saga sarà Denis Villeneuve, autore di "Arrival", "Blade Runner 2049" e "Dune", mentre la produzione sarà affidata ad Amazon MGM Studios. Restano da conoscere numerosi dettagli sul progetto e sugli altri interpreti. Nel frattempo, il messaggio di re Carlo ha già aggiunto un elemento particolare all'annuncio, il nuovo James Bond ha ricevuto il benvenuto simbolico della famiglia reale, proprio in nome di quel rapporto tra cinema e monarchia che accompagna la saga da decenni.